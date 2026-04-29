Zatapiam kolorowe galaretki w białej masie. Ten deser wygląda jak potłuczone szkło

Często „łapię się” na tym, że po przygotowaniu dwudaniowego obiadu brakuje mi już sił na robienie skomplikowanych wypieków. Z drugiej strony, kiedy zapraszam znajomych, zawsze chcę postawić na stole coś słodkiego, co przyciągnie wzrok. W takich kryzysowych sytuacjach z pomocą przychodzi mi przepis, który podpatrzyłam u Ewy Wachowicz. To mój absolutny pewniak w kuchni. W domu pieszczotliwie nazywamy go „kryształkiem”, bo wygląda jakby składał się z kawałków potłuczonego, kolorowego szkła. Prezentuje się obłędnie, a smakuje jeszcze lepiej.

Jak zrobić kolorowy deser bez pieczenia Ewy Wachowicz?

W „kryształku” można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Wygląda niesamowicie, a wszystko za sprawą owocowych galaretek zanurzonych w białej masie. Bazą przysmaku jest bita śmietana. Najlepiej sprawdzi się kremówka. Pamiętaj, by dobrze ją schłodzić, zanim przystąpisz do pracy. Przywołana zasada dotyczy też samych galaretek. Musisz je wystudzić przed połączeniem z nabiałem. Jeśli będą miały zbyt wysoką temperaturę, zwarzą lub rozrzedzą masę.

Ewa Wachowicz aromatyzuje deser. Wykorzystuje w tym celu cukier połączony ze skórką pomarańczową. Ten jeden składnik świetnie wpływa na smak ciasta. Nadaje mu orzeźwiający charakter. Jeśli nie masz pod ręką gotowego słodzidła, możesz po prostu otrzeć skórkę z wyparzonego wcześniej owocu i wymieszać ją z dwiema łyżkami cukru pudru. Ścieraj tylko pomarańczową część. Biała warstwa, czyli albedo, jest gorzka i mogłaby popsuć smak ciasta.

Przepis: Śmietanowiec bez pieczenia Kolorowy deser na bazie śmietanki, galaretek i biszkoptów. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 29 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 290 w każdej porcji Składniki 3 galaretki w różnych kolorach

2 galaretki pomarańczowe

500 ml śmietanki kremówki

1 łyżka cukru ze skórką pomarańczową

biszkopty do wyłożenia formy Sposób przygotowania Szykowanie kolorowych galaretekWsyp trzy różnokolorowe galaretki do oddzielnych miseczek. Każdą zalej szklanką wrzątku, wymieszaj i odstaw do wystudzenia. Schłodź w lodówce, a potem pokrój w kostkę. Rozpuszczanie galaretek pomarańczowychDwie galaretki pomarańczowe rozpuść w dwóch szklankach wrzątku. Wymieszaj dokładnie i wystudź. Nie wlewaj ich do śmietany, dopóki są ciepłe. Ubijanie śmietanySchłodzoną śmietankę kremówkę ubij na sztywno. Dodaj cukier ze skórką pomarańczową. Wlewaj wystudzoną galaretkę pomarańczową cienkim strumieniem, cały czas miksując. Wykańczanie deseruDno i boki formy wyłóż okrągłymi biszkoptami. Do śmietanowej masy wsyp pokrojone galaretki i delikatnie wymieszaj. Wylej masę na biszkopty. Chłodzenie deseruWstaw deser do lodówki i poczekaj aż całkowicie stężeje.

Deser bez pieczenia z galaretką – przydatne wskazówki

Możesz stworzyć „odchudzoną” wersję tego przysmaku. Wystarczy, że zastąpisz śmietanę kremówkę jogurtem naturalnym, na przykład typu greckiego lub islandzkiego. W roli spodu doskonale sprawdzą się nie tylko biszkopty, ale również krakersy czy ciasteczka maślane. Nic nie stoi na przeszkodzie, by udekorować deser mrożonymi lub świeżymi owocami (truskawkami, malinami, borówkami itp.). Świetną ozdobą są również listki mięty.

