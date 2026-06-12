Cukinię mieszam z serem i wkładam do piekarnika. Bez mąki, jajek i smażenia mam chrupiące placki

Zazwyczaj przygotowanie domowych placków kojarzy się z obieraniem góry warzyw, brudną kuchnią i zapachem smażonego oleju. Wszystko zmieniło się, gdy spróbowałam patentu przyjaciółki na wykorzystanie resztek z lodówki. Na stole wylądowały chrupiące przysmaki, które zniknęły z talerzy, zanim zdążyły ostygnąć. Są tak dobre, że w sezonie robię je co tydzień. Poza tym świetnie hamują głód.
Prosty patent na chrupiące placki bez smażenia
Bazą tych przysmaków jest „duet” sera i cukinii. Pamiętaj, by odsączyć warzywo z nadmiaru wody, zanim połączysz składniki. Możesz je wcześniej posolić. Przyprawa szybciej „wyciągnie” z miąższu sok. Jeśli pominiesz ten krok, zamiast zwartej masy, uzyskasz wodnistą papkę. W przepisie najlepiej sprawdzi się twardy ser. Jeśli nie masz pod ręką parmezanu, wykorzystaj grana padano. Pamiętaj, że możesz modyfikować przedstawiony przepis. Jeżeli lubisz pikantne smaki, dodaj do „ciasta” odrobinę ostrej i wędzonej papryczki. Możesz też wzbogacić je na przykład o tartą marchewkę albo drobno posiekaną natkę pietruszki. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co kryje się w twojej kuchni czy spiżarni. Nie bój się eksperymentować. Czasem najlepiej smakuje zestawienie najmniej oczywistych składników.
Przepis: Placuszki z cukinii z 2 składników
Nie mają jajek ani mąki, a smakują obłędnie.
- Kategoria
- Danie główne
- Rodzaj kuchni
- Sezonowa
- Czas przygotowania
- 30 min.
- Czas gotowania
- 20 min.
- Liczba porcji
- 2
- Liczba kalorii
- 160 w każdej porcji
Składniki
- 1 średniej wielkości cukinia
- 60 g sera grana padano lub parmezanu
Dodatkowo:
- sól
Sposób przygotowania
- Przygotowanie cukiniiCukinię zetrzyj na tarce o grubych oczkach i oprósz solą. Odstaw warzywo na około 20 minut, a następnie bardzo dokładnie odciśnij z niego nadmiar soku.
- Łączenie masyStarty grana padano lub parmezan dorzuć do odciśniętej cukinii. Wymieszaj całość.
- Pieczenie plackówNa blaszce wyłożonej papierem do pieczenia uformuj cienkie, równe placki. Piecz w temperaturze 180°C z termoobiegiem przez około 20 minut, aż brzegi staną się chrupiące i złociste.
Dwuskładnikowe placki z cukinii – propozycja podania
Choć placuszki świetnie sprawdzają się świetnie sprawdza się jako samodzielna przekąska, nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć je z innymi produktami. Sama najchętniej serwuję te złociste przysmaki w towarzystwie gęstego jogurtu greckiego z rozgniecionym ząbkiem czosnku i solidną garścią posiekanego koperku. Taki sos genialnie przełamuje słoność parmezanu. Z powodzeniem możesz też sięgnąć po plastry wędzonego łososia i kapary, tworząc elegancką przekąskę na spotkanie ze znajomymi. Obłędnie pasują również do pieczonej ryby i chrupiącej sałaty.
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