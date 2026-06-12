Do ciasta z rabarbarem nie sypię cukru. Dietetyczka wskazuje lepszy zamiennik

Są takie produkty, które potrafią odmienić wpływ słodkich przekąsek na organizm. Nie chodzi o modne dodatki, tylko zwykły suszony owoc. W połączeniu z odpowiednio dobranymi składnikami nawet ciasto potrafi zaskoczyć swoją wartością.

Słodzenie daktylami to sposób na zdrowe desery

Chociaż deser posłodzony daktylami zamiast kryształem nie będzie miał mniej cukru ani kalorii, zyska dodatkową ilość kluczowych składników. Po zjedzeniu glukoza we krwi nie skoczy tak gwałtownie, a sytość będzie dłuższa. O tym, że to nie tylko zdrowszy zamiennik cukru, przekonuje dietetyczka dr hab. Katarzyna Świąder.

– To potężne narzędzie biohackingowe, jeśli wiesz jak je jeść. Po pierwsze, działanie na serce. Mają więcej potasu niż banany, co pomaga regulować ciśnienie. Po drugie, działanie na mózg: polifenole w nich zawarte chronią neurony przed stanami zapalnymi. Po trzecie, wpływ na trawienie. To czysty błonnik, który karmi twoje dobre bakterie jelitowe – mówiła ekspertka w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Specjalistka podkreśla, że większość odmian tego owocu ma niski indeks glikemiczny, bo obecny w nich błonnik działa jak „hamulec dla cukru”. Poleca przy tym szczególnie jedną.

– Medjool, inaczej król daktyli, to najwyższa półka – wyjaśnia dr Świąder. – Mimo że jest ogromny i słodki, jego indeks glikemiczny to tylko około 54, to mniej niż biały ryż. Potas: ma go więcej niż banany. Jest idealny dla serca i mięśni.

Owoce te dodaje się do deserów w formie pasty. Wystarczy namoczyć w gorącej wodzie i zblendować. Rozdrabnianie lekko je napowietrza, dzięki czemu wypieki mają lżejszą konsystencję.

Przepis na ciasto czekoladowe z rabarbarem

To ciasto ma w sobie kilka wyjątkowo zdrowych składników. Oprócz daktyli w roli słodzika to jeszcze gorzka czekolada, kakao, cynamon i pasta tahini. Sezam wzbogaca smak i konsystencję ciasta, ale to nie wszystko. Zapewnia sporą porcję wapnia – ponad 200 mg w użytej porcji 50 g. Ten pierwiastek pomaga zneutralizować kwas szczawiowy z rabarbaru, dzięki czemu nie „kradnie” wapnia z ustroju. To sposób na ograniczenie jego niekorzystnego działania.

Do wypieku dokładam łodygi warzywa rozcięte na podłużne połówki. Lądują w środku i na wierzchu przez całą długość keksówki (26 cm). Ułożone rozcięciem do góry puszczają znacznie mniej soku niż kawałki, co zapobiega powstawaniu zakalca.

Przepis: Ciasto czekoladowe z rabarbarem Zdrowy wypiek bez dodatku cukru z sezonowym warzywem. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Europejska Czas przygotowania 25 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 250 w każdej porcji Składniki 400 g cienkich łodyg rabarbaru

200 g mąki pszennej

120 g suszonych daktyli

75 g masła

50 g pasty tahini

50 g gorzkiej czekolady 70% kakao

3 jajka

1 łyżka kakao

1 i 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka cynamonu

1 szczypta soli Sposób przygotowania Namaczanie daktyliPosiekaj daktyle i zalej gorącą wodą, by tylko je zakryła. Odstaw pod przykryciem na 15 minut. Gdy zmiękną, zblenduj je razem z wodą na pastę i odstaw, żeby ostygła. Mieszanie ciastaPosiekaj czekoladę i rozpuść w kąpieli wodnej z tahini i masłem. Gdy tylko się połączą, odstaw masę do przestygnięcia. Ubij jajka, aż zwiększą objętość. Przesiej mąkę z kakao, proszkiem, cynamonem i solą. Dodaj pastę daktylową i jajka, wymieszaj z grubsza, po czym dołóż mieszankę czekolady i połącz krótko składniki. Szykowanie i pieczenie ciastaRabarbar pokrój wzdłuż i w poprzek na połówki. Wyłóż formę pergaminem, wlej połowę ciasta i ułóż rabarbar rozciętą stroną do góry. Nałóż nieco więcej ciasta i łodyg, po czym wylej resztę. Powciskaj pozostałe łodygi i wstaw formę do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Piecz około 50 minut do suchego patyczka.

Rabarbar nie dla każdego jest zdrowy

Chociaż smaczne łodygi to świetne źródło błonnika, witamin C i K czy antyoksydantów, niektórym szkodzą. Zawierają podobną ilość kwasu szczawiowego, co szpinak. W połączeniu z wapniem tworzy on kryształki, z których powstają kamienie nerkowe. Rabarbar nie jest więc odpowiedni dla osób ze skłonnością do kamicy. Ograniczyć go trzeba także w przypadku dny moczanowej i osteoporozy, bo pogłębia problemy. Ponadto jest to warzywo niewskazane przy zespole jelita drażliwego (ZJD), wrzodach czy refluksie żołądkowym, bo może działać drażniąco.

Dla osoby zdrowej dzienna dawka kwasu szczawiowego nie powinna być większa niż 100-150 mg, a 100 g rabarbaru przekracza tę normę dwukrotnie. Aby związać tę ilość, potrzeba 45-67 mg wapnia. Łodyg nie używa się jednak dużo, zwykle 2-3 sztuki na całe ciasto, a jedna to około 110 g. Ilość związku można zmniejszyć, kupując warzywo tylko na wiosnę, wybierając cienkie łodygi i te różowe zamiast zielonych. Gotowanie i pieczenie redukuje ją przy tym nawet o połowę.

FAQ – najczęstsze pytania o słodzenie ciast daktylami

Czy ciasto słodzone daktylami ma mniej kalorii niż to z cukrem?

Deser posłodzony daktylami zamiast cukru kryształu nie będzie miał mniej cukru ani kalorii, jednak wyjdzie znacznie zdrowszy. Dzięki daktylom wypiek zyska ważne składniki odżywcze. Zawarty w tych owocach błonnik sprawia, że glukoza we krwi nie skacze gwałtownie, co zapewnia dłuższą sytość.

Jak przygotować daktyle, aby użyć ich jako słodzika w wypiekach?

Daktyle najlepiej dodawać do deserów w formie pasty. Aby ją uzyskać, należy namoczyć owoce w małej ilości gorącej wody i zblendować. Taki sposób przygotowania lekko napowietrza masę, dzięki czemu ciasta zyskują lżejszą konsystencję.

Która odmiana daktyli jest polecana do słodzenia?

Eksperci szczególnie polecają odmianę medjool, nazywaną „królem daktyli”. Mimo swojej słodyczy, jej indeks glikemiczny wynosi tylko około 54. To mniej niż biały ryż i czyni ją doskonałym wyborem dla osób dbających o stabilny poziom glukozy we krwi.

Jakie dodatkowe korzyści zdrowotne daje zastąpienie cukru daktylami?

Daktyle to cenne wsparcie dla organizmu. Zawarty w nich potas pomaga regulować ciśnienie tętnicze i wspiera pracę serca. Dodatkowo obecne w nich polifenole chronią mózg przed stanami zapalnymi, a czysty błonnik stanowi doskonałą pożywkę dla dobrych bakterii jelitowych.

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