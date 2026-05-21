Nie obieram ziemniaków na kopytka. Patent Lewandowskiej daje kluski miękkie jak chmurka

Klasyczne kopytka zawsze kojarzyły mi się z długim staniem przy garnkach, obieraniem kilogramów ziemniaków i pilnowaniem, żeby masa nie wyszła zbyt gumowata. Do czasu, gdy natrafiłam na rewelacyjny przepis Anny Lewandowskiej. Trenerka znalazła sprytny sposób na to, by ułatwić sobie przygotowywanie.

Początkowo podchodziłam do tej innowacji z dystansem, ale dość szybko podbiła moje serce. Teraz zawsze robię podwójną porcję tych przysmaków, bo znikają z talerzy w mgnieniu oka. Smakują wybornie nawet na drugi dzień po szybkim odsmażeniu na patelni.

Patent Anny Lewandowskiej na szybkie kopytka

Anna Lewandowska robi kopytka z kaszy jaglanej zamiast ziemniaków. To jednak niejedyna „nowość”, jaką wprowadza do klasycznego przepisu. Do swojej receptury włącza również tofu. Pełni ono funkcję „spoiwa”, nadaje całości odpowiednią wilgotność oraz puszystość. Taka „baza” gwarantuje, że kluski zawsze wyjdą miękkie jak chmurka. Dodanie do masy „sojowego sera” to też doskonały sposób na przemycenie do posiłku solidnej porcji roślinnego, wartościowego białka. Proteiny zapewniają długie uczucie sytości i usprawniają pracę jelit. Zwiększają tempo przemiany materii, co skutkuje szybszym spalaniem kalorii. Jeśli „ciasto” wydaje ci się zbyt suche, dolej do niego trochę wody.

Przepis: Kopytka bez ziemniaków Te kopytka smakują jeszcze lepiej niż ich klasyczna wersja Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 316 w każdej porcji Składniki około 2 szklanek ugotowanej kaszy jaglanej

1 szklanka mąki jaglanej

1 szklanka mąki ziemniaczanej

180 g tofu

oliwa opcjonalnie: szklanka wody Sposób przygotowania Łączenie składnikówNajpierw ugotowaną kaszę jaglaną zmiksujcie z tofu, a następnie dodajcie obie mąki, odrobinę oliwy i dalej miksujcie. Jeśli masa jest sucha – dodawajcie stopniowo wodę. Zagniatanie ciastaZagniećcie ciasto, podzielcie je i uformujcie wałeczki. Te następnie pokrójcie na mniejsze kawałki. Gotowanie kopytekKopytka gotujcie w wodzie z odrobiną soli, do momentu aż wypłyną na powierzchnię. Mieszajcie je też od czasu do czasu.

Z czym podawać kopytka jaglane Anny Lewandowskiej?

Kluseczki z kaszy jaglanej mają delikatny, lekko orzechowy posmak, który świetnie pasuje zarówno do wytrawnych, jak i słodkich dodatków. Najczęściej serwuję je polane zrumienioną na patelni oliwą z czosnkiem i posypane dużą ilością posiekanej natki pietruszki. Doskonale smakują też „w towarzystwie” gęstego sosu na bazie pieczarek. Jeżeli masz ochotę na coś słodkiego, nic nie stoi na przeszkodzie, by zjeść je z domowym musem owocowym i odrobiną cynamonu albo naturalnym jogurtem typu islandzkiego lub greckiego.

