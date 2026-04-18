Tę zupę mój dziadek gotował każdej wiosny. Kiedyś Polacy się nią zajadali

Zupy od dawna zajmują ważne miejsce w polskiej kuchni. Są sycące, rozgrzewające i dostarczają wielu składników odżywczych. Kiedyś niemal zawsze obiad zaczynał się właśnie od nich. Teraz zdarza się to rzadko. To jednak błąd, bo dobrze ugotowana zupa potrafi być jednocześnie smaczna i korzystna dla zdrowia.

Tę zupę zawsze gotował mój dziadek

Mój dziadek Stanisław miał swój wiosenny zwyczaj. Co roku gotował zupę szczawiową ze świeżego szczawiu, który rósł u niego w ogródku. W domu od razu było czuć jej lekko kwaśny zapach, który przywoływał miłe wspomnienia. To nie był tylko smak, ale też chwile spędzone razem. Cała rodzina zbierała się przy stole i czekała na pierwszy talerz z niecierpliwością. Do dziś ta zupa kojarzy mi się z domowym ciepłem i początkiem wiosny.

Przepis: Zupa szczawiowa Ta zupa jest bardzo łatwa w przyrządzeniu, a efekt jest naprawdę świetny Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 343 w każdej porcji Składniki 2 litry wody

500 g surowych żeberek wieprzowych

2 ziela angielskie

300 g szczawiu

250 g śmietany 18%

1 łyżeczka mąki

korpus kurczaka

włoszczyzna (2 marchewki, 1 pietruszka, kawałek pora i selera)

1 cebula

2 listki laurowe Sposób przygotowania Gotowanie mięsaNajpierw włóżcie do garnka mięso, wlejcie wodę, później dodajcie 1,5 łyżeczki soli i zagotujcie całość. Następnie zmniejszcie ogień i gotujcie przez około 1 godzinę. Dodanie pozostałych składnikówDo mięsa dodajcie obraną marchewkę, pietruszkę, pora, selera, a także cebulę. Całość doprawcie liściem laurowym i zielem angielskim. Gotujcie przez pół godziny – do momentu, aż warzywa będą miękkie. Później wyjmijcie je z wywaru. Przygotowanie warzywUgotowaną marchewkę i pietruszkę zetrzyjcie na tarce o dużych oczkach i dodajcie znowu do zupy. Posiekajcie szczaw i również wrzućcie do garnka. Całość gotujcie przez kilka minut. Zaprawianie zupyWymieszajcie mąkę z dwoma łyżkami wody, a później ze śmietaną. Stopniowo dodajcie tę mieszankę do zupy i gotujcie przez chwilę na małym ogniu. Podawanie zupyZupę szczawiową możecie podawać z pieczywem lub ugotowanym jajkiem.

Czy taka zupa jest zdrowa?

Zupa szczawiowa jest zdrowym elementem diety, o ile jest przygotowana w umiarkowany sposób (np. bez nadmiaru tłustej śmietany). Jej główny składnik, szczaw, ma kilka cennych właściwości odżywczych. Między innymi jest bogaty w witaminę C, która wspiera odporność organizmu. Zawiera też witaminy z grupy B, ważne dla układu nerwowego, oraz żelazo i magnez, które też pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Dodatkowo szczaw wspiera trawienia dzięki zawartości błonnika oraz składników o działaniu żółciopędnych. Ma też działanie przeciwbakteryjne. Oznacza to, że jego spożywanie pomaga w zwalczaniu infekcji bakteryjnych. Ta roślina cechuje się też właściwościami przeciwwirusowymi.

Trzeba jednak pamiętać, że szczaw zawiera również kwas szczawiowy, który w nadmiarze może utrudniać wchłanianie wapnia i sprzyjać powstawaniu kamieni nerkowych. Dlatego osoby z problemami nerek powinny spożywać go ostrożnie. Zupa szczawiowa jest zdrowa i wartościowa, jeśli jemy ją z umiarem i w dobrze zbilansowanej diecie.

