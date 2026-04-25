Blenduję zielony koktajl i piję rano. Ma dużo żelaza, więc pomaga zwalczyć zmęczenie

Smoothie to jeden z najprostszych sposobów na dostarczenie organizmowi solidnej porcji witamin i składników mineralnych. Do tego jest niezwykle smaczne, ale też proste w przygotowaniu. Wystarczy kilka owoców, warzyw i ulubiona baza, by w kilka minut zrobić wartościowy napój bez zbędnego wysiłku. To idealna propozycja, gdy brakuje czasu, a chcesz zjeść coś zdrowego. Świetnie sprawdza się jako drugie śniadanie. Będzie też odpowiednie jako lekka kolacja.

Przepis na zielone smoothie oczyszczające organizm

Ten koktajl to gęsta, zielona bomba owocowo-warzywna o kremowej konsystencji i lekko słodko-kwaskowym smaku. Awokado i banan nadają mu odpowiedniej konsystencji i lekkiej słodyczy. Z kolei kiwi, pomarańcza i jabłko wprowadzają świeżość oraz przyjemną kwasowość.

Dodatek szpinaku sprawia, że napój jest bardzo odżywczy, bogaty w witaminy i minerały, a przede wszystkim żelazo. To właśnie niedobór tego pierwiastka w organizmie odpowiada za ciągłe uczucie zmęczenia.

Przepis: Zielony koktajl Ten koktajl jest bardzo zdrowy i smakuje genialnie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 3 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 370 Składniki 1/2 dojrzałego awokado

1 banan

1 kiwi

1/2 jabłka

1/2 pomarańczy

2 duże garści świeżego szpinaku baby

ok. 150 ml wody (możesz dodać więcej lub mniej) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówOwoce dokładnie umyj, obierz i pokrój na mniejsze kawałki. MiksowanieWrzuć wszystkie składniki do blendera. Zalej wodą i zmiksuj na gładki koktajl.

Co jeszcze można dodać?

Do takiego koktajlu dobrze pasuje na przykład łyżeczka nasion chia albo siemienia lnianego. Zagęszczą go i dodadzą błonnika, który świetnie działa na jelita i sprawia, że czujemy się dłużej syci. Można też dorzucić odrobinę imbiru, jeśli ktoś lubi lekko pikantny, rozgrzewający aromat. Dla większej sytości sprawdzi się też kilka orzechów nerkowca. Wtedy koktajl robi się bardziej sycący i może zastąpić nawet cały posiłek.. Jeśli ma być bardziej orzeźwiający, można dodać trochę soku z limonki albo mięty.

Jeśli zależy ci na większej dawce białka, dobrze sprawdzi się jogurt naturalny albo kefir. Zmieniają też lekko smak na bardziej kremowy i maślany. Można też dodać odrobinę płatków owsianych, które są prawdziwym „superfood”.

