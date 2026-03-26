Na Wielkanoc odpuszczam jarzynową. Ta sałatka jest lżejsza i wszyscy biorą dokładkę

Sałatki warzywne kojarzą się z prostotą. Kilka składników, szybkie krojenie i gotowe. Problem w tym, że wszystkie często smakują… dokładnie tak samo. Brakuje im świeżości, kontrastu i czegoś, co sprawia, że chce się wrócić po dokładkę. Dlatego coraz częściej sięgam po lżejszą wersję klasycznej przekąski. Na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie. A jednak robi ogromną różnicę.

Lekka sałatka z jajkiem zamiast jarzynowej

Podstawą przekąski jest połączenie sałaty, jajek i kilku sezonowych składników. Nie siekam drobno produktów. Kroję je na większe kawałki. Zależy mi na tym, by były wyraźnie wyczuwalne. Dzięki temu każdy kęs sałatki smakuje nieco inaczej. Nie używam też majonezu. Przygotowuję sos na bazie musztardy, oliwy, soku z cytryny i cukru. Dzięki temu całość jest lżejsza i mniej kaloryczna. Nie powoduje uczucia ciężkości po jedzeniu. Jednocześnie zapewnia długie uczucie sytości.

Lekka sałatka z jajkiem – wskazówki

Do przygotowania tej sałatki zwykle wykorzystuje sałatę lodową. Śmiało możesz sięgać jednak również po rukolę lub sałatę rzymską. Nie musisz przy tym ograniczać się do jednego rodzaju produktu. Wręcz przeciwnie – im większa różnorodność składników, tym lepiej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wzbogacić przekąskę o pomidory, szczypiorek czy kawałki awokado. Wszystko zależy tak naprawdę od twoich preferencji smakowych i tego, co w danej chwili masz pod ręką.

Pamiętaj, by łączyć składniki z sosem bezpośrednio przed podaniem sałatki gościom. Jeżeli zrobisz to zbyt wcześnie, sałata zbyt mocno nasiąknie i stanie się po prostu nieapetyczna. Jeśli chcesz, możesz udekorować przekąskę, zanim trafi na stół. Wykorzystaj w tym celu na przykład jajka lub rzodkiewki. Warto też sięgnąć po „zieleninę”. Dobrze sprawdzi się między innymi szczypiorek, koperek i natka pietruszki.

Przepis: Sałatka na Wielkanoc Nie obciąża żołądka, a jednocześnie syci na długo. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 165 w każdej porcji Składniki Na sałatkę: 4 jajka

150 g sałaty lodowej

1 świeży ogórek

5–6 rzodkiewek Na sos: 2 łyżki oliwy z oliwek

1 łyżka musztardy francuskiej (ziarnistej)

1 łyżeczka soku z cytryny

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówJajka obierz i ugotuj na półtwardo lub twardo. Sałatę umyj, osusz i porwij rękami. Umyj ogórka i rzodkiewkę. Krojenie składnikówRzodkiewkę i ogórka pokrój w cienkie plasterki. Wystudzone jajka podziel na „ósemki”. Robienie sosuW miseczce połącz wszystkie składniki na sos. Łączenie składnikówNa dno naczynia połóż sałatę. Dodaj ogórka i rzodkiewkę. Polej częścią sosu i delikatnie wymieszaj. Na wierzchu ułóż jajka. Dodaj resztę dressingu punktowo . Nie mieszaj już intensywnie.

