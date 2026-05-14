Zalewam tym schab i odstawiam na noc. Jest tak miękki, że można go kroić widelcem

Odpowiednia marynata potrafi całkowicie odmienić smak mięsa i sprawić, że będzie ono jeszcze bardziej soczyste. Dzięki dobrze dobranym przyprawom, ziołom i dodatkom mięso nabiera głębszego smaku. Staje się też delikatniejsze. Marynowanie pozwala składnikom przeniknąć do wnętrza mięsa, co sprawia, że każda potrawa zyskuje wyjątkowy charakter. Zawsze więc poświęcam chwilę na przygotowanie marynaty, ponieważ to właśnie ona często decyduje o końcowym efekcie.

Nietypowa marynata do schabu

Moim sposobem na mięciutki schab jest moczenie go w jednym bardzo popularnym i tanim płynie. Chodzi o herbatę. Marynata z herbaty to bardzo ciekawy sposób na przygotowanie mięsa, zwłaszcza schabu. Mocny napar z czarnej herbaty nie tylko nadaje mięsu piękny, apetyczny kolor, ale także sprawia, że staje się ono wyjątkowo kruche i soczyste. Zawarte w herbacie garbniki działają podobnie jak klasyczna marynata. Zmiękczają włókna mięsa i podkreślają jego smak. Dzięki temu schab po upieczeniu jest delikatny, aromatyczny i dosłownie kroi się „jak masło”. Herbaciany aromat pozostaje subtelny, więc nie musisz się obawiać.

Jak zrobić marynatę do schabu z herbaty?

Przygotowanie marynaty z herbaty jest bardzo proste i nie wymaga wielu składników. Wystarczy zaparzyć mocną czarną herbatę – najlepiej z kilku torebek lub dużej ilości liści. Następnie dokładnie ją ostudzić. Do naparu możesz dodać ulubione przyprawy, takie jak czosnek, majeranek, pieprz, liść laurowy czy odrobinę soli, aby podkreślić smak mięsa. Schab lub inne mięso należy zanurzyć w przygotowanej marynacie i odstawić do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Dzięki temu mięso przejdzie aromatem herbaty i przypraw, stanie się kruche, soczyste i wyjątkowo delikatne po upieczeniu.

Jakiej herbaty użyć?

Do przygotowania marynaty najlepiej sprawdzi się czarna herbata, szczególnie aromatyczny Earl Grey. Nie używaj herbat owocowych, ponieważ ich smak może nie komponować się dobrze z mięsem. Niezbyt dobrym wyborem będzie także zielona herbata. Długo parzona nabiera gorzkiego, lekko trawiastego posmaku. Ddatkowo zawiera mniej garbników odpowiedzialnych za zmiękczanie mięsa.

Do marynaty można wykorzystać zarówno herbatę w torebkach, jak i sypaną czy liściastą. Każda z nich nada się do przygotowania zalewy, jednak jeśli chcemy dodatkowo natrzeć mięso herbatą, najlepiej wybrać wersję sypaną.

