Zamiast kawy pij ten koktajl. Wspiera pamięć i koncentrację przed maturą

Napojem najczęściej kojarzonym z poprawą koncentracji jest kawa, głównie dzięki zawartości kofeiny, która chwilowo zwiększa czujność i zmniejsza uczucie zmęczenia. Nie jest to jednak jedyny sposób, by „podkręcić” pracę mózgu. Równie dobrze działają odpowiednie nawodnienie, regularny sen oraz krótkie przerwy w pracy czy nauce, które pozwalają utrzymać uwagę na wysokim poziomie. Wsparciem mogą być też aktywność fizyczna i zbilansowana dieta, które długofalowo wpływają na sprawność poznawczą. Dobrze wpływa na pracę mózgu też „zielony koktajl”. To dobry pomysł na lekką przekąskę przykład dla tegorocznych maturzystów, którzy właśnie mierzą się z egzaminem dojrzałości.

Przepis na koktajl wspierający pracę mózgu

Koktajl z awokado, nasion czarnuszki, kakao, szpinaku lub jarmużu oraz orzechów to połączenie składników wspierających pracę mózgu i koncentrację.

Przepis: Smoothie z awokado To smoothie nie tylko wspomaga pracę mózgu, ale też naprawdę dobrze smakuje. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 355 Składniki 1/2 dojrzałego awokado

20 g szpinaku lub jarmużu

15 g orzechów (np. włoskich lub migdałów)

1 łyżeczka kakao (najlepiej naturalnego, niesłodzonego)

1/2 łyżeczki nasion czarnuszki

200–250 ml mleka (krowiego lub roślinnego) albo wody opcjonalnie: 1 banan (dla słodyczy i lepszej konsystencji) Sposób przygotowania Miksowanie składnikówWrzuć wszystkie składniki do blendera. Miksuj przez 30–60 sekund, aż masa będzie gładka i kremowa. Spróbuj i ewentualnie dodaj trochę więcej mleka/wody, jeśli jest za gęste.

Dlaczego ten napój poprawia koncentrację i pamięć?

Jednym z najważniejszych składników tego koktajlu jest awokado.

Produktem, który również może wzmacniać naszą pamięć, jest awokado. Autorzy jednego z doświadczeń zaobserwowali, że u osób spożywających jedno awokado dziennie nastąpiła poprawa pamięci przestrzennej. To działanie zostało przypisane obecności związku o nazwie „luteina”, który jest silnym przeciwutleniaczem z grupy karotenoidów – powiedział dietetyk dr Bartosz Kulczyński w jednym z nagrań opublikowanych na YouTube.

Specjalista od zdrowego odżywiania wyjaśnił, że choć ten owoc nie zawiera dużych ilości luteiny, to cechuje się ona bardzo wysoką przyswajalnością. Prawdopodobnie za sprawą tego, że dobrze rozpuszcza się w tłuszczu, którego w awokado jest całkiem sporo.

Kolejnym składnikiem są nasiona czarnuszki.

Dane pochodzące z 2013 roku pokazują, że te małe ziarenka mogą poprawić funkcje poznawcze. Naukowcy udowodnili, że jedzenie czarnuszki wspomaga pamięć i zwiększa uwagę. Co ciekawe, stwierdzili oni również, że czarnuszka może spowalniać postęp choroby Alzheimera – wyjaśnił.

Dietetyk powołał się na badanie pod tytułem „Efekt Nigella sativa Linn. Ziarno pamięci, uwagi i poznania u zdrowych ochotników”.

Dodatek odrobiny kakao sprawia, że zawarte w nim flawonoidy stymulują wzrost naczyń krwionośnych w częściach mózgu odpowiedzialnych za pamięć i naukę. Dodatkowo zawarta w nim teobromina delikatnie pobudza bez efektu „zjazdu” jak po kawie. Dorzuć również szpinak lub jarmuż. To zielone warzywa liściaste, które zawierają dużo kwasu foliowego, witamin z grupy B oraz antyoksydantów. Składniki te wspierają ochronę komórek mózgowych przed stresem oksydacyjnym.

Kolejnym elementem są też orzechy. Są jednym z najlepszych naturalnych „paliw” dla mózgu. Zawierają zdrowe tłuszcze, zwłaszcza kwasy omega-3, które wspierają pracę neuronów i poprawiają komunikację między nimi. Dzięki temu mogą pozytywnie wpływać na pamięć, koncentrację i zdolność uczenia się.

