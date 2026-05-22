Dodaj tylko jedną łyżkę do ciasta. Kluski śląskie wyjdą mięciutkie jak nigdy wcześniej

W piątki wiele osób tradycyjnie wybiera bezmięsne obiady, stawiając najczęściej na ryby. Choć są smaczne i zdrowe, po pewnym czasie nawet ulubione dania mogą się znudzić. Warto więc szukać nowych, ciekawych alternatyw w kuchni – pełnych smaku, aromatycznych przypraw i nieoczywistych składników. Kuchnia bezmięsna daje ogromne możliwości i pozwala odkrywać zupełnie nowe połączenia smaków, które z powodzeniem mogą zastąpić klasyczne piątkowe menu.

Patent na pyszne kluski śląskie

Odpowiednie na piątkowy obiad będą na przykład kluski śląskie. To jedna z moich ulubionych bezmięsnych potraw. Moja babcia jest absolutną mistrzynią w przygotowywaniu tego dania. Kiedyś zapytałam ją więc, co jest sekretem tego, że jej kluski zawsze smakują tak wybitnie. Okazało się, że masło. Moja babcia na każdy kilogram ziemniaków dodaje jedną łyżkę roztopionego masła. Proporcjonalnie na pół kilograma ziemniaków jest to pół łyżki. Dzięki temu ciasto nie klei się do rąk, a po ugotowaniu kluski są cudownie mięciutkie i wręcz rozpływają się w ustach.

Przepis: Kluski śląskie Te kluski smakują naprawdę obłędnie. Musisz ich spróbować. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 30 Liczba kalorii 17 w każdej porcji Składniki 500 g ugotowanych ziemniaków

mąka ziemniaczana

1 jajko

sól

pół łyżki roztopionego masła Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówUgotowane ziemniaki dokładnie rozgnieć praską lub przeciśnij przez maszynkę. Pozostaw do całkowitego ostudzenia i odparowania. Mieszanie składnikówPrzełóż ziemniaki do miski i wyrównaj powierzchnię. Podziel masę na 4 części — jedną z nich wyjmij, a w powstałe miejsce wsyp tyle mąki ziemniaczanej, ile wcześniej odjąłeś ziemniaków. Dodaj pół łyżki roztopionego masła. Dodaj jajko oraz odłożoną część ziemniaków. Dopraw solą i szybko zagnieć gładkie, jednolite ciasto. Jeśli będzie zbyt klejące, dodaj odrobinę więcej mąki ziemniaczanej. Formowanie klusekZ ciasta formuj niewielkie kulki wielkości orzecha włoskiego. W każdej zrób charakterystyczne wgłębienie palcem lub końcem drewnianej łyżki. GotowanieW dużym garnku zagotuj osoloną wodę, następnie zmniejsz ogień do minimum. Wkładaj kluski partiami i gotuj bardzo delikatnie przez około 10–12 minut. Woda powinna jedynie lekko „mrugać” — dzięki temu kluski pozostaną gładkie i miękkie. Gotowe kluski wyjmuj łyżką cedzakową i podawaj od razu lub lekko podsmaż następnego dnia.

Jak podać tę potrawę?

Kluski śląskie to tradycyjne danie kuchni śląskiej, które najczęściej podaje się jako dodatek do mięs i sosów. Świetnie komponują się z pieczenią wołową, roladą śląską albo duszonym schabem, ponieważ ich delikatny smak dobrze chłonie aromatyczny sos. Klasycznym dodatkiem jest także modra kapusta lub surówki na bazie kiszonej kapusty.

Kluski śląskie można też serwować w bardziej nowoczesny sposób i bez mięsa — na przykład z sosem grzybowym, gulaszem warzywnym albo podsmażone na maśle z cebulką. Niektórzy podają je nawet na słodko, z masłem, cukrem i cynamonem. Dzięki swojej miękkiej konsystencji są bardzo uniwersalne i pasują zarówno do tradycyjnych obiadów, jak i bardziej kreatywnych dań.

Czytaj też:

Może obniżać cholesterol nawet o 15 mg/dl. Dietetyk radzi co trzeba zrobić z czosnkiem, by działałCzytaj też:

Psychodietetyczka kupuje w Lidlu tylko ten twarożek. Ma prosty skład i świetnie syci