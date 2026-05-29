Nie dodaję mąki ani cukru. Te miękkie placuszki robię z 4 składników

U mnie najlepiej sprawdzają się wtedy, gdy mam ochotę na coś ciepłego, ale nie chcę robić naleśników ani stać długo przy patelni. Kasza manna po namoczeniu daje placuszkom miękki środek, banan naturalną słodycz, a ubite białko sprawia, że masa nie jest ciężka. To prosty patent, ale właśnie w takich przepisach najlepiej widać, jak dużo robi dobra kolejność przygotowania.

Placki z kaszy manny na słodkie śniadanie i deser – to warto wiedzieć

Kaszotki są dobrą propozycją dla osób, które lubią słodkie śniadania, ale nie chcą zaczynać dnia od ciasta, batonika albo drożdżówki. Kasza manna dostarcza węglowodanów, więc daje energię, a dodatek jajka i mleka sprawia, że placuszki są bardziej sycące niż sam banan zjedzony w biegu. Dojrzały banan działa tu jak naturalny słodzik – im bardziej miękki i nakrapiany, tym słodsze wyjdą placuszki.

Po takie placki mogą sięgać dzieci, osoby aktywne i wszyscy, którzy potrzebują łagodnego, ciepłego posiłku o prostym składzie. Dobrze smakują także wtedy, gdy apetyt jest mniejszy, bo są miękkie, delikatne i nie mają ciężkiego, tłustego wnętrza. Warto jednak pamiętać, że kasza manna powstaje z pszenicy, więc nie będzie odpowiednia dla osób z celiakią ani tych, które muszą wykluczać gluten. Ostrożność powinny zachować też osoby z insulinoopornością lub cukrzycą – banan i kasza manna są źródłem węglowodanów, dlatego najlepiej podawać takie placuszki z dodatkiem jogurtu naturalnego, twarożku albo garści orzechów, a nie z dżemem czy słodkim syropem.

Największym błędem przy tych plackach jest pośpiech. Kasza manna musi dostać chwilę, żeby napęczniała w mleku. Jeśli pominiesz ten etap, placuszki mogą wyjść ziarniste i mniej delikatne. Zauważyłam też, że masa najlepiej smaży się na średnim ogniu — zbyt mocny szybko przypala wierzch, zanim środek zdąży się ściąć.

Tak zrobisz placuszki kaszotki

Najważniejsze są tu dwie rzeczy: dobrze rozgnieciony banan i delikatne wmieszanie piany z białka. Nie mieszaj masy zbyt długo po dodaniu piany, bo placuszki stracą lekkość. Smaż je małymi porcjami, wtedy łatwiej je obrócić i szybciej się rumienią.

Przepis: Kaszotki To idealna propozycja nie tylko na śniadanie, ale i deser. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 114 w każdej porcji Składniki pół szklanki kaszy manny

pół szklanki mleka

1 dojrzały banan

1 jajko Dodatkowo: tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówUmyj i obierz banana. Następnie go rozgnieć widelcem. Kaszę mannę zalej mlekiem i odstaw na około 20 minut, by napęczniała. Wybij jajko do miski. Oddziel żółtko od białka. Robienie masy na placuszkiNamoczoną kaszę wymieszaj z żółtkiem i rozgniecionym bananem. Ubij pianę z białka. Następnie delikatnie wmieszaj ją do ciasta, tak, by nie opadła. Smażenie placuszkówSmaż porcje masy na rozgrzanym tłuszczu aż nabiorą „rumieńców”.

