Wrzucam i blenduję. W mniej niż 10 minut mam pyszny deser z serka wiejskiego

Przyznajmy szczerze: mało kto ma dziś czas na wielogodzinne wyrabianie ciasta drożdżowego czy przyrządzanie skomplikowanych wypieków. Kiedy dopada nas nagła ochota na „coś słodkiego”, liczy się przede wszystkim spryt i to, co akurat zalega w kuchennych szafkach. Szybki deser w domowym wydaniu to sztuka improwizacji. Czasem wystarczy garść mrożonych owoców zblendowanych z bananem na błyskawiczne sorbety, a innym razem kilka kostek gorzkiej czekolady rozpuszczonych w kąpieli wodnej, by w parę minut wyczarować domowe owoce w polewie.

Szybki deser pełen białka

W moim domu hitem ostatnio stał się deser z serkiem wiejskim. Przepis na niego podał dietetyk Patryk Chmielarz na swoim Instagramie.

Taki deser ma ponad 80 g białka, a zrobisz go w mniej niż 10 minut. Idealny do podbicia białka w diecie, mało kalorii, a przy tym smakuje jak ferrero – wyjaśnił ekspert.

Zrobisz go z zaledwie czterech składników: serka wiejskiego, kakao, odżywki białkowej oraz orzechów laskowych. W moim przypadku ta przekąska idealnie zastępuje słodycze.

Przepis: Deser z serkiem wiejskim Ten deser smakuje znakomicie, a jego przygotowanie jest banalnie proste. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 9 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 160 w każdej porcji Składniki 400 g serka wiejskiego

łyżeczka kakao

miarka odżywki białkowej

30 g posiekanych orzechów laskowych do dekoracji Sposób przygotowania Miksowanie składnikówWrzuć serek wiejski do blendera. Dodaj kakao i odżywkę białkową. Zmiksuj całość. Dekorowanie deseruDeser przełóż do miseczki i posyp posiekanymi orzechami. Możesz też zrobić „esy floresy” z mleka w tubce lub rozpuszczonej czekolady.

Czy taki deser jest zdrowy?

Taki deser to przede wszystkim realna wartość odżywcza, a nie tylko puste kalorie. Zamiast przetworzonego cukru bazujemy tutaj na prostych składnikach: serek wiejski dostarcza solidnej porcji kazeiny, która syci na długo, a kakao i orzechy laskowe uzupełniają całość o magnez i witaminę E.

Kluczowa różnica polega na tym, jak reaguje organizm. W przeciwieństwie do gotowych słodyczy, takie połączenie stabilizuje poziom glukozy, więc unikamy gwałtownych skoków insuliny i nagłego głodu zaraz po jedzeniu. To po prostu efektywny sposób na zaspokojenie ochoty na słodkie przy jednoczesnym dostarczeniu mięśniom niezbędnego budulca.

