Dietetyczka nie robi zwykłych placuszków. Te mają prawie 40 g białka i smakują jak deser

Pośpiech zmusza nas często do podejmowania niewłaściwych decyzji zakupowych. Gdy nie mamy zbyt wiele czasu, chętniej sięgamy po gotowe wysokoprzetworzone przekąski, na przykład drożdżówkę. Dietetyczka Dominika Hatala udowadnia jednak, że przygotowanie wartościowego posiłku wcale nie musi oznaczać długiego stania w kuchni. W jednym z nagrań udostępnionych w mediach społecznościowych pokazała, jak szybko i bez wysiłku zrobić pyszne placuszki, które utrzymują apetyt w ryzach przez wiele godzin i wspomagają redukcję masy ciała.

Placuszki z przepisu dietetyczki – szybka i sycąca przekąska

Przysmaki świetnie sprawdzają się na redukcji, bo dostarczają sporej „dawki” wartościowego białka. Jedna porcja – jak podkreśla dietetyczka – zapewnia niemal 40 g tego makroskładnika. Odgrywa on bardzo ważną rolę nie tylko w procesie regeneracji mięśni, ale też odchudzaniu. Przedłuża uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zapobiega podjadaniu i hamuje apetyt na słodycze. Jednocześnie wspomaga pracę przewodu pokarmowego, zmuszając organizm do wydatkowania większych ilości energii i szybszego spalania kalorii.

Sekret wysokobiałkowych placuszków

Te przysmaki nie mają ani grama klasycznej mąki pszennej. Jej miejsce zajmuje ta z orkiszu. Ekspertka łączy ją z odżywką białkową. Nie tracą przez to na smaku. Są lekkie jak chmurka i rozpływają się w ustach. Ich sekretem jest jeden prosty składnik. By osiągnąć wskazany efekt, ekspertka wykorzystuje pianę z białek. To dzięki niej placuszki nabierają puszystości. Słodycz zapewnia im natomiast erytrytol. To świetny zamiennik zwykłego białego cukru, który – w przeciwieństwie do klasycznego słodzidła – praktycznie nie ma kalorii. Dietetyczka dodaje do ciasta również pokrojone truskawki i kawałki mlecznej czekolady. Możesz jednak śmiało pominąć ten krok albo wykorzystać inne lubiane owoce, na przykład borówki.

Przepis: Placuszki wysokobiałkowe Sycą i świetnie smakują. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 535 Składniki 1 jajko

150 g skyru waniliowego

50 g mąki orkiszowej

10 g odżywki białkowej

3 g proszku do pieczenia

5 g erytrytolu

3 g oleju rzepakowego Opcjonalnie: 12 g mlecznej czekolady

100 g truskawek Sposób przygotowania Szykowanie masyOddziel białko od żółtka, białko ubij na pianę. Do piany dodaj żółtko, skyr, mąkę, odżywkę białkową, proszek do pieczenia i słodzidło, delikatnie wymieszaj. Jeśli chcesz, dodaj pokrojoną w kostkę czekoladę i pokrojoną 1/3 porcji owoców. Smażenie placuszkówSmaż na rozgrzanej patelni z olejem, na małym ogniu, aż placki będą złote z obu stron.

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