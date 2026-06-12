Cukinię mieszam z serem i wkładam do piekarnika. Bez mąki, jajek i smażenia mam chrupiące placki

Zazwyczaj przygotowanie domowych placków kojarzy się z obieraniem góry warzyw, brudną kuchnią i zapachem smażonego oleju. Wszystko zmieniło się, gdy spróbowałam patentu przyjaciółki na wykorzystanie resztek z lodówki. Na stole wylądowały chrupiące przysmaki, które zniknęły z talerzy, zanim zdążyły ostygnąć. Są tak dobre, że w sezonie robię je co tydzień. Poza tym świetnie hamują głód.

Prosty patent na chrupiące placki bez smażenia

Bazą tych przysmaków jest „duet” sera i cukinii. Pamiętaj, by odsączyć warzywo z nadmiaru wody, zanim połączysz składniki. Możesz je wcześniej posolić. Przyprawa szybciej „wyciągnie” z miąższu sok. Jeśli pominiesz ten krok, zamiast zwartej masy, uzyskasz wodnistą papkę. W przepisie najlepiej sprawdzi się twardy ser. Jeśli nie masz pod ręką parmezanu, wykorzystaj grana padano. Pamiętaj, że możesz modyfikować przedstawiony przepis. Jeżeli lubisz pikantne smaki, dodaj do „ciasta” odrobinę ostrej i wędzonej papryczki. Możesz też wzbogacić je na przykład o tartą marchewkę albo drobno posiekaną natkę pietruszki. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co kryje się w twojej kuchni czy spiżarni. Nie bój się eksperymentować. Czasem najlepiej smakuje zestawienie najmniej oczywistych składników.

Przepis: Placuszki z cukinii z 2 składników Nie mają jajek ani mąki, a smakują obłędnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Sezonowa Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 160 w każdej porcji Składniki 1 średniej wielkości cukinia

60 g sera grana padano lub parmezanu Dodatkowo: sól Sposób przygotowania Przygotowanie cukiniiCukinię zetrzyj na tarce o grubych oczkach i oprósz solą. Odstaw warzywo na około 20 minut, a następnie bardzo dokładnie odciśnij z niego nadmiar soku. Łączenie masyStarty grana padano lub parmezan dorzuć do odciśniętej cukinii. Wymieszaj całość. Pieczenie plackówNa blaszce wyłożonej papierem do pieczenia uformuj cienkie, równe placki. Piecz w temperaturze 180°C z termoobiegiem przez około 20 minut, aż brzegi staną się chrupiące i złociste.

Dwuskładnikowe placki z cukinii – propozycja podania

Choć placuszki świetnie sprawdzają się świetnie sprawdza się jako samodzielna przekąska, nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć je z innymi produktami. Sama najchętniej serwuję te złociste przysmaki w towarzystwie gęstego jogurtu greckiego z rozgniecionym ząbkiem czosnku i solidną garścią posiekanego koperku. Taki sos genialnie przełamuje słoność parmezanu. Z powodzeniem możesz też sięgnąć po plastry wędzonego łososia i kapary, tworząc elegancką przekąskę na spotkanie ze znajomymi. Obłędnie pasują również do pieczonej ryby i chrupiącej sałaty.

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