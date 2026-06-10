Nie smaruję chleba masłem. Blenduję zielone składniki i robię pastę dobrą dla jelit

Żadna sklepowa pasta nie smakuje jak ta zrobiona w domu, w której można użyć najlepszych składników. Smaczny i zdrowe są zwłaszcza te śródziemnomorskie, takie jak oliwki, bazylia czy ser. W tym przepisie celowo nie ma produktów, które mogą podrażniać delikatny układ trawienia. Jest za to bogactwo związków odżywczych i przeciwzapalnych.

Pasta idealna dla wrażliwych jelit

Przy problemach jelitowych zalecanym dodatkiem do chleba jest masło. Nie wszyscy jednak je jedzą, a niektórzy muszą mocno ograniczać ilość z uwagi na nasycone tłuszcze i cholesterol. Kanapki bez niego nie muszą być jednak suche. Alternatywnym smarowidłem może być zdrowa pasta. Najlepiej, gdy ma w sobie składniki o działaniu zmniejszającym stan zapalny.

Takim wspaniałym produktem jest świeża bazylia, która obfituje w witaminy C i A, minerały i antyoksydanty. Działa rozkurczowo, pobudza wydzielanie soków trawiennych i sprzyja prawidłowej mikroflorze jelitowej. Dodana do dań zwiększa tolerancję posiłków, a dzięki temu komfort po jedzeniu.

Bazę pasty stanowią natomiast zielone oliwki. Choć są słone, mają korzystny wpływ na zdrowie. Zawarty w nich kwas oleinowy czy polifenole to substancje antyzapalne, a są też produkty fermentacji tych owoców. Co jednak najważniejsze, mają niski poziom związków fermentujących w jelicie. Jest to wybór dozwolony w stosowanej leczniczo diecie low FODMAP.

Nieodzowną przyprawą w takich kompozycjach jest czosnek, ten jednak podrażnia wrażliwy układ trawienia. Prostym rozwiązaniem jest oliwa czosnkowa, zrobiona w domu lub ze sklepu. Dozwolony jest także parmezan, bo ma praktycznie zerową zawartość laktozy. Syrop klonowy i 2 łyżki słonecznika na 6 porcji to także sprawdzone elementy receptury.

Podobny przepis zaproponowała w swoich mediach społecznościowych Adrianna Bojarczuk, która jest dietetykiem klinicznym. Jej pesto dla wrażliwych jelit ma te same główne składniki oprócz bazy z oliwek.

Tak robię pastę z zielonych oliwek i bazylii

W tej recepturze potrzebna jest cała doniczka bazylii, z której po ścięciu zostaje pół szklanki liści. Oliwki powinny być bez nadzienia, nawet tego paprykowego – nie są to kawałki warzywa, tylko sztuczna masa.

Do blendera wrzucam produkty, które normalnie lądują w tapenadzie lub pesto – ale bez słonych ryb, kaparów czy dużej porcji orzechów. Wystarczy zmiksować na pastę. Dodatkową porcję witaminy C dodaje jej sok z cytryny, a parmezan wzbogaca w wapń.

Ten przepis przydał się, gdy byłam na diecie low FODMAP, ale smakuje mi do dzisiaj. Jadłospis o ten nazwie został opracowany przez ekspertów z Uniwersytetu Monasha w Australii dla osób ze zdiagnozowanym zespołem jelita drażliwego (ZJD). Ogranicza węglowodany wywołujące wzdęcia, bóle brzucha, gazy oraz zaparcia lub biegunki. W ten sposób pomaga wyciszyć objawy nawet u 3/4 pacjentów z ZJD i przerostem bakteryjnym SIBO. Pastę polecam jednak wszystkim.

Przepis: Pasta z zielonych oliwek i bazylii Zielone smarowidło do pieczywa to zdrowsza alternatywa dla masła. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 145 w każdej porcji Składniki 1 szklanka zielonych oliwek bez pestek (około 120 g)

1/2 szklanki liści bazylii

50 g parmezanu

1/2 cytryny

3 łyżki oliwy z oliwek

2 łyżki pestek słonecznika

1 łyżka oliwy czosnkowej

1/2 łyżeczki syropu klonowego lub cukru

pieprz i ew. sól Sposób przygotowania Blendowanie składnikówZetrzyj ser. Umieść w kielichu blendera lub wysokim naczyniu oliwę, bazylię, pestki słonecznika, oliwki, ser i połowę soku z cytryny. Zblenduj z grubsza. Doprawianie pastyDodaj syrop klonowy oraz sok z cytryny, sól i pieprz do smaku. Zblenduj całość na gładką pastę.

FAQ – najczęstsze pytania o pastę z oliwek i bazylii przy wrażliwych jelitach

Czy pasta z oliwek i bazylii jest odpowiednia przy wrażliwych jelitach?

Pasta bazuje na zielonych oliwkach, które mają mało cukrów fermentujących. Nie nasilają dyskomfortu trawiennego i dzięki temu są dozwolone w diecie low FODMAP, stosowanej przy ZJD oraz SIBO. Bezpieczna są także bazylia, ser, oliwa czosnkowa zamiast czosnku, mała porcja syropu klonowego i tylko 2 łyżki pestek słonecznika na 6 porcji.

Jakie są główne korzyści zdrowotne płynące z jedzenia tej pasty?

Pasta jest bogata w związki odżywcze i przeciwzapalne. Świeża bazylia zapewnia witaminy C i A oraz związki o działaniu rozkurczowym i wspierającym trawienie. Natomiast oliwki dostarczają kwasu oleinowego i polifenoli. Dodatkowo sok z cytryny wzbogaca ją w witaminę C, a parmezan zapewnia porcję wapnia.

Czym zastąpić czosnek w przepisie, jeśli mam wrażliwe jelita?

Czosnek w tradycyjnej formie może podrażniać układ trawienia, dlatego zaleca się zastępowanie go oliwą czosnkową (domową lub kupną). Pozwala to zachować charakterystyczny smak bez negatywnych skutków dla jelit.

Dlaczego domowa pasta jest lepsza od produktów kupowanych w sklepie?

W domowej paście można użyć składników najwyższej jakości i uniknąć zbędnych dodatków. Można z niej wyeliminować składniki typowe dla tapenady, które nie zawsze służą wrażliwym jelitom i zdrowiu, takie jak słone ryby, kapary czy duża porcja orzechów.

Czytaj też:

Dietetyczka robi zielone smarowidło bogate w żelazo. Idealne na kanapki zamiast masłaCzytaj też:

Gotowa w 5 minut, a smakuje jak z francuskiej restauracji. Moja ulubiona pasta do chleba