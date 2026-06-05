Fit brownie bez białego cukru i masła. Każdy poprosi o ten przepis

Gdy zbliża się weekend, często nachodzi nas ochota na coś słodkiego. Po intensywnym tygodniu pracy lub nauki chętniej sięgamy po ulubione desery i wypieki, które umilają chwile odpoczynku. Domowe ciasta, muffiny czy drożdżówki sprawdzają się wtedy najlepiej. Wreszcie mamy więcej czasu, aby przygotować je własnoręcznie. Weekend to doskonała okazja, by zwolnić tempo, cieszyć się aromatem świeżych wypieków. Ja znalazłam ostatnio przepis na dietetyczne brownie Anny Lewandowskiej i byłam zachwycona tym ciastem. Smakuje obłędnie, a jego przygotowanie zajmuje zaledwie kwadrans. Resztę zrobi za mnie piekarnik.

Przepis na brownie Anny Lewandowskiej

Przed wami brownie truskawkowe. Idealne na letni deser, imieniny, urodziny, czy też wolny weekend – napisała dietetyczka na swojej stronie internetowej, umieszczając przepis na ten smakołyk.

To brownie jest zdrowszą alernatywą dla klasycznej wersji. Zamiast tradycyjnej mąki pszennej stosuje się mąki bezglutenowe. Duża zawartość gorzkiej czekolady sprawia, że ciasto zawiera więcej kakao bogatego w polifenole niż typowe brownie przygotowywane na przykład z czekolady mlecznej. Nie używa się też klasycznego białego cukru, tylko cukier kokosowy. Zamiast masła wykorzystuje się z kolei zdrowszy olej kokosowy. Choć brownie nadal pozostaje deserem, to jego skład jest bardziej wartościowy pod względem odżywczym niż klasyczna receptura.

Przepis: Brownie z truskawkami Anny Lewandowskiej To ciasto smakuje naprawdę genialnie, musisz spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 353 w każdej porcji Składniki 60-70 g mąki ryżowej

40 g mąki kukurydzianej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

3 jajka

1 szklanka pokrojonych truskawek

100 g oleju kokosowego

200 g gorzkiej czekolady

250 g cukru kokosowego

1/3 łyżeczki sody oczyszczonej Sposób przygotowania Rozpuszczanie składnikówW małym garnuszku rozpuść olej kokosowy, czekoladę i cukier kokosowy. Przygotowywanie truskawekW międzyczasie dokładnie umyj truskawki i pokrój je w kostkę. Kilka sztuk pozostaw w plastrach do dekoracji ciasta. MieszanieW osobnej misce wymieszaj wszystkie mąki, sodę i kawałki czekoladowe do ciast. W kolejnej misce ubij białko i dodaj do niego rozpuszczoną czekoladę oraz żółtka jaja. Wszystkie składniki połącz i wymieszaj, na końcu dodaj truskawki, a kilka pozostawionych w plastrach ułóż na wierzchu ciasta. PieczenieRozgrzej piekarnik do 170 stopni. Foremkę (21 cm x 21 cm) wyłóż papierem do pieczenia i piecz około 45 minut, aż ciasto lekko wyrośnie.

Pomysły na podanie brownie

Brownie samo w sobie smakuje świetnie, ale czasem warto podać je w nieco mniej oczywisty sposób. Ciepły kawałek ciasta doskonale komponuje się z gałką waniliowych lodów, które przyjemnie przełamują intensywnie czekoladowy smak. Ciekawym pomysłem jest także podanie brownie z sezonowymi owocami. Poza truskawkami możesz też wykorzystać borówki czy maliny.

Jeśli przygotowujesz deser na specjalną okazję, możesz udekorować go sosem karmelowym, bitą śmietaną lub posiekanymi orzechami. Nawet najprostsze brownie zyskuje wtedy zupełnie nowy charakter i wygląda naprawdę apetycznie. Całość warto też polać roztopioną czekoladą. Będzie wtedy wyglądać jeszcze ładniej.

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