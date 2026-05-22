Zapomnij o pieczeniu. Ekspresowy deser z truskawkami, który zrobisz w 10 minut

Szybkie i proste desery to idealny sposób na umilenie piątkowego popołudnia. Po całym tygodniu pracy i obowiązków często mamy ochotę na coś słodkiego, ale jednocześnie nie chcemy spędzać wielu godzin w kuchni. Właśnie wtedy świetnie sprawdzają się łatwe przepisy, które można przygotować w kilka chwil z prostych składników.

Przepis na deser z trzech składników

Gdy w piątkowy wieczór mam ochotę na coś słodkiego, przygotowuję wtedy deser z białej czekolady. Wystarczy zmieszać ją ze śmietaną kremówką i dodać pokrojone truskawki, na które właśnie zaczyna się sezon. Opcjonalnie możesz dodać też łyżeczkę cukru, jeśli lubisz bardziej słodkie desery. Ciekawą opcją jest również dorzucenie pokruszonych herbatników.

Najlepiej wcześniej lekko podgrzać śmietankę i dopiero wtedy rozpuścić w niej czekoladę. Dzięki temu krem będzie gładki i delikatny. Jeśli lubisz bardziej puszystą konsystencję, możesz schłodzić masę i lekko ubić ją mikserem. Opcjonalnie warto dodać łyżeczkę cukru, chociaż sama biała czekolada jest już dość słodka, dlatego świetnie przełamują ją świeże owoce. Ciekawą opcją jest również dorzucenie pokruszonych herbatników albo kilku prażonych migdałów, które dodadzą deserowi przyjemnej chrupkości. Dobrze sprawdzi się też odrobina wanilii lub skórki z limonki, które podkreślą smak całości.

Przepis: Mus z białej czekolady Ten mus smakuje naprawdę doskonale, a zrobisz go w mig. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 522 w każdej porcji Składniki 100 g białej czekolady

200 ml śmietanki 30% lub 36%

150–200 g świeżych truskawek Sposób przygotowania Rozpuść czekoladęPołam białą czekoladę i rozpuść ją w kąpieli wodnej albo krótko w mikrofalówce. Odstaw do lekkiego przestudzenia. Ubij śmietankęSchłodzoną śmietankę ubij na puszysto, ale nie całkiem sztywno. Połącz składnikiDo rozpuszczonej czekolady dodaj 2–3 łyżki ubitej śmietanki i wymieszaj. Następnie delikatnie wmieszaj resztę śmietanki. Nakładaj warstwamiDo szklanek włóż mus i kawałki truskawek. SchłódźWstaw do lodówki na minimum 1 godzinę.

Pomysły na szybkie desery

Proste i szybkie desery to świetny sposób na coś słodkiego bez spędzania wielu godzin w kuchni. Wystarczy kilka składników, aby przygotować smaczny krem, owocowy pucharek czy deser na bazie jogurtu i świeżych owoców. Bardzo popularne są połączenia granoli, herbatników, czekolady, bitej śmietany i sezonowych dodatków. Możesz przygotować też domowe lody lub pyszne koktajle, które idealnie sprawdzą się na cieplejszy dzień. Ciekawym pomysłem jest też upieczenie ciasta zebra, które było bardzo popularne w czasach PRL-u. Jeśli z kolei masz w domu banany, możesz przygotować placuszki bananowe.

