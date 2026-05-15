W piątek nie robię ryby ani naleśników. Te kotlety bez mięsa mają środek, który się ciągnie

W piątki, jak pewnie wielu Polaków, unikam mięsa. Zawsze wtedy jednak głowię się, co przygotować na obiad. Często podaję rybę, więc ta propozycja odpada dzisiaj. Przeglądając internet w poszukiwaniu inspiracji, natknęłam się na przepis na kotlety jajeczne. Dla mnie to smak mojego dzieciństwa. Uwielbiałam je jeść i teraz postanowiłam przygotować je samodzielnie. Piątek jest do tego idealną okazją.

Przepis na kotlety z jajek

Wielką zaletą tego dania jest to, że robi się je naprawdę prosto. Do tego jajka są niezwykle zdrowe. Oznacza to, że taki obiad jest nie tylko pyszny i sycący, ale też jego zjedzenie dobrze wpłynie na nasz organizm.

Przepis: Kotlety z jajek Ta potrawa jest banalnie prosta, a naprawdę smaczna. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 228 w każdej porcji Składniki 5 jajek ugotowanych na twardo

1 jajko surowe

1 łyżka bułki tartej + dodatkowo do panierowania

1 łyżka posiekanego szczypiorku

1 łyżka posiekanej natki pietruszki (lub kopru)

sól i pieprz do smaku

tłuszcz do smażenia (np. olej lub masło klarowane)

50 g startego żółtego sera Sposób przygotowania Przygotowanie jajekJajka na twardo obierz i rozgnieć widelcem w misce. Mieszanie składnikówDodaj surowe jajko, bułkę tartą, szczypiorek i natkę. Dopraw solą i pieprzem. Formowanie kotletówDokładnie wymieszaj masę i uformuj 4 kotlety. Każdy kotlet obtocz w bułce tartej. SmażenieSmaż na rozgrzanym tłuszczu po ok. 3 minuty z każdej strony, aż będą złociste.

Żeby przyrządzić te kotlety, wystarczy ugotować jajka na twardo, dodać bułkę tartą. Często dorzuca się też do nich posiekaną cebulkę, natkę pietruszki albo szczypiorek, żeby nadać im więcej aromatu. Ja jednak stawiam na jeszcze jeden pyszny dodatek, dzięki któremu całość wychodzi jeszcze smaczniejsza. Dodaję trochę startego żółtego sera, który później przyjemnie się ciągnie podczas jedzenia. Uformowane kotleciki obtacza się w bułce tartej i smaży na złoty kolor na patelni.

Z czego jeszcze można zrobić kotlety bez mięsa?

Kotlety bez mięsa można zrobić z wielu różnych składników, które są łatwo dostępne i tanie. Bardzo popularne są kotlety z warzyw, np. z ziemniaków, marchewki czy cukinii, które po ugotowaniu lub starciu dobrze się formują i smażą. Dobrym wyborem są też kotlety z roślin strączkowych, takich jak soczewica czy ciecierzyca — są sycące i bogate w białko. Często wykorzystuje się również pieczarki jako dodatek, które nadają kotletom wyrazisty smak i aromat.

Kotlety można przygotować także z kasz, np. z kaszy jaglanej, która dobrze łączy się z warzywami i przyprawami. Dzięki takiej różnorodności każdy może znaleźć wersję kotletów bez mięsa, która mu przypadnie do gustu. Jeśli chcesz, żeby taka potrawa była jeszcze zdrowsza, dodaj płatki owsiane.

