Ciągle jesteś zmęczony mimo snu? Ten makaron podnosi poziom żelaza i dodaje energii

Doskwiera ci zmęczenie mimo dobrze przespanej nocy? To sygnał, że w twoim organizmie może brakować żelaza. Niedobór tego związku to cichy „złodziej energii”. Kiedy zapasy ferrytyny – białka magazynującego wspomniany pierwiastek – drastycznie spadają, ciało włącza tryb awaryjny. Pojawiają się wahania nastroju, problemy z koncentracją i przemianą materii. Dietetyczka Anna Reguła radzi, jak łatwiej się z nimi uporać. Wystarczy włączyć do jadłospisu „zielony makaron”. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi jego sekret.

Obiad na podniesienie żelaza

„Tajemnym” składnikiem tego dania jest zielone pesto. Stanowi ono – jak zauważa ekspertka – połączenie kilku prostych składników. Chodzi o natkę pietruszki, pestki dyni, oliwę, czosnek, sok z cytryny i przyprawy. Ten sos dostarcza nie tylko żelaza (ponad 5 mg w jednej porcji), ale również innych cennych związków, takich jak na przykład błonnik, białko czy witamina C.

W połączeniu z makaronem – zwłaszcza wariantem pełnoziarnistym – tworzy pożywny posiłek, który świetnie smakuje i syci na wiele godzin. Jeśli chcesz wzmocnić ten efekt, ugotuj „kluski” al dente. Tak, by stawiały lekki opór podczas gryzienia. Zahamują głód na dłużej. Jeżeli nie zużyjesz całego pesto od razu, przełóż sos do szczelnie zamykanego słoiczka i schowaj go do lodówki. Możesz też wykorzystać go jako składnik sałatek, a także dodatek do kanapek czy tortilli.

Przepis: Zielony makaron na podniesienie żelaza To prawdziwy zastrzyk energii. Syci i świetnie smakuje. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 470 w każdej porcji Składniki 400 g suchego makaronu tagliatelle Na pesto: 1 pęczek natki pietruszki

25 g pestek dyni

1 ząbek czosnku

60 ml oliwy z oliwek

1 łyżka soku z cytryny

sól i pieprz do smaku Opcjonalnie: 1 szklanka mrożonego groszku

natka pietruszki do dekoracji Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj natkę pietruszki i osusz. Robienie pestoWrzuć pietruszkę do blendera razem z pozostałymi składnikami na pesto i zmiksuj wszystko na gładką masę. Gotowanie makaronuUgotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu (najlepiej al dente), odlej 100 ml wody, a następnie odcedź makaron na sitku i przełóż do garnka, w którym się gotował. Łączenie składnikówDo garnka z makaronem dodaj odlaną wodę oraz zielone pesto. Wymieszaj składniki. Podawanie daniaMakaron przełóż na talerze. Każdą porcję możesz dowolnie udekorować, na przykład posypując zielnym groszkiem i natką pietruszki.

Inna odsłona makaronu na podniesienie żelaza

Dietetyczka Anna Reguła poleca również inną odsłonę makaronu na podniesienie poziomu żelaza. „Bazą” tego dania jest mielona wołowina połączona z sosem pomidorowym i papryką. Oczywiście w daniu nie może zabraknąć również pestek dyni i natki pietruszki. „A jeśli chcesz mieć jeszcze więcej żelaza w tym posiłku, to sięgnij po makaron z soczewicy” – radzi ekspertka w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

