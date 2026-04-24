Ten przepis robi furorę. Wystarczą 2 łyżki, by mięso z grilla rozpływało się w ustach

Właśnie powoli zaczyna się sezon grillowy. Dla wielu osób to jedna z najbardziej wyczekiwanych części roku. Dni stają się coraz dłuższe i cieplejsze, więc coraz chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu z rodziną i znajomymi. Grillowanie jest więc idealną okazją do tego. Ja mam swój sprawdzony sposób na to, by mięso z grilla zawsze było cudownie soczyste i aromatyczne.

Dodaj to do marynaty do mięsa na grilla

Marynowanie sprawia, że mięso wychodzi bardziej kruche i delikatne, wygląda bardziej apetycznie, a jego powierzchnia jest lepiej skarmelizowana, przez co jest bardziej chrupiąca. Smak jest głębszy i bardziej intensywny, a całość jest cudownie soczysta.

Kluczem do udanej marynaty są m.in. składniki kwaśne, takie jak ocet czy sok z cytryny. Pomagają zmiękczyć włókna mięsa i poprawiają jego soczystość. Właśnie dlatego zawsze dodaję cytrynę do swoich marynat. Działa jak naturalny „zmiękczacz”, a przy tym nadaje mięsu świeży, lekko orzeźwiający smak. Dzięki niej mięso z grilla nie wysycha też podczas obróbki termicznej. Dodatkowo cytryna świetnie też równoważy cięższe przyprawy i tłuszcz.

Przepis: Marynata do mięsa na grilla To jest moja ulubiona marynata do przyrządzania mięsa. Musisz ją wypróbować. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tajska Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 27 w każdej porcji Składniki 60 ml sosu sojowego

1 łyżeczka obranego i posiekanego imbiru

½ łyżeczki obranego i posiekanego czosnku

1 łyżka miodu

Sok z ½ cytryny (około 2 łyżki)

Świeżo zmielony czarny pieprz (do smaku) Sposób przygotowania Mieszanie sosu sojowego z miodemW małej miseczce wymieszaj sos sojowy z miodem, aż składniki się połączą. Siekanie składnikówDodaj drobno posiekany imbir oraz czosnek. Dodanie soku z cytrynyWyciśnij sok z połowy limonki i dodaj do reszty składników. DoprawianieCałość dopraw świeżo zmielonym pieprzem i dokładnie wymieszaj.

Jak marynować mięso na grilla? Porady

Dobrze przygotowana marynata powinna łączyć kilka kluczowych elementów: tłuszcz (np. olej), składnik kwaśny (np. sok z cytryny lub ocet), przyprawy oraz zioła. Te wszystkie składniki wpływają na smak i strukturę mięsa. Ważne jest, aby mięso marynować w lodówce. Dzięki temu proces przebiega bezpiecznie i pozwala składnikom lepiej wniknąć w jego strukturę.

Czas marynowania zależy od rodzaju mięs. W przypadku drobiu zwykle wystarczy kilka godzin. Wieprzowina potrzebuje więcej czasu, natomiast wołowina może leżeć w marynacie nawet całą noc. Warto też pamiętać, żeby nie przesadzić z ilością kwasu. Zbyt długie marynowanie może sprawić, że mięso stanie się zbyt miękkie lub „rozbite”. Dobrą praktyką jest również dodawanie soli w odpowiednim momencie. Często zaleca się solenie tuż przed grillowaniem, aby mięso nie straciło zbyt dużo soków podczas marynowania.

Czytaj też:

Odstawiłam soki dla jednej rzeczy. Moje jelita i poziom energii nigdy nie były w lepszej formieCzytaj też:

Te chleby z Biedronki tylko udają zdrowe. Dietetyczka radzi, by je omijać