Strzelczyk wziął pęto kiełbasy i kilka warzyw. Ten obiad to prawdziwy powrót do dzieciństwa

Coraz częściej sięgamy po nowe, modne przepisy i wyszukane dania. Zapominamy jednak o prostych klasykach obiadowych, które kiedyś królowały na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, choć mniej efektowne, niosą ze sobą smak dzieciństwa. Od czasu do czasu można więc wrócić do tych sprawdzonych dań. Jednym z nich jest kiełbasa z warzywami z przepisu Tomasza Strzelczyka. Czasem to właśnie klasyka potrafi najbardziej nas zaskoczyć.

Prosty przepis na kiełbasę z warzywami

Popularny kucharz Tomasz Strzelczyk pokazał, jak przygotować coś pysznego z zaledwie kilku składników. Jeśli masz ochotę na smaczny, polski, tradycyjny obiad, to zainspiruj się tym przepisem.

Wystarczy pokroić pęto kiełbasy w grubszą kostkę, a później ją obsmażyć. Później trzeba pokroić jedną średniej wielkości cebulę i dodać ją do zrumienionej kiełbasy. Do tego musisz dorzucić pokrojoną marchewkę, paprykę oraz pół cukinii. Całość ma się dusić na patelni przez około 10 minut. Ty w tym czasie pokrój w kostkę dwa ziemniaki. Dodaj je do pozostałych składników. Na koniec dopraw i podduś danie na patelni.

Przepis: Kiełbasa z warzywami To danie jest powrotem do smaków dzieciństwa dla mnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 266 w każdej porcji Składniki 1 pęto kiełbasy

1 cebula

1 marchewka

1 papryka

1/2 cukinii

2 ziemniaki

1 ząbek czosnku

sól, pieprz

słodka papryka mielona

tymianek

kurkuma

woda Sposób przygotowania Podsmażanie kiełbasy z warzywamiKiełbasę pokrój w grubszą kostkę i obsmaż na patelni, aż się lekko zarumieni. Dodaj pokrojoną w kostkę cebulę i smaż razem, aż się zeszkli. Dorzuć pokrojoną marchewkę, paprykę i pół cukinii. Duś wszystko razem ok. 10 minut. Dodanie ziemniakówW tym czasie pokrój ziemniaki w kostkę. Dodaj ziemniaki do całości. DoprawianieDopraw całość solą, pieprzem, słodką papryką, tymiankiem i kurkumą. Dodaj drobno posiekany czosnek. Duszenie daniaZalej wszystko zimną wodą tak, aby składniki były lekko przykryte. Duś pod przykryciem ok. 30 minut, aż ziemniaki będą miękkie.

Inne pomysły na obiad z kiełbasą

Kiełbasa to bardzo wdzięczny składnik, który daje sporo możliwości w kuchni. Pozwala przygotować zarówno proste, jak i bardziej urozmaicone obiady. Możesz na przykład upiec ją zamiast smażyć razem z warzywami, dodając oliwę, czosnek i ulubione zioła. To nieskomplikowane, a bardzo aromatyczne danie. Świetnie sprawdzi się też w makaronie z sosem pomidorowym. Podsmażona kiełbasa nadaje całości wyrazistego smaku i dobrze komponuje się z dodatkiem sera.

Jeśli masz ochotę na coś bardziej sycącego, warto przygotować jednogarnkowy gulasz z kiełbasą, fasolą i warzywami. Dopraw go na przykład wędzoną papryką. Dobrym pomysłem jest też szybka wersja kapusty z kiełbasą, czyli ekspresowy bigos z przepisu Tomasza Strzelczyka. Kiełbasa świetnie pasuje również do zapiekanek. W połączeniu z ziemniakami, cebulą i śmietankowym sosem tworzy danie idealne na chłodniejsze dni.

