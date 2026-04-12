Gdy brakuje mi energii, robię tę sałatkę. Genialna na popularne niedobory

Wiele osób boryka się ze zmęczeniem, często nie zdając sobie sprawy, że rozwiązanie problemu ma na wyciągnięcie ręki – w kuchni. Sama długo szukałam sposobu na to, by włączyć do codziennego jadłospisu więcej wartościowych przekąsek, które nie wymagają długiego stania w kuchni. Wreszcie natrafiłam w sieci na przepis znanej dietetyczki – dr Pauliny Ihnatowicz. Jej sałatka stała się moim numerem jeden nie tylko ze względu na smak. Wygląda niepozornie, ale świetnie poprawia samopoczucie i – co najważniejsze – podnosi poziom żelaza.
Sałatka z buraków – „bomba” witamin i żelaza
Ta niepozorna sałatka w pełni zasługuje na miano „eliksiru mocy”. Zawdzięcza je nie tylko burakom, ale również wielu innym produktom, które pojawiają się w składzie przekąski. Często zapominamy, że niektóre minerały – takie jak żelazo niehemowe – potrzebują wspomagania, by ludzki organizm mógł je lepiej przyswoić. Dlatego w tym przepisie znalazły się składniki z dużą ilością witaminy C, między innymi pomarańcza i natka pietruszki. W efekcie danie staje się naturalnym wsparciem w walce z anemią i wiosennym przesileniem. Już jedna porcja stanowi potężny zastrzyk energii.
Substancje, które w niej znajdziesz są przeciwzapalne i realnie wpływają na poziom ferrytyny. Nawet jeśli masz niską ferrytynę, to twoje posiłki mogą być szybkie, przepyszne i napakowane żelazem – zauważa dr Paulina Ihnatowicz w opublikowanym nagraniu.
Wskazówka: Ugotowane lub upieczone buraki możesz kupić w supermarkecie. Dzięki temu zaoszczędzisz trochę czasu i ułatwisz sobie przygotowywanie sałatki. Ta przekąska – jak podkreśla dr Paulina Ihnatowicz – dostarcza około 9,6 mg żelaza.
Rada: Do sałatki możesz dorzucić również inne składniki, na przykład sałatę.
Sałatka z buraków dostarcza nie tylko żelaza
Większość osób kojarzy sałatkę z buraków z ciężkimi sosami. Dietetyczka Paulina Ihnatowicz radzi, by zastąpić je dressingiem na bazie tahini. Pasta z sezamu to skarbnica wapnia i zdrowych tłuszczów, a także magnezu, miedzi i manganu. Obfituje również w witaminę E, która jest naturalnym antyoksydantem. Zwalcza wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia i chroni komórki przed uszkodzeniem.
Przepis: Sałatka z burakiem na podniesienie poziomu żelaza
Świetnie smakuje i poprawia samopoczucie
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 240 w każdej porcji
Składniki
- 300 g ugotowanych buraków (mogą być kupne, pakowane próżniowo)
- 25 g natki pietruszki (ok. pół pęczka)
- 80 g pestek granatu (ok. pół owocu)
- 130 g pomarańczy (1 duża sztuka)
- 10 g oliwy z oliwek (1 łyżka)
- 15 g pasty tahini (1 łyżka)
- 30 g pestek dyni (3 łyżki)
- sól i pieprz do smaku
Sposób przygotowania
- Szykowanie składnikówUgotowane buraki pokrój w cienkie, równe paski lub słupki. Natkę pietruszki posiekaj bardzo drobno, aby uwolnić jej aromat i witaminy, a następnie wymieszaj z burakami w dużej misce. Przekrój granat i wyjmij z niego pestki, uważając na pryskający sok. Pomarańczę przekrój na pół – z jednej części wyciśnij sok do oddzielnego naczynia, a drugą połowę obierz ze skórki i pokrój w kostkę, dodając do warzyw.
- Robienie dresinguW małej miseczce połącz oliwę z oliwek, pastę tahini oraz wcześniej wyciśnięty sok z pomarańczy. Mieszaj energicznie do uzyskania gładkiej emulsji, a na koniec dopraw solą i świeżo mielonym pieprzem
- Wykańczanie sałatkiPolej sałatkę przygotowanym sosem i dokładnie wymieszaj. Przed podaniem posyp całość obficie pestkami dyni.
