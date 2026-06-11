Wygląda jak sernik, ale ma 2 razy mniej kalorii. Jest pełen białka i obłędnie kremowy

Jogurtowiec i śmietanowiec to podobne polskie desery bez pieczenia, które można przyrządzić na bazie innego produktu mlecznego. Z bogatym w białko i beztłuszczowym skyrem całość zmienia się diametralnie. Masa jest gęsta i naprawdę pyszna, a dodatek owoców i galaretki zmienia ją w specjał.

Deser na skyrze to lekka wersja jogurtowca

Baza mojego skyrnika w 80% składa się z jogurtu islandzkiego, natomiast reszta to śmietanka trzydziestka. Pomaga napowietrzyć i usztywnić konsystencję. Choć ilość tłuszczu wydaje się spora, po dodaniu do chudej masy całość wciąż jest bardzo lekka.

Składniki te łączę z żelatyną w odpowiedniej kolejności. Najpierw ubijam z cukrem lodowatą śmietankę, a potem dokładam ją do równie zimnego skyru. Porcję mieszanki łączę z namoczoną, rozpuszczoną i schłodzoną żelatyną, używając miksera na najmniejszych obrotach. Jeśli składniki miałyby różną temperaturę, a żelatyna została wlana bezpośrednio, masa by się rozwarstwiła lub powstałyby grudki.

Ile kalorii ma lekki jogurtowiec z owocami i galaretką?

Porcja tego deseru zapewnia 170 kcal w około 150 g, a przy tym prawie 10 g białka. Natomiast na 100 g wychodzi 110 kcal. To bardzo mało, bo tyle samo klasycznego sernika na zimno na serku homogenizowanym lub z wiaderka ze śmietanką to zazwyczaj 180-220 kcal.

Przepis można odchudzić jeszcze nieco bardziej, zamieniając cukier na bezkaloryczny erytrytol. Żeby uzyskać podobny poziom słodyczy, trzeba odmierzyć 150 g. Użycie go jest jednak pewnym wyzwaniem technicznym, bo słabo się rozpuszcza. Aby skyrnik był udany, trzeba rozbić kryształki na puder w moździerzu, młynku do kawy lub malakserze. Najlepszy moment na dodanie go do śmietanki to początek ubijania. Po takiej modyfikacji porcja ma już niecałe 160 kcal, a 100 g – 102 kcal. Najważniejsze jednak, że zjedzenie deseru bez cukru nie podnosi gwałtownie glukozy we krwi i zapewnia większą sytość.

Tak robię jogurtowiec z owocami i galaretką

Gdy przygotuję masę, dokładam do niej świeże sezonowe owoce, takie jak truskawki, maliny, jeżyny czy cząstki moreli. Przekładam do tortownicy o średnicy 26 cm z wpiętym na dnie arkuszem pergaminu. Brzegi wykładam formą rantową albo przyklejam paski papieru do pieczenia na kawałeczki masła. Później chłodzę co najmniej godzinę, by móc udekorować wierzch owocami i polać galaretką truskawkową z torebki.

Przepis: Jogurtowiec z owocami i galaretką Deser na bazie lekkiego nabiału z dodatkiem świeżych owoców. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Europejska Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 170 w każdej porcji Składniki Na masę: 800 g jogurtu islandzkiego skyr 0% tłuszczu

200 ml zimnej śmietanki 30% tłuszczu

2 łyżki żelatyny w proszku (16-20 g)

80 ml zimnej wody

120 cukru pudru Na wierzch i do środka: 77 g galaretki truskawkowej lub malinowej (1 opakowanie)

200 ml gorącej wody

350 g świeżych sezonowych owoców Sposób przygotowania Szykowanie żelatynyZalej żelatynę zimną wodą, wymieszaj i odstaw na 5-10 minut. Gdy napęcznieje, wstaw naczynie do kąpieli wodnej i mieszaj do rozpuszczenia, po czym odstaw do przestygnięcia. Ubijanie śmietankiUbij śmietankę na miękką pianę, po czym wsyp stopniowo cukier i ubij na sztywno. Dodaj do skyru i połącz składniki szpatułką. Dołóż 2 łyżki masy do żelatyny, wymieszaj, dodaj to do kremu i połącz na niskich obrotach. Przygotowanie ciastaWrzuć do masy połowę owoców, wymieszaj i przełóż do formy. Wstaw na 1-2 godziny do lodówki. Rozpuść galaretkę we wrzątku i poczekaj, aż wystygnie, ale nie stężeje. Wyłóż na ciasto pozostałe owoce, zalej galaretką i wstaw do lodówki na co najmniej 6 godzin.

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