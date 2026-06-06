Genialne kruche ciasto z 3 składników. Sprawdzony przepis mam od babci

Kruche ciasto to prawdziwy klasyk polskiej kuchni. Od pokoleń gości na naszych stołach. Cenione jest za swoją delikatną, kruchą strukturę i uniwersalność. Doskonale komponuje się zarówno z owocami, kremami, jak i różnego rodzaju nadzieniami. W naszym kraju cieszy się niesłabnącą popularnością, szczególnie podczas rodzinnych spotkań, świąt i uroczystości. To również też mój ulubiony wypiek, jednak nigdy nie miałam talentu do jego przygotowywania. To zmieniło się jednak w momencie, gdy od swojej babci dostałam najłatwiejszy przepis na to ciasto.

Kruche ciasto z 3 składników

Przygotowanie kruchego ciasta z trzech składników jest niezwykle proste i nie wymaga dużego doświadczenia kulinarnego. Wystarczy połączyć mąkę, masło oraz cukier, a następnie szybko zagnieść składniki na jednolite ciasto. Po krótkim schłodzeniu w lodówce ciasto można rozwałkować i wykorzystać jako spód do tart, ciasteczek lub innych domowych wypieków.

Kruche ciasto z tej receptury uda się każdemu. Ja dostałam ją od swojej babci, która jest naprawdę doświadczoną gospodynią, a w całej rodzinie słynie z robienia pysznych deserów.

Przepis: Kruche ciasto To ciasto nie tylko zrobisz bez trudu, ale też świetnie smakuje. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 236 w każdej porcji Składniki 600 g mielonych migdałów (bez skórki)

80 g zimnego masła

2 żółtka z jajek „zerówek” Sposób przygotowania Mieszane składnikówMasło wyjmij z lodówki, przełóż je do miski i posiekaj nożem na małe kawałki. Następnie dosyp mielone migdały, dodaj żółtka. Zagniatanie ciastaSzybkimi ruchami zagnieć ze sobą te składniki, aż powstanie gładkie, jednolite ciasto. Chłodzenie ciastaZ masy uformuj kulę, zawiń ją szczelnie w folię spożywczą, żeby nie wyschła i włóż ją do lodówki na ok. 15-20 minut, żeby się schłodziła. Wałkowanie i formowanie ciastaBlat lub stolnicę oprósz mąką. Wyjmij ciasto z lodówki i rozwałkuj je na placek, pasujący do twojej formy. Zawiń ciasto na wałek, przenieś do formy i ułóż w niej tak, żeby pokryło cały spód i boki. Ponowne chłodzenie ciastaNastępnie włóż foremkę z ciastem do lodówki na ok. 1 godzinę, żeby dodatkowo się schłodziło (dzięki temu będzie perfekcyjnie kruche). W międzyczasie przygotuj nadzienie do ciasta. Pieczenie ciastaPo upływie godziny wyjmij z lodówki formę z ciastem, dodaj nadzienie i wstaw całość do nagrzanego do 180 stopni C piekarnika. Piecz przez 50 minut do złocistego koloru.

Podczas przygotowywania kruchego ciasta warto pamiętać o kilku prostych zasadach. Najlepsze efekty daje użycie dobrze schłodzonego masła, które zapewnia charakterystyczną kruchość wypieku. Składniki należy zagniatać możliwie szybko, aby ciasto nie ogrzało się zbytnio od ciepła dłoni.

Pomysły na wykorzystanie kruchego ciasta

Kruche ciasto z trzech składników daje wiele możliwości wykorzystania w kuchni. Doskonale sprawdza się jako baza do tart z sezonowymi owocami, serników czy tradycyjnych szarlotek. Można również przygotować z niego kruche ciasteczka, które świetnie smakują z dodatkiem cukru pudru, czekolady lub konfitury. Taki wypiek nadaje się także do deserów na zimno, stanowiąc smaczny i chrupiący spód pod kremowe masy. Dzięki swojej uniwersalności kruche ciasto pozwala szybko wyczarować zarówno proste przekąski, jak i efektowne domowe desery.

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