Gdy lodówka świeci pustkami, biorę jajka i ziemniaki. Ten obiad zawsze ratuje dzień

Ten hiszpański omlet z ziemniakami to jedno z moich ulubionych dań awaryjnych. Jest prosty, tani i zaskakująco smaczny. Te niepozorne składniki potrafią zrobić świetną robotę. Jest jednak jeden warunek. Nie należy zbyt mocno smażyć ziemniaków.

Jak zrobić najlepszy omlet z ziemniakami?

Robiąc omlet, nie smażę ziemniaków w klasyczny sposób, doprowadzając je do zarumienienia. W tym daniu nie chodzi bowiem o chrupiącą skórkę. Ziemniaki mają być miękkie, delikatne i niemal kremowe, bo dopiero wtedy dobrze łączą się z jajkiem. Najlepiej sprawdza się spokojne smażenie na średniej albo nawet małej mocy palnika – tak, żeby ziemniaki miękły powoli, a nie łapały kolor po dwóch minutach.

W tradycyjnej hiszpańskiej wersji używa się do tego zaskakująco dużo oliwy – nawet około 200 ml na jedną patelnię. Nie chodzi jednak o to, żeby omlet był tłusty, tylko by ziemniaki mogły niemal „konfitować się” w tłuszczu, a nie zwyczajnie smażyć. Dzięki temu miękną równomiernie, nie przypalają się i nabierają charakterystycznej, maślanej konsystencji. Po usmażeniu nadmiar oliwy po prostu się odlewa i można wykorzystać ją później ponownie, choćby do smażenia warzyw czy pieczonych ziemniaków.

Jeśli wolisz lżejszą, bardziej codzienną wersję, spokojnie możesz zmniejszyć ilość oliwy do 2–3 łyżek. Wtedy warto smażyć ziemniaki pod przykryciem i co jakiś czas dodać łyżkę wody, żeby bardziej się poddusiły, niż smażyły. Efekt będzie trochę mniej kremowy niż w wersji tradycyjnej, ale nadal bardzo dobry.

Przepis: Omlet z ziemniakami po hiszpańsku Po przekrojeniu widać warstwy miękkich plasterków ziemniaka zatopionych w jajku. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Hiszpańska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 420 w każdej porcji Składniki 300 g ziemniaków

4 jajka

200 ml oliwy

sól

pieprz Sposób przygotowania Szykowanie ziemniakówObierz ziemniaki i pokrój je w cienkie plasterki o grubości około 3 mm. Staraj się, żeby miały podobną grubość – wtedy wszystkie zmiękną równomiernie. Smażenie ziemniakówRozgrzej oliwę na patelni i wrzuć ziemniaki. Smaż je przez 15–20 minut na umiarkowanym ogniu. Nie powinny się mocno rumienić – mają po prostu zmięknąć. Co kilka minut delikatnie przemieszaj. Łączenie składnikówW misce roztrzep jajka z solą i pieprzem. Odcedź ziemniaki z większości oliwy, zostawiając niewiele tłuszczu na patelni. Dodaj ziemniaki do jajek i dokładnie wymieszaj. Odstaw na 2–3 minuty. Smażenie omletuPrzelej masę na patelnię i wyrównaj wierzch łopatką. Po minucie zmniejsz ogień, przykryj patelnię i smaż przez 15–20 minut, aż masa prawie całkowicie się zetnie. Podważ brzegi omletu, przykryj patelnię dużym talerzem i energicznie odwróć całość. Zsuń omlet z powrotem na patelnię drugą stroną i smaż jeszcze około 5 minut.

Z czym podawać i jak urozmaicić ten przepis

W najprostszej wersji jem go solo, bo naprawdę nic więcej nie trzeba. Jeśli jednak masz pod ręką dodatki, świetnie pasuje do niego lekka sałatka z pomidorów albo jogurtowy sos z czosnkiem. Możesz też potraktować ten przepis jako bazę i dorzucić do środka:

cebulę podsmażoną razem z ziemniakami, jeśli lubisz bardziej klasyczną hiszpańską wersję,

starty ser dla bardziej ciągnącego środka,

kawałki szynki lub chorizo, jeśli chcesz zrobić bardziej treściwy wariant.

Taki omlet dobrze smakuje nawet na zimno, więc wiele osób kroi go później na kawałki i zabiera do pracy albo podjada następnego dnia.

