Kopytka jak u babci? Trzymaj się tej jednej zasady. Zawsze wychodzą miękkie i delikatne

Kiedyś bardzo popularne były domowe dania, takie jak kopytka, pierogi, kluski. Typowo „mączne”. Wynikało to przede wszystkim z ich prostoty oraz tego, że ich przygotowanie było niedrogie. Bazowały na łatwo dostępnych i tanich składnikach, jak mąka, ziemniaki czy kasza. Takie potrawy były też bardzo sycące, dzięki czemu pozwalały wykarmić całą rodzinę nawet przy ograniczonym budżecie. Do dziś wiele z nich kojarzy się z tradycyjną, domową kuchnią i smakiem dzieciństwa. Ja uwielbiam na przykład kopytka.

Przepis na kopytka jak u babci

W mojej rodzinie tę potrawę genialnie przygotowuje moja babcia. Jej kopytka zawsze wychodzą idealnie miękkie, delikatne i mają domowy smak, którego trudno szukać gdzie indziej. Babcia robi je według sprawdzonego przepisu, dodając do nich dokładnie tyle składników, ile trzeba. Kiedyś zapytałam moją babcię, co robi, że ta potrawa zawsze wychodzi jej tak cudownie smaczna. Odpowiedziała, że chodzi o metodę 1:1:2. Jest ona bardzo prosta. Mianowicie na jeden kilogram ziemniaków przypada jedno jajko i dwie szklanki mąki.

Przepis: Kopytka Te kopytka smakują dokładnie tak jak te, które przygotowywała moja babcia. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 315 w każdej porcji Składniki 1 kg ziemniaków

1 jajko

2 szklanki (ok. 30 dag) mąki pszennej

1/2 łyżeczki soli

mąka do podsypywania Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówZiemniaki obierz, ugotuj w osolonej wodzie do miękkości, a następnie dokładnie odcedź. Odstaw je na chwilę, żeby odparowały i lekko przestygły. Przygotowanie masyZiemniaki przeciśnij przez praskę lub dokładnie utłucz. Przełóż do dużej miski, dodaj jajko, sól oraz mąkę pszenną. Zagnieć szybko jednolite ciasto. Jeśli masa jest zbyt lepka, stopniowo dosypuj odrobinę mąki (ciasto ma być miękkie, ale nie klejące). Formowanie kopytekNa oprószonej mąką stolnicy podziel ciasto na mniejsze części. Z każdej uformuj wałek o średnicy ok. 2 cm. Spłaszcz lekko wałek i skośnie pokrój go na kawałki – dzięki temu powstaną klasyczne kopytka. GotowanieW dużym garnku zagotuj osoloną wodę. Wrzucaj kopytka partiami i delikatnie zamieszaj, żeby nie przywarły do dna. Gotuj je ok. 2–3 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię.

Jak zrobić pyszne kopytka? Rady

Przede wszystkim użyj ziemniaków ugotowanych dzień wcześniej. Dzięki temu są bardziej suche i ciasto nie będzie się kleić. Nie dodawaj też zbyt dużo mąki. Kopytka mogą wyjść wtedy twarde zamiast miękkich i delikatnych. Ciasto najlepiej wyrabiać krótko, tylko do połączenia składników.

Kopytka powinny mieć podobną wielkość, żeby równo się ugotowały. Po wypłynięciu na powierzchnię wody wystarczy je gotować tylko kilka minut. Na koniec wyjmij je od razu, aby nie rozgotowały się i nie straciły swojej sprężystości.

Z czym podawać kopytka?

Kopytka można podawać na wiele różnych sposobów, w zależności od gustu. Najczęściej serwuje się je z podsmażoną cebulką i masłem. Świetnie smakują również z sosem grzybowym, mięsnym albo gulaszem. W wersji na słodko można je podać z cukrem, śmietaną lub bułką tartą z masłem. Dzięki temu kopytka sprawdzają się zarówno jako danie obiadowe, jak i lekki posiłek na słodko. Jeśli masz ochotę na odrobinę eksperymentów, przygotuj zielone kopytka bez ziemniaków. Zachwycą całą twoją rodzinę.

Czytaj też:

Ma więcej białka niż kurczak i indyk. Polacy prawie nie znają tego azjatyckiego przysmakuCzytaj też:

Bez cukru, bez mąki pszennej, a smakuje jak z cukierni. To brownie Lewandowskiej robię do kawy