Ciasto filo zwijam z tym farszem. Po 15 minutach mam chrupiącą przekąskę lepszą niż chipsy

To świetny przepis na wykorzystanie gotowego ciasta filo. Tę pysznę przekąskę można podać na ciepło, kiedy ser w środku jest jeszcze przyjemnie miękki, albo na zimno do sosu jogurtowego.

Ciasto filo bywa trochę kapryśne, bo szybko przesycha, ale nie trzeba się go bać. Wystarczy pracować sprawnie i trzymać płaty, których jeszcze nie używasz, pod lekko wilgotną ściereczką. Dzięki temu nie pękają przy zawijaniu, a po pieczeniu robią się delikatne i kruche jak cienkie listki.

Dlaczego halloumi tak dobrze pasuje do ciasta filo

Ser halloumi ma wyraźny, słony smak i zwartą strukturę, dlatego w takim farszu nie znika pod szpinakiem, tylko trzyma całość w ryzach. Po starciu na tarce równomiernie miesza się z warzywami, a w piekarniku mięknie, ale nie zamienia się w wodnistą masę. To ważne, bo ciasto filo nie lubi mokrego nadzienia.

Najczęstszy błąd przy takich przekąskach to zawijanie ciepłego albo wilgotnego farszu. Szpinak po duszeniu trzeba naprawdę dobrze odsączyć i ostudzić. Zostawiam go na durszlaku, a potem jeszcze lekko dociskam łyżką. Dzięki temu ciasto piecze się na chrupko, a spód nie robi się gumowaty.

Jak zrobić cygaretki ze szpinakiem i halloumi

W tym przepisie liczy się kolejność. Najpierw przygotuj farsz, żeby miał czas ostygnąć, potem zajmij się ciastem filo. Płatów nie rozwijaj zbyt wcześnie, bo szybko łapią powietrze i zaczynają się kruszyć. Cygaretki najlepiej układać od razu na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, łączeniem do dołu — wtedy podczas pieczenia zachowują ładny kształt.

Przepis: Cygaretki ze szpinakiem i serem halloumi w cieście filo Prosta przekąska do podawania na gorąco i na zimno. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 600 w każdej porcji Składniki 300 g ciasta filo (1 opakowanie)

300 g świeżego szpinaku

2 ząbki czosnku

225 g sera halloumi

1 jajko

sól, pieprz

100 g rozpuszczonego masła do smarowania

szczypta mielonego ziela angielskiego

łyżeczka gałki muszkatołowej

łyżka sezamu

2 łyżki mleka Sposób przygotowania Uszykuj składniki Przygotuj szpinak Posiekaj szpinak Dodaj ser do farszu Uszykuj ciasto Nałóż farsz Zawiń cygaretki Sklej końcówkę cygaretki Posyp sezamem Upiecz cygaretki

Z czym podać przekąskę z ciasta filo

Warto podać je z gęstym jogurtem greckim wymieszanym z czosnkiem, sokiem z cytryny i odrobiną pieprzu. Taki sos dobrze równoważy słoność halloumi i sprawia, że przekąska nie jest ciężka. Pasuje też sos pomidorowy z chili albo lekki dip z tahini, jeśli chcesz pójść bardziej w stronę bliskowschodnich smaków.

Cygaretki można przygotować wcześniej i odgrzać przez kilka minut w piekarniku. Nie polecam mikrofalówki, bo odbiera im chrupkość. Jeśli zostaną na drugi dzień, włóż je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i podgrzewaj krótko, tylko do momentu, aż ciasto znów stanie się kruche.

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