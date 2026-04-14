Wielu wyrywa ją z ogródka. Napar z tej rośliny pomaga pozbyć się nadmiaru wody

Wiele osób omija pokrzywę szerokim łukiem, traktując ją jak zwykły chwast. A szkoda, bo od wieków uchodzi za jedną z najpopularniejszych roślin wykorzystywanych w domowej fitoterapii. Dla wielu stanowi prostą alternatywę dla kolejnych suplementów reklamowanych jako wsparcie „na wszystko”.

Dlaczego tyle osób pije pokrzywę?

Roślina ta najbardziej ceniona jest za swoje działanie moczopędne. Pokrzywa pomaga usuwać nadmiar wody z organizmu, dlatego wiele osób zauważa po niej uczucie lekkości i mniejszą opuchliznę. To właśnie dlatego tak często pojawia się w jadłospisach osób dbających o sylwetkę i dobre samopoczucie.

Dodatkowo pokrzywa zawiera m.in. witaminy C i K oraz niektóre z grupy B, a także minerały, takie jak: żelazo, magnez, potas i krzem. To właśnie dlatego od lat wykorzystuje się ją również jako element domowych kuracji wzmacniających.

Jak przygotować napar z pokrzywy?

Przygotowanie tego leczniczego naparu jest banalnie proste i zajmuje dosłownie chwilę. Herbatka z pokrzywy najlepiej smakuje jeszcze ciepła. Można dodać do niej cytrynę lub odrobinę soku z grejpfruta, by przełamać jej ziołowy smak.

Przepis: Napar z pokrzywy Prosty napój ziołowy, który ceniony jest za działanie moczopędne. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 2 Składniki 2 czubate łyżki suszonych liści pokrzywy lub 3–4 gałązki świeżej, młodej rośliny

250 ml wrzącej wody Opcjonalnie: plasterek cytryny lub kilka kropel soku z grejpfruta Sposób przygotowania Przygotowanie bazyLiście wsyp do kubka lub szklanki. Jeśli używasz świeżej pokrzywy, wcześniej dokładnie ją opłucz. ParzenieZalej roślinę wrzątkiem i przykryj naczynie. Odstaw na około 10 minut, a następnie przecedź przez sitko.

Z czym pić pokrzywę?

Jeśli sam smak naparu nie do końca ci odpowiada, możesz łatwo wzbogacić go prostymi dodatkami. Świetnie pasują do niego:

świeża mięta,

plasterek imbiru,

sok z cytryny,

odrobina soku z grejpfruta.

Warto tylko pamiętać, że pokrzywa działa moczopędnie, dlatego przy regularnym piciu dobrze zadbać również o odpowiednie nawodnienie.

FAQ – najczęstsze pytania o napar z pokrzywy

Na co pomaga napar z pokrzywy?

Napar z pokrzywy najczęściej stosowany jest jako naturalne wsparcie przy nadmiarze wody w organizmie. Dzięki działaniu moczopędnemu pomaga zwiększyć wydalanie płynów, dlatego wiele osób sięga po niego przy uczuciu ciężkości, opuchliźnie i zatrzymywaniu wody.

Jak często pić pokrzywę?

Najczęściej zaleca się picie 1–2 filiżanek naparu z pokrzywy dziennie. Przy regularnym stosowaniu warto zachować umiar i po kilku tygodniach zrobić przerwę, aby nie obciążać organizmu nadmiernym działaniem moczopędnym.

Kiedy najlepiej pić napar z pokrzywy?

Najlepiej pić napar z pokrzywy rano lub w ciągu dnia. Ze względu na działanie moczopędne nie zaleca się spożywania go tuż przed snem, ponieważ może powodować częstsze wizyty w toalecie w nocy.

Czy można pić pokrzywę codziennie?

Napar z pokrzywy można pić codziennie, najczęściej w ilości 1–2 filiżanek dziennie. Wiele osób stosuje go regularnie przez 2–4 tygodnie, po czym robi kilkudniową lub tygodniową przerwę. Ze względu na działanie moczopędne warto obserwować organizm i dbać o odpowiednie nawodnienie.

