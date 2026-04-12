Gdy brakuje mi energii, robię tę sałatkę. Genialna na popularne niedobory

Wiele osób boryka się ze zmęczeniem, często nie zdając sobie sprawy, że rozwiązanie problemu ma na wyciągnięcie ręki – w kuchni. Sama długo szukałam sposobu na to, by włączyć do codziennego jadłospisu więcej wartościowych przekąsek, które nie wymagają długiego stania w kuchni. Wreszcie natrafiłam w sieci na przepis znanej dietetyczki – dr Pauliny Ihnatowicz. Jej sałatka stała się moim numerem jeden nie tylko ze względu na smak. Wygląda niepozornie, ale świetnie poprawia samopoczucie i – co najważniejsze – podnosi poziom żelaza.

Sałatka z buraków – „bomba” witamin i żelaza

Ta niepozorna sałatka w pełni zasługuje na miano „eliksiru mocy”. Zawdzięcza je nie tylko burakom, ale również wielu innym produktom, które pojawiają się w składzie przekąski. Często zapominamy, że niektóre minerały – takie jak żelazo niehemowe – potrzebują wspomagania, by ludzki organizm mógł je lepiej przyswoić. Dlatego w tym przepisie znalazły się składniki z dużą ilością witaminy C, między innymi pomarańcza i natka pietruszki. W efekcie danie staje się naturalnym wsparciem w walce z anemią i wiosennym przesileniem. Już jedna porcja stanowi potężny zastrzyk energii.

Substancje, które w niej znajdziesz są przeciwzapalne i realnie wpływają na poziom ferrytyny. Nawet jeśli masz niską ferrytynę, to twoje posiłki mogą być szybkie, przepyszne i napakowane żelazem – zauważa dr Paulina Ihnatowicz w opublikowanym nagraniu.

Wskazówka: Ugotowane lub upieczone buraki możesz kupić w supermarkecie. Dzięki temu zaoszczędzisz trochę czasu i ułatwisz sobie przygotowywanie sałatki. Ta przekąska – jak podkreśla dr Paulina Ihnatowicz – dostarcza około 9,6 mg żelaza.

Rada: Do sałatki możesz dorzucić również inne składniki, na przykład sałatę.

Sałatka z buraków dostarcza nie tylko żelaza

Większość osób kojarzy sałatkę z buraków z ciężkimi sosami. Dietetyczka Paulina Ihnatowicz radzi, by zastąpić je dressingiem na bazie tahini. Pasta z sezamu to skarbnica wapnia i zdrowych tłuszczów, a także magnezu, miedzi i manganu. Obfituje również w witaminę E, która jest naturalnym antyoksydantem. Zwalcza wolne rodniki, spowalnia procesy starzenia i chroni komórki przed uszkodzeniem.

Przepis: Sałatka z burakiem na podniesienie poziomu żelaza Świetnie smakuje i poprawia samopoczucie Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 240 w każdej porcji Składniki 300 g ugotowanych buraków (mogą być kupne, pakowane próżniowo)

25 g natki pietruszki (ok. pół pęczka)

80 g pestek granatu (ok. pół owocu)

130 g pomarańczy (1 duża sztuka)

10 g oliwy z oliwek (1 łyżka)

15 g pasty tahini (1 łyżka)

30 g pestek dyni (3 łyżki)

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUgotowane buraki pokrój w cienkie, równe paski lub słupki. Natkę pietruszki posiekaj bardzo drobno, aby uwolnić jej aromat i witaminy, a następnie wymieszaj z burakami w dużej misce. Przekrój granat i wyjmij z niego pestki, uważając na pryskający sok. Pomarańczę przekrój na pół – z jednej części wyciśnij sok do oddzielnego naczynia, a drugą połowę obierz ze skórki i pokrój w kostkę, dodając do warzyw. Robienie dresinguW małej miseczce połącz oliwę z oliwek, pastę tahini oraz wcześniej wyciśnięty sok z pomarańczy. Mieszaj energicznie do uzyskania gładkiej emulsji, a na koniec dopraw solą i świeżo mielonym pieprzem Wykańczanie sałatkiPolej sałatkę przygotowanym sosem i dokładnie wymieszaj. Przed podaniem posyp całość obficie pestkami dyni.

