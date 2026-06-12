Ciasto filo zwijam z tym farszem. Po 15 minutach mam chrupiącą przekąskę lepszą niż chipsy
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Przepisy

Ciasto filo zwijam z tym farszem. Po 15 minutach mam chrupiącą przekąskę lepszą niż chipsy

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Ciasto filo ze szpinakiem i serem halloumi
Ciasto filo ze szpinakiem i serem halloumi Źródło: WPROST.pl / Robert Stachnik
Cienkie płaty ciasta filo, słony ser i szpinak z czosnkiem dają przekąskę, po którą ręka sama sięga. Wystarczy dobrze zawinąć farsz i posmarować ciasto masłem, a z piekarnika wychodzą złote, kruche cygaretki.

To świetny przepis na wykorzystanie gotowego ciasta filo. Tę pysznę przekąskę można podać na ciepło, kiedy ser w środku jest jeszcze przyjemnie miękki, albo na zimno do sosu jogurtowego.

Ciasto filo bywa trochę kapryśne, bo szybko przesycha, ale nie trzeba się go bać. Wystarczy pracować sprawnie i trzymać płaty, których jeszcze nie używasz, pod lekko wilgotną ściereczką. Dzięki temu nie pękają przy zawijaniu, a po pieczeniu robią się delikatne i kruche jak cienkie listki.

Dlaczego halloumi tak dobrze pasuje do ciasta filo

Ser halloumi ma wyraźny, słony smak i zwartą strukturę, dlatego w takim farszu nie znika pod szpinakiem, tylko trzyma całość w ryzach. Po starciu na tarce równomiernie miesza się z warzywami, a w piekarniku mięknie, ale nie zamienia się w wodnistą masę. To ważne, bo ciasto filo nie lubi mokrego nadzienia.

Najczęstszy błąd przy takich przekąskach to zawijanie ciepłego albo wilgotnego farszu. Szpinak po duszeniu trzeba naprawdę dobrze odsączyć i ostudzić. Zostawiam go na durszlaku, a potem jeszcze lekko dociskam łyżką. Dzięki temu ciasto piecze się na chrupko, a spód nie robi się gumowaty.

Jak zrobić cygaretki ze szpinakiem i halloumi

W tym przepisie liczy się kolejność. Najpierw przygotuj farsz, żeby miał czas ostygnąć, potem zajmij się ciastem filo. Płatów nie rozwijaj zbyt wcześnie, bo szybko łapią powietrze i zaczynają się kruszyć. Cygaretki najlepiej układać od razu na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, łączeniem do dołu — wtedy podczas pieczenia zachowują ładny kształt.

Przepis: Cygaretki ze szpinakiem i serem halloumi w cieście filo

Prosta przekąska do podawania na gorąco i na zimno.

Kategoria
Przekąska
Rodzaj kuchni
Fusion
Czas przygotowania
15 min.
Czas gotowania
15 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
600 w każdej porcji

Składniki

  • 300 g ciasta filo (1 opakowanie)
  • 300 g świeżego szpinaku
  • 2 ząbki czosnku
  • 225 g sera halloumi
  • 1 jajko
  • sól, pieprz
  • 100 g rozpuszczonego masła do smarowania
  • szczypta mielonego ziela angielskiego
  • łyżeczka gałki muszkatołowej
  • łyżka sezamu
  • 2 łyżki mleka

Sposób przygotowania

  1. Uszykuj składniki
    Uszykuj składniki
    Do zrobienia dania wykorzystaj gotowe płaty ciasta filo.
  2. Przygotuj szpinak
    Przygotuj szpinak
    Na patelni rozgrzej masło, dodać pokrojony drobno czosnek i chwilę podsmaż. Dodaj szpinak i duś mieszając od czasu do czasu. Dopraw solą, pieprzem, gałką muszkatołową i zielem angielskim. Odstaw do ostudzenia na durszlaku.
  3. Posiekaj szpinak
    Posiekaj szpinak
    Ostudzony szpinak posiekaj drobno.
  4. Dodaj ser do farszu
    Dodaj ser do farszu
    Ser halloumi zetrzyj na tarce i dodaj do szpinaku. Wymieszaj wszystko dobrze. Rozgrzej piekarnik do 200 st. Celsjusza.
  5. Uszykuj ciasto
    Uszykuj ciasto
    Płat ciasta filo ułóż na blacie. Posmaruj połowę ciasta rozpuszczonym masłem i złóż na pół. Jeszcze raz z wierzchu posmaruj połowę ciasta masłem i złóż ponownie na pół.
  6. Nałóż farsz
    Nałóż farsz
    Nałóż farsz (2 łyżki) i zawiń brzegi ciasta.
  7. Zawiń cygaretki
    Zawiń cygaretki
    Zawijaj dokładnie każdy kawałek ciasta.
  8. Sklej końcówkę cygaretki
    Sklej końcówkę cygaretki
    Końcówkę ciasta smaruj jajkiem z mlekiem i ściśnij rolując.
  9. Posyp sezamem
    Posyp sezamem
    Cygaretki ułóż na papierze do pieczenia. Lekko smaruj każdą masłem na górze i posyp sezamem.
  10. Upiecz cygaretki
    Upiecz cygaretki
    Wstaw cygaretki na 15 minut do rozgrzanego piekarnika. Powinny upiec się na złoto.

Z czym podać przekąskę z ciasta filo

Warto podać je z gęstym jogurtem greckim wymieszanym z czosnkiem, sokiem z cytryny i odrobiną pieprzu. Taki sos dobrze równoważy słoność halloumi i sprawia, że przekąska nie jest ciężka. Pasuje też sos pomidorowy z chili albo lekki dip z tahini, jeśli chcesz pójść bardziej w stronę bliskowschodnich smaków.

Cygaretki można przygotować wcześniej i odgrzać przez kilka minut w piekarniku. Nie polecam mikrofalówki, bo odbiera im chrupkość. Jeśli zostaną na drugi dzień, włóż je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i podgrzewaj krótko, tylko do momentu, aż ciasto znów stanie się kruche.

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