Te ciasteczka babcia nazywała biblijnymi. Robiła je z zaledwie kilku składników
Ciasteczka, zdjęcie ilustracyjne Źródło: freepik
Te niepozorne ciasteczka to coś więcej niż słodka przekąska. Dla mnie to powrót do smaku dzieciństwa. Przepis jest prosty i szybki.

Zanim w sklepach pojawiły się batony proteinowe i modne przekąski, nasze babcie miały swoje własne, niezawodne sposoby na coś słodkiego i zdrowego zarazem. Jednym z takich kulinarnych skarbów są „biblijne ciasteczka” – tak właśnie zawsze określała je moja babcia. Prosta, a jednocześnie genialna receptura oparta na składnikach, które towarzyszą ludzkości od tysiącleci.

Biblijne ciasteczka z babcinego przepisu

Moja babcia często przyrządzała ciasteczka, które nazywała „biblijnymi”. Dlaczego? Chodzi o to, że figi, orzechy (szczególnie włoskie i migdały) oraz miód to jedne z najstarszych znanych ludzkości pokarmów, które wielokrotnie pojawiają się na kartach Biblii jako symbole dobrobytu i „ziemi obiecanej”. W tamtym regionie świata – na Bliskim Wschodzie – te trzy składniki nadal są niezwykle popularne i lubiane.

Moje wspomnienie o babcinych „biblijnych ciasteczkach” to dowód na to, że dawne przepisy często wyprzedzały współczesną modę na superfoods. Połączenie fig, orzechów i miodu to w zasadzie skoncentrowana dawka energii w najczystszej postaci, bez zbędnych wypełniaczy i chemii, którą dziś znajdujemy w sklepowych batonach proteinowych. Te składniki nieprzypadkowo pojawiają się w przekazach od tysięcy lat. Figi to kopalnia błonnika i wapnia, orzechy dostarczają cennych tłuszczów dla mózgu, a miód działa jak naturalne wzmocnienie odporności.

Przepis: Ciasteczka biblijne

Przepis mojej babci jest naprawdę świetny, koniecznie wypróbuj.

Kategoria
Deser
Rodzaj kuchni
Tradycyjna
Czas przygotowania
25 min.
Liczba porcji
10
Liczba kalorii
128 w każdej porcji

Składniki

  • 200 g orzechów (np. włoskich lub laskowych)
  • 1 jajko
  • ok. 100 g suszonych fig
  • 3 łyżki miodu

Sposób przygotowania

  1. Przygotowywanie składnikówOrzechy zmiel na drobno. Suszone figi pokrój na małe kawałki.
  2. Mieszanie składnikówDo zmielonych orzechów dodaj jajka oraz pokrojone figi i miód.  Całość dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita masa.
  3. Formowanie ciasteczekZ masy formuj niewielkie ciasteczka i układaj je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
  4. PieczeniePiecz w temperaturze około 180°C przez około 20 minut, aż ciasteczka się lekko zarumienią. Po wyjęciu ciasteczka będą plastyczne, więc należy pozostawić je do wystygnięcia, tak aby ich konsystencja zmieniła się w kruchą i chrupiącą.

Jeśli chcesz, możesz dorzucić do ciasteczek też kawałki czekolady lub polać je delikatnie z wierzchu rozpuszczoną czekoladą. Najlepiej użyj gorzkiej, by całość nie była za bardzo słodka.

Czy ta przekąska jest zdrowa?

Te ciastka to głównie energia, która nie „ulatuje” z nas po kwadransie. Figi to nie tylko cukier. Mają w sobie mnóstwo błonnika (co czuć przy każdym kęsie) i – co rzadkie w owocach – sporo wapnia. Babcia pewnie o tym nie wiedziała, ale intuicyjnie czuła, że to zdrowy owoc. Tłuszcz i białko z orzechów sprawiają, że cukier z miodu i fig nie powodują wyrzutu insuliny. Dzięki temu po zjedzeniu jednego ciastka nie ma się ochoty na kolejne pół godziny później.

Jest to zdrowa przekąska, bo łączy naturalne cukry z błonnikiem i tłuszczem, co sprawia, że syci na długo i realnie odżywia komórki, zamiast tylko dawać chwilowy „strzał” energii. To świetna alternatywa dla każdego, kto chce wyrzucić z diety przetworzone słodycze.

Źródło: Odżywianie WPROST.pl