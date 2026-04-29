To ciasto bez pieczenia będzie hitem majówki. 25 minut, a resztę zrobi lodówka

Na weekend majowy większość z nas będzie chciała przygotować coś wyjątkowego i pysznego dla rodziny lub znajomych. To idealny moment na domowe desery. Umilą wspólne chwile przy stole, będą idealnym dodatkiem do kawy. Jeśli jednak nie masz zbyt wiele czasu albo nie chcesz spędzać kilku godzin w kuchni, świetnym rozwiązaniem będzie ciasto bez pieczenia. Jest szybkie i proste w przygotowaniu.

Przepis na pyszne ciasto bez pieczenia

Znalazłam ostatnio przepis na naprawdę pyszne ciasto. Zainteresował mnie więc postanowiłam je przyrządzić. Pierwszy raz zrobiłam to na Wielkanoc. Każdy się zajadał, więc teraz zaserwuje je na majówkę.

Przepis: Ciasto malinowe bez pieczenia To ciasto uwielbia każdy z mojej rodziny. Spróbuj je zrobić. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 4 godz. 25 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 572 w każdej porcji Składniki Spód: 200–250 g herbatników lub ciastek maślanych

60–100 g masła Krem śmietankowy: 500–600 ml śmietanki 30–36% (mocno schłodzonej)

250 g mascarpone

2–3 łyżki cukru pudru

(opcjonalnie) wanilia Warstwa malinowa: 400–500 g malin (świeże lub mrożone)

1–2 galaretki malinowe

ok. 600 ml wody Sposób przygotowania Przygotowanie spoduCiastka pokrusz bardzo drobno, wymieszaj z roztopionym masłem i wyłóż do formy (ok. 20×30 cm lub tortownica). Wyrównaj i schłódź w lodówce. Robienie kremuUbij śmietankę z cukrem pudrem, następnie delikatnie wymieszaj z mascarpone. Gotowy krem wyłóż na lekko schłodzony spód i wyrównaj. Przyrządzanie warstwy malinowejRozpuść galaretki w gorącej wodzie i ostudź (ma być płynna, ale nie ciepła). Dodaj maliny i delikatnie wymieszaj. Wylej całość na krem śmietankowy jako ostatnią warstwę. Chłodzenie deseruWstaw do lodówki na minimum 4–6 godzin, aż galaretka całkowicie stężeje.

Jego spód przygotowuje się z pokruszonych herbatników wymieszanych z roztopionym masłem, dzięki czemu jest prosty, ale bardzo smaczny. Na wierzch nakłada się puszystą, lekką masę, która nadaje całości delikatności. Następnie dodaje się warstwę masy malinowej. Świetnie przełamuje słodycz i nadaje świeżości. Całość wystarczy wstawić do lodówki, żeby dobrze się schłodziła. Taki deser bez pieczenia robi się naprawdę w mgnieniu oka, a smakuje i wygląda naprawdę rewelacyjnie.

Czym jeszcze zastąpić spód ciasta?

Jako spód do ciasta bez pieczenia można wykorzystać wiele prostych i łatwo dostępnych składników. Dobrze zastępują one tradycyjne kruche lub biszkoptowe spody. Najczęściej używa się herbatników, które po rozdrobnieniu i wymieszaniu z masłem tworzą zwartą, chrupiącą bazę (po schłodzeniu). Popularne są też biszkopty. Można je układać w całości już w naczyniu, w którym przyrządzamy deser.

Ciekawą opcją jest również groszek ptysiowy. Daje lekką, chrupiącą warstwę i dobrze sprawdza się w ciastach z kremami. Spróbuj zrobić karpatkę bez pieczenia. Ciekawym rozwiązaniem jest też wykorzystanie gotowych spodów do tortów. Pozwalają szybko przygotować deser bez użycia piekarnika. Jeśli jednak nie masz nic przeciwko, by użyć piekarnika, ale nadal chcesz szybko przygotować wypiek, to użyj gotowego ciastka francuskiego.

