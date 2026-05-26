Dietetyczka robi zielone smarowidło bogate w żelazo. Idealne na kanapki zamiast masła

Na kanapkach najczęściej ląduje szynka albo ser. Choć są smaczne i wygodne, to jedzone codziennie szybko stają się monotonne. Warto więc urozmaicić swoje posiłki i sięgnąć po zdrowe, domowe pasty kanapkowe. Pasta z jajek, ciecierzycy, twarogu czy warzyw nie tylko świetnie smakuje, ale także dostarcza wielu wartości odżywczych. Dzięki nim kanapki mogą być kolorowe, pyszne i dużo bardziej ciekawe każdego dnia.

Przepis na zielone smarowidło pełne żelaza

Dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym wpisie podała przepis na pesto, które jest bogate w żelazo. Składa się ono z natki pietruszki, pestek dyni, ząbka czosnku oraz oliwy z oliwek i soku z cytryny. Zrobisz je błyskawicznie, a twój organizm z pewnością będzie ci wdzięczny. Możesz je wykorzystać do przygotowania kanapek, ale też jako dodatek do makaronu.

Pracujesz nad podwyższeniem poziomu ferrytyny? Ten przepis to must-have w twoim jadłospisie! Bogate w żelazo, a do tego z dużym potencjałem przeciwzapalnym – wyjaśniła specjalistka.

W całym takim pesto 636 kcal i 8 g białka. Takie pesto jest też bardzo dobrym źródłem żelaza. Wykorzystane składniki zawierają naturalnie dużo tego cennego minerału, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu i dodaje energii. Dodatkowo obecność produktów bogatych w witaminę C (tutaj soku z cytryny) wspiera lepsze wchłanianie żelaza. Dzięki temu pesto jest nie tylko smacznym dodatkiem do kanapek, ale również wartościowym elementem zdrowej diety.

Przepis: Zielone pesto z natki pietruszki To pesto smakuje naprawdę świetnie, a do tego jest bardzo zdrowe. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 636 Składniki 1 pęczek natki pietruszki

25 g pestek dyni

1 ząbek czosnku

60 ml oliwy z oliwek

1 łyżka soku z cytryny

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania Blendowanie składnikówZblednuj wszystkie składniki, a na koniec dopraw solą i pieprzem.

Produkty bogate w żelazo

Żelazo można znaleźć w wielu produktach spożywczych, dlatego warto dbać o różnorodną dietę. Bardzo dobrym źródłem żelaza są czerwone mięso, wątróbka oraz ryby. Dużo tego składnika zawierają również produkty roślinne, takie jak szpinak, natka pietruszki, buraki, soczewica, fasola i ciecierzyca. Warto sięgać także po pestki dyni, sezam, orzechy oraz pełnoziarniste produkty zbożowe. Aby żelazo lepiej się wchłaniało, dobrze łączyć te produkty z warzywami i owocami bogatymi w witaminę C, na przykład papryką, pomarańczami lub kiwi.

Pamiętaj też, że żelazo dzielimy na hemowe i niehemowe. To pierwsze występuje głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego (np. mięsie) i jest lepiej przyswajalne przez organizm. Żelazo niehemowe znajduje się w roślinach i produktach roślinnych, ale jego wchłanianie jest słabsze.

