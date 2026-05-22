To śniadanie dietetyczki przebija owsiankę. Ma 7 mg żelaza i aż 21 g białka

Ciągłe zmęczenie, brak sił na najprostsze czynności i blada cera to bardzo jasne sygnały. Organizm wysyła je, gdy brakuje mu żelaza. Sama długo ignorowałam te objawy, zrzucając wszystko na stres i nadmiar pracy, dopóki nie zobaczyłam swoich wyników badań krwi. Wtedy postanowiłam działać, ale wizja łykania garści suplementów zupełnie do mnie nie przemawiała.

Zaczęłam szukać naturalnych rozwiązań, które nie tylko realnie poprawią moje samopoczucie, ale też będą świetnie smakować. Tak trafiłam na wyjątkową jaglankę z przepisu znanej dietetyczki. Dr Paulina Ihnatowicz podzieliła się nim w mediach społecznościowych, udowadniając, że komponowanie diety wcale nie wymaga drogich produktów ani wielogodzinnego stania w kuchni.

Prosty patent na uzupełnienie niedoborów żelaza

Sekret skuteczności tego śniadania tkwi w umiejętnym połączeniu produktów, które razem potęgują swoje prozdrowotne działanie. Jego bazą jest kasza jaglana, która – jak podkreśla specjalistka – „dostarcza żelaza niehemowego oraz energii”. Ekspertka dorzuca do niej pestki dyni, jedno z najlepszych roślinnych źródeł wspomnianego pierwiastka i nerkowce obfitujące w zdrowe tłuszcze. Na tym jednak nie poprzestaje. Na liście składników umieszcza również kakao i napój sojowy. Przysłowiową kropką nad i są owoce.

Truskawki czy borówki to kluczowe dla wchłaniania żelaza źródła witaminy C. Mamy tutaj około 7 mg żelaza i aż 21 gramów białka” – podkreśla dr Paulina Ihnatowicz w opublikowanym nagraniu.

Przepis: Jaglanka na podniesienie poziomu żelaza To śniadanie świetnie smakuje i syci na długo. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 550 Składniki 60 g kaszy jaglanej

250 ml napoju sojowego

1 łyżka kakao

1 łyżeczka miodu

20 g pestek dyni

15 g lub orzechów nerkowca

20 g truskawek Sposób przygotowania Płukanie kaszyKaszę jaglaną przesyp na drobne sitko i dokładnie przepłucz pod gorącą, bieżącą wodą. Pozbędziesz się w ten sposób jej naturalnej goryczki. Odcedź starannie wilgotne ziarna. Gotowanie bazyWrzuć przygotowaną kaszę do niewielkiego rondelka i zalej ją napojem sojowym. Gotuj całość na małym ogniu do miękkości, aż płyn zniknie, a ty uzyskasz gęstą, kremową konsystencję. Dodaj kakao i wymieszaj. Zdejmij garnek z palnika. Łączenie składnikówPrzełóż ciepłą jaglankę do miseczki. Udekoruj wierzch świeżymi truskawkami, pestkami dyni oraz orzechami, a na sam koniec polej wszystko płynnym miodem.

Inne dobre źródła żelaza w diecie

Kasza jaglana, pestki dyni, kakao czy nerkowce to niejedyne źródła żelaza, jakie warto włączyć do swojej codziennej diety. W podniesieniu poziomu tego pierwiastka pomóc może również czerwona soczewica, sezam, siemię lniane, gorzka czekolada, szpinak, jarmuż, ryby i oczywiście podroby. Pamiętaj, że w tym przypadku największe znaczenie ma systematyczność i konsekwencja w działaniu. Nic nie dzieje się od razu.

