Obłędnie wilgotna babka pomarańczowa na Wielkanoc. Znika w kilka minut ze stołu

Przygotowania do Wielkanocy to coś znacznie więcej niż tylko stanie nad garnkami z żurkiem czy szykowanie białej kiełbasy. Choć te wytrawne potrawy są fundamentem śniadania, to właśnie pieczenie ciast nadaje domowi ten jedyny w swoim rodzaju świąteczny charakter. Trudno wyobrazić sobie te dni bez zapachu drożdżowej baby czy maślanego mazurka, który dopiero co wyszedł z piekarnika. To właśnie przy blachach pełnych serników i dekorowaniu paschy czuć, że te święta naprawdę nadchodzą. Ja osobiście zawsze przygotowuję też babkę.

Przepis na babkę pomarańczową na oleju

Rok temu znalazłam świetny przepis na babkę pomarańczową na oleju. Jest idealna na Wielkanoc i w tym roku też zamierzam ją przyrządzić. Jeśli szukasz czegoś sprawdzonego na świąteczny stół, to ta babka jest strzałem w dziesiątkę. Największym plusem jest to, że robi się ją bardzo szybko i łatwo. Dzięki temu, że bazuje na oleju i świeżym soku z pomarańczy, wychodzi wilgotna i puszysta.

Ma intensywny, cytrusowy aromat, który idealnie pasuje do wielkanocnego śniadania. Można ją upiec spokojnie dzień czy dwa wcześniej, bo długo zachowuje świeżość i nic nie traci na smaku. Polana gęstym lukrem i posypana kandyzowaną skórką wygląda naprawdę pięknie.

Przepis: Babka pomarańczowa na oleju Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 600 w każdej porcji Składniki 3 szklanki mąki tortowej

1,5 szklanki cukru

225 g masła lub margaryny (w temperaturze pokojowej)

5 jajek

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

2 łyżeczki skórki startej z pomarańczy

1 szklanka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy (ok. 2 sztuki)

szczypta soli Sposób przygotowania Przygotuj suche składnikiMąkę przesiej razem z proszkiem do pieczenia i solą. Utrzyj masło z cukremW osobnej misce miksuj masło z cukrem przez kilka minut, aż masa stanie się jasna i puszysta. Dodaj jajkaWbijaj je po jednym, cały czas miksując. Połącz składnikiDo masy dodawaj naprzemiennie: suche składniki, sok pomarańczowy. Mieszaj tylko do połączenia. Dodaj aromatyNa koniec dodaj wanilię i skórkę pomarańczową, delikatnie wymieszaj. Przygotuj formęFormę na babkę posmaruj tłuszczem i oprósz mąką. PieczWlej ciasto do formy i piecz w 180°C przez około 40–45 minut (do suchego patyczka).

Jak ozdobić to ciasto?

Jeśli chodzi o dekorowanie tej babki, to najlepiej trzymać się pomarańczowych klimatów, żeby od razu było widać, co jest w środku. Klasyczny, gęsty lukier zrobiony na soku z pomarańczy zamiast wody to podstawa. Nada ciekawego koloru i jeszcze więcej aromatu.

Na górę świetnie pasuje kandyzowana skórka pomarańczowa albo – jeśli chcesz, żeby było bardziej nowocześnie – cieniutkie plastry świeżej pomarańczy. Jeśli masz chwilę, możesz je wcześniej lekko podsuszyć w piekarniku. Żeby dodać ciastu typowo wielkanocnego sznytu, dorzuć kilka listków świeżej mięty albo parę cukrowych jajeczek – zieleń i intensywny pomarańcz na białym lukrze będą doskonale wyglądać.

