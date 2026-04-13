Ten sernik robię z 3 składników. Jest tak puszysty, że nikt nie wierzy, jak powstał

Nie mam czasu na wielogodzinne stanie w kuchni. A mimo to lubię postawić na stole deser, który wygląda i smakuje jak z dobrej cukierni. Ten sernik odkryłam trochę przez przypadek. Szukałam szybkiego przepisu z produktów, które akurat miałam pod ręką. Od razu wiedziałam, że zostanie ze mną na dłużej. Wracam do niego regularnie, zwłaszcza wtedy, gdy nie chcę ryzykować kulinarnej wpadki. Zawsze się udaje i znika w kilka chwil.

W czym tkwi sekret tego sernika z 3 składników?

Ciasto wygląda niepozornie, ale kryje w sobie bardzo konkretny patent. Aksamitną konsystencję, lekką niczym chmurka zapewnia mu piana z białek. Powinna być sztywna i błyszcząca. Nie może wypływać z miski po jej przechyleniu. Dodaję ją do masy bardzo delikatnie, niewielkimi partiami. Mieszam całość szpatułką, a nie mikserem. Dzięki temu masa nie traci na objętości.

Wskazówka: Jajka użyte do przygotowania piany z białek powinny mieć temperaturę pokojową. Upewnij się, że miska, w której będziesz je ubijać, jest czysta i sucha, bez śladów tłuszczu. Nawet niewielka jego ilość może zniweczyć cały efekt.

Rada: Szczypta soli lub kilka kropel soku z cytryny pomoże ci ustabilizować pianę.

Z czym podawać sernik z 3 składników?

Ciasto świetnie smakuje „solo”, ale lubię podawać je z dodatkami. Najczęściej sięgam po świeże owoce, zwłaszcza maliny, borówki albo truskawki, bo ich lekka kwasowość dobrze „przełamuje” słodycz białej czekolady. Jeśli mam więcej czasu, przygotowuję szybki sos na bazie tych przysmaków. Wystarczy podgrzać je w garnku i poczekać, aż puszczą sok. Z deserem doskonale współgra też gęsty jogurt typu greckiego, bo dodaje mu bowiem lekkości. Czasem posypuję też sernik odrobiną startej gorzkiej czekolady albo płatkami migdałów. Dzięki temu zyskuje ciekawszą strukturę i wygląda bardziej efektownie na talerzu. Oczywiście, wcale nie musisz ograniczać się do tego zestawu składników. Możesz wybrać dowolne dodatki. Wszystko zależy od twojej inwencji i tego, co lubisz najbardziej.

Przepis: Sernik z 3 składników To pyszne i szybkie ciasto, idealne na deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 203 w każdej porcji Składniki 200 g śmietankowego serka kanapkowego

160 g białej czekolady

2 jajka Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówRozpuść czekoladę. Oddziel żółtka od białek. Ubij pianę z białek. Łączenie składnikówPołącz czekoladę z żółtkami i serkiem. Do tej mieszanki dodawaj powoli pianę z białek i delikatnie mieszaj. Rób to partiami. Pieczenie sernikaPrzelej ciasto do formy wyłożonej papierem do pieczenia, Wstaw do piekarnika na ok. 45 minut w temperaturze 170 stopni Celsjusza.

Czytaj też:

Robię karpatkę inaczej niż wszyscy. Ten trik sprawia, że goście nie kończą na jednym kawałkuCzytaj też:

Nie dodaję mąki do naleśników. Zamieniam ją na składnik, który większość wyrzuca