Piekę i przekładam budyniowym kremem. Ten niedzielny deser smakuje lepiej niż z cukierni

Gotowe ciasto francuskie to niezwykle uniwersalna baza, która świetnie sprawdza się w wielu domowych wypiekach. Dzięki swojej lekkości i chrupiącej strukturze pozwala w krótkim czasie przygotować efektowne przekąski oraz desery. Jest wygodne w użyciu i daje ogromne możliwości w kuchni. Możesz wykorzystać je zarówno do dań na słodko, jak i tych w wersji wytrawnej. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie szybkie przygotowanie potraw. Ja osobiście korzystam z niego bardzo często.

Przepis na pyszny niedzielny deser

Ja na niedzielny deser często przygotowuję napoleonkę z ciasta francuskiego. To klasyczny deser, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród miłośników domowych wypieków. Składa się z dwóch warstw delikatnego, chrupiącego ciasta francuskiego przełożonych aksamitnym kremem budyniowym o waniliowym smaku. Całość jest lekka i kremowa, smakuje więc naprawdę świetnie.

Przepis: Napoleonka Ta napoleonka wyjdzie każdemu, koniecznie spróbuj. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 55 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 869 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 600 g ciasta francuskiego Na krem: 1 litr mleka

500 ml śmietanki 30%

170 g cukru

30 g cukru waniliowego

3 budynie waniliowe lub śmietankowe Dodatkowo: cukier puder do posypania Sposób przygotowania Pieczenie ciastaPiekarnik nagrzej do 180°C. Formę o wymiarach około 38 × 25 cm wyłóż papierem do pieczenia. Oba płaty ciasta francuskiego upiecz osobno przez około 20–25 minut, aż będą złociste i chrupiące. Odstaw do całkowitego ostudzenia. Przygotowanie kremuSzklankę mleka wymieszaj dokładnie z proszkiem budyniowym. Pozostałe mleko przelej do garnka, dodaj śmietankę, cukier oraz cukier waniliowy i zagotuj. Do gotującej się mieszanki wlej budyń rozmieszany w mleku. Gotuj na małym ogniu, cały czas mieszając, aż krem wyraźnie zgęstnieje. Gotowy budyń przykryj folią spożywczą tak, aby dotykała powierzchni kremu — dzięki temu nie powstanie kożuch. Odstaw do wystudzenia. Składanie ciastaJeden blat ciasta francuskiego ułóż w formie. Rozprowadź równomiernie cały krem. Przykryj drugim blatem ciasta. Wstaw do lodówki na kilka godzin, najlepiej na całą noc. PodaniePrzed podaniem pokrój ciasto ostrym nożem z ząbkami i obficie oprósz cukrem pudrem.

Przepis jest prosty w przygotowaniu, szczególnie jeśli wykorzystamy gotowe ciasto francuskie. Efekt zachwyca zarówno smakiem, jak i wyglądem. Przed podaniem napoleonkę wystarczy już tylko oprószyć cukrem pudrem.

Inne pomysły na wypieki z ciasta francuskiego

Z ciasta francuskiego można przygotować wiele różnorodnych wypieków, zarówno słodkich, jak i wytrawnych. Świetnie sprawdza się do rogalików, ciasteczek, tart, kieszonek z nadzieniem czy efektownych zawijańców. Często wykorzystuje się je także do przygotowania przekąsek na imprezy, chrupiących paluszków lub szybkich deserów z owocami i kremem. W wersji wytrawnej doskonale komponuje się z serami, warzywami czy mięsnymi dodatkami, tworząc sycące i aromatyczne wypieki. Jeśli z kolei chcesz przyrządzić słodki przysmak możesz zrobić nadzienie z gorzkiej czekolady i gruszek, jabłek i cynamonu czy innych owoców.

Koniecznie sprawdź też, dlaczego ciasto francuskie nie wyrasta. Przyczyną może być śmieszny błąd, który popełnia wiele osób.

Czytaj też:

Nie dodawaj cukru do kawy. Dietetyk wskazuje składnik lepszy dla serca i sylwetkiCzytaj też:

Omijaj ten skyr szerokim łukiem. Dietetyk pokazał, co robi z organizmem