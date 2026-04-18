Tę zupę mój dziadek gotował każdej wiosny. Kiedyś Polacy się nią zajadali

Zupy od dawna zajmują ważne miejsce w polskiej kuchni. Są sycące, rozgrzewające i dostarczają wielu składników odżywczych. Kiedyś niemal zawsze obiad zaczynał się właśnie od nich. Teraz zdarza się to rzadko. To jednak błąd, bo dobrze ugotowana zupa potrafi być jednocześnie smaczna i korzystna dla zdrowia.
Tę zupę zawsze gotował mój dziadek
Mój dziadek Stanisław miał swój wiosenny zwyczaj. Co roku gotował zupę szczawiową ze świeżego szczawiu, który rósł u niego w ogródku. W domu od razu było czuć jej lekko kwaśny zapach, który przywoływał miłe wspomnienia. To nie był tylko smak, ale też chwile spędzone razem. Cała rodzina zbierała się przy stole i czekała na pierwszy talerz z niecierpliwością. Do dziś ta zupa kojarzy mi się z domowym ciepłem i początkiem wiosny.
Przepis: Zupa szczawiowa
Ta zupa jest bardzo łatwa w przyrządzeniu, a efekt jest naprawdę świetny
- Kategoria
- Zupa
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Czas gotowania
- 1 godz. 30 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 343 w każdej porcji
Składniki
- 2 litry wody
- 500 g surowych żeberek wieprzowych
- 2 ziela angielskie
- 300 g szczawiu
- 250 g śmietany 18%
- 1 łyżeczka mąki
- korpus kurczaka
- włoszczyzna (2 marchewki, 1 pietruszka, kawałek pora i selera)
- 1 cebula
- 2 listki laurowe
Sposób przygotowania
- Gotowanie mięsaNajpierw włóżcie do garnka mięso, wlejcie wodę, później dodajcie 1,5 łyżeczki soli i zagotujcie całość. Następnie zmniejszcie ogień i gotujcie przez około 1 godzinę.
- Dodanie pozostałych składnikówDo mięsa dodajcie obraną marchewkę, pietruszkę, pora, selera, a także cebulę. Całość doprawcie liściem laurowym i zielem angielskim. Gotujcie przez pół godziny – do momentu, aż warzywa będą miękkie. Później wyjmijcie je z wywaru.
- Przygotowanie warzywUgotowaną marchewkę i pietruszkę zetrzyjcie na tarce o dużych oczkach i dodajcie znowu do zupy. Posiekajcie szczaw i również wrzućcie do garnka. Całość gotujcie przez kilka minut.
- Zaprawianie zupyWymieszajcie mąkę z dwoma łyżkami wody, a później ze śmietaną. Stopniowo dodajcie tę mieszankę do zupy i gotujcie przez chwilę na małym ogniu.
- Podawanie zupyZupę szczawiową możecie podawać z pieczywem lub ugotowanym jajkiem.
Czy taka zupa jest zdrowa?
Zupa szczawiowa jest zdrowym elementem diety, o ile jest przygotowana w umiarkowany sposób (np. bez nadmiaru tłustej śmietany). Jej główny składnik, szczaw, ma kilka cennych właściwości odżywczych. Między innymi jest bogaty w witaminę C, która wspiera odporność organizmu. Zawiera też witaminy z grupy B, ważne dla układu nerwowego, oraz żelazo i magnez, które też pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Dodatkowo szczaw wspiera trawienia dzięki zawartości błonnika oraz składników o działaniu żółciopędnych. Ma też działanie przeciwbakteryjne. Oznacza to, że jego spożywanie pomaga w zwalczaniu infekcji bakteryjnych. Ta roślina cechuje się też właściwościami przeciwwirusowymi.
Trzeba jednak pamiętać, że szczaw zawiera również kwas szczawiowy, który w nadmiarze może utrudniać wchłanianie wapnia i sprzyjać powstawaniu kamieni nerkowych. Dlatego osoby z problemami nerek powinny spożywać go ostrożnie. Zupa szczawiowa jest zdrowa i wartościowa, jeśli jemy ją z umiarem i w dobrze zbilansowanej diecie.
