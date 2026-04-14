Te ciasteczka babcia nazywała biblijnymi. Robiła je z zaledwie kilku składników

Zanim w sklepach pojawiły się batony proteinowe i modne przekąski, nasze babcie miały swoje własne, niezawodne sposoby na coś słodkiego i zdrowego zarazem. Jednym z takich kulinarnych skarbów są „biblijne ciasteczka” – tak właśnie zawsze określała je moja babcia. Prosta, a jednocześnie genialna receptura oparta na składnikach, które towarzyszą ludzkości od tysiącleci.

Biblijne ciasteczka z babcinego przepisu

Moja babcia często przyrządzała ciasteczka, które nazywała „biblijnymi”. Dlaczego? Chodzi o to, że figi, orzechy (szczególnie włoskie i migdały) oraz miód to jedne z najstarszych znanych ludzkości pokarmów, które wielokrotnie pojawiają się na kartach Biblii jako symbole dobrobytu i „ziemi obiecanej”. W tamtym regionie świata – na Bliskim Wschodzie – te trzy składniki nadal są niezwykle popularne i lubiane.

Moje wspomnienie o babcinych „biblijnych ciasteczkach” to dowód na to, że dawne przepisy często wyprzedzały współczesną modę na superfoods. Połączenie fig, orzechów i miodu to w zasadzie skoncentrowana dawka energii w najczystszej postaci, bez zbędnych wypełniaczy i chemii, którą dziś znajdujemy w sklepowych batonach proteinowych. Te składniki nieprzypadkowo pojawiają się w przekazach od tysięcy lat. Figi to kopalnia błonnika i wapnia, orzechy dostarczają cennych tłuszczów dla mózgu, a miód działa jak naturalne wzmocnienie odporności.

Przepis: Ciasteczka biblijne Przepis mojej babci jest naprawdę świetny, koniecznie wypróbuj. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 128 w każdej porcji Składniki 200 g orzechów (np. włoskich lub laskowych)

1 jajko

ok. 100 g suszonych fig

3 łyżki miodu Sposób przygotowania Przygotowywanie składnikówOrzechy zmiel na drobno. Suszone figi pokrój na małe kawałki. Mieszanie składnikówDo zmielonych orzechów dodaj jajka oraz pokrojone figi i miód. Całość dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita masa. Formowanie ciasteczekZ masy formuj niewielkie ciasteczka i układaj je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. PieczeniePiecz w temperaturze około 180°C przez około 20 minut, aż ciasteczka się lekko zarumienią. Po wyjęciu ciasteczka będą plastyczne, więc należy pozostawić je do wystygnięcia, tak aby ich konsystencja zmieniła się w kruchą i chrupiącą.

Jeśli chcesz, możesz dorzucić do ciasteczek też kawałki czekolady lub polać je delikatnie z wierzchu rozpuszczoną czekoladą. Najlepiej użyj gorzkiej, by całość nie była za bardzo słodka.

Czy ta przekąska jest zdrowa?

Te ciastka to głównie energia, która nie „ulatuje” z nas po kwadransie. Figi to nie tylko cukier. Mają w sobie mnóstwo błonnika (co czuć przy każdym kęsie) i – co rzadkie w owocach – sporo wapnia. Babcia pewnie o tym nie wiedziała, ale intuicyjnie czuła, że to zdrowy owoc. Tłuszcz i białko z orzechów sprawiają, że cukier z miodu i fig nie powodują wyrzutu insuliny. Dzięki temu po zjedzeniu jednego ciastka nie ma się ochoty na kolejne pół godziny później.

Jest to zdrowa przekąska, bo łączy naturalne cukry z błonnikiem i tłuszczem, co sprawia, że syci na długo i realnie odżywia komórki, zamiast tylko dawać chwilowy „strzał” energii. To świetna alternatywa dla każdego, kto chce wyrzucić z diety przetworzone słodycze.

