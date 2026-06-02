Babcia dodawała to do pomidorówki na samym końcu. Ten trik zmienia smak zupy

Pomidorówka to jedna z najbardziej lubianych i najczęściej jedzonych zup w Polsce. Jest przygotowywana na bazie pomidorów lub koncentratu pomidorowego. Wielu osobom kojarzy się z domowym obiadem i smakiem dzieciństwa. Zupa pomidorowa bardzo często pojawia się na polskich stołach. Podaje się ją w domach, jak i w szkolnych stołówkach czy restauracjach. Jej popularność wynika z między innymi prostoty przygotowania oraz dość uniwersalnego smaku. Co więcej, bez trudu można ją zrobić na przykład z niedzielnego rosołu.

Dodaj to do zupy pomidorowej

W mojej rodzinie od zawsze panowało niepisane prawo: nikt nie robił lepszej zupy pomidorowej niż moja babcia. Gdy sama zaczęłam gotować, często zastanawiałam się, jak ona to robi, ponieważ sama nie potrafiłam odtworzyć tego smaku. Doszukiwałam się sekretu w dobrej jakości pomidorach czy tajnych proporcjach ziół.

Dopiero po latach babcia zdradziła mi swoją tajemnicę. Okazało się, że cały sekret tkwił w jednym, drobnym geście. Pod sam koniec gotowania babcia dodawała do garnka łyżkę prawdziwego (najlepiej 82-procentowego) masła. Zrób to jednak dopiero wtedy, gdy zdejmiesz garnek z ognia. Dzięki temu tłuszcz nie ulegnie rozwarstwieniu. Pamiętaj też, żeby całość porządnie wymieszać. Unikaj również dodawania miksów tłuszczowych czy margaryny, bo mogą tylko zepsuć smak dania.

Przepis: Pomidorowa Ta pomidorowa smakuje naprawdę świetnie, przekonaj się. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 47 w każdej porcji Składniki 1,5 litra drobiowego lub warzywnego (najlepiej domowego)

1 puszka pomidorów krojonych (lub 500 g przecieru pomidorowego/passaty)

2-3 łyżeczki koncentratu pomidorowego (dla głębszego smaku)

100 ml śmietanki 18% lub 30% (opcjonalnie) przyprawy: sól, pieprz, szczypta cukru, liść laurowy, ziele angielskie 1 czubata łyżka prawdziwego masła (min. 82% tłuszczu) Sposób przygotowania Przygotowanie bazyPodgrzej bulion w garnku razem z liściem laurowym i zielem angielskim. Dodanie pomidorówDodaj zblendowane pomidory z puszki (lub passatę) oraz koncentrat pomidorowy. Całość dokładnie wymieszaj i gotuj na małym ogniu przez około 10-15 minut, aby smaki się połączyły. DoprawianieDopraw zupę solą, pieprzem oraz sporą szczyptą cukru – pomidory uwielbiają cukier, który podbija ich smak. Jeśli lubisz, możesz teraz dodać śmietankę (warto ją wcześniej zahartować odrobiną gorącej zupy w kubku). Dodanie masłaZdejmij garnek z ognia. Wrzuć do gorącej zupy łyżkę prawdziwego masła. Zacznij energicznie mieszać zupę łyżką lub rózgą kuchenną, aż masło całkowicie się rozpuści i idealnie połączy z wywarem.

Inne rady dotyczące gotowania pomidorówki

Jeśli używasz koncentratu lub przecieru pomidorowego, nie wrzucaj go bezpośrednio do wywaru. Podsmaż go najpierw przez chwilę na patelni (np. na odrobinie masła lub oliwy). Pod wpływem temperatury pomidory stracą swoją surową, metaliczną kwasowość, a ich smak stanie się głębszy i lekko słodkawy. Aby uzyskać idealny balans, zawsze warto dodać do zupy solidną szczyptę cukru. Jeśli z kolei zupa wyjdzie zbyt mdła, kucharze polecają dodać kilka kropel octu balsamicznego lub jabłkowego, co genialnie podbija pomidorowy aromat.

Pamiętaj też o ziołach. Królem pomidorowej jest oczywiście lubczyk oraz świeża natka pietruszki. Jeśli jednak chcesz nadać zupie bardziej śródziemnomorski charakter, pod koniec gotowania wrzuć kilka listków świeżej bazylii lub odrobinę oregano. Jeśli chcesz nieco poeksperymentować, koniecznie dodaj sok pomarańczowy do zupy pomidorowej.

