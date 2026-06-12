Ciasto filo zwijam z tym farszem. Po 15 minutach mam chrupiącą przekąskę lepszą niż chipsy

To świetny przepis na wykorzystanie gotowego ciasta filo. Tę pysznę przekąskę można podać na ciepło, kiedy ser w środku jest jeszcze przyjemnie miękki, albo na zimno do sosu jogurtowego.
Ciasto filo bywa trochę kapryśne, bo szybko przesycha, ale nie trzeba się go bać. Wystarczy pracować sprawnie i trzymać płaty, których jeszcze nie używasz, pod lekko wilgotną ściereczką. Dzięki temu nie pękają przy zawijaniu, a po pieczeniu robią się delikatne i kruche jak cienkie listki.
Dlaczego halloumi tak dobrze pasuje do ciasta filo
Ser halloumi ma wyraźny, słony smak i zwartą strukturę, dlatego w takim farszu nie znika pod szpinakiem, tylko trzyma całość w ryzach. Po starciu na tarce równomiernie miesza się z warzywami, a w piekarniku mięknie, ale nie zamienia się w wodnistą masę. To ważne, bo ciasto filo nie lubi mokrego nadzienia.
Najczęstszy błąd przy takich przekąskach to zawijanie ciepłego albo wilgotnego farszu. Szpinak po duszeniu trzeba naprawdę dobrze odsączyć i ostudzić. Zostawiam go na durszlaku, a potem jeszcze lekko dociskam łyżką. Dzięki temu ciasto piecze się na chrupko, a spód nie robi się gumowaty.
Jak zrobić cygaretki ze szpinakiem i halloumi
W tym przepisie liczy się kolejność. Najpierw przygotuj farsz, żeby miał czas ostygnąć, potem zajmij się ciastem filo. Płatów nie rozwijaj zbyt wcześnie, bo szybko łapią powietrze i zaczynają się kruszyć. Cygaretki najlepiej układać od razu na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, łączeniem do dołu — wtedy podczas pieczenia zachowują ładny kształt.
Przepis: Cygaretki ze szpinakiem i serem halloumi w cieście filo
Prosta przekąska do podawania na gorąco i na zimno.
- Kategoria
- Przekąska
- Rodzaj kuchni
- Fusion
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Czas gotowania
- 15 min.
- Liczba porcji
- 4
- Liczba kalorii
- 600 w każdej porcji
Składniki
- 300 g ciasta filo (1 opakowanie)
- 300 g świeżego szpinaku
- 2 ząbki czosnku
- 225 g sera halloumi
- 1 jajko
- sól, pieprz
- 100 g rozpuszczonego masła do smarowania
- szczypta mielonego ziela angielskiego
- łyżeczka gałki muszkatołowej
- łyżka sezamu
- 2 łyżki mleka
Sposób przygotowania
- Uszykuj składniki
- Przygotuj szpinak
- Posiekaj szpinak
- Dodaj ser do farszu
- Uszykuj ciasto
- Nałóż farsz
- Zawiń cygaretki
- Sklej końcówkę cygaretki
- Posyp sezamem
- Upiecz cygaretki
Z czym podać przekąskę z ciasta filo
Warto podać je z gęstym jogurtem greckim wymieszanym z czosnkiem, sokiem z cytryny i odrobiną pieprzu. Taki sos dobrze równoważy słoność halloumi i sprawia, że przekąska nie jest ciężka. Pasuje też sos pomidorowy z chili albo lekki dip z tahini, jeśli chcesz pójść bardziej w stronę bliskowschodnich smaków.
Cygaretki można przygotować wcześniej i odgrzać przez kilka minut w piekarniku. Nie polecam mikrofalówki, bo odbiera im chrupkość. Jeśli zostaną na drugi dzień, włóż je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i podgrzewaj krótko, tylko do momentu, aż ciasto znów stanie się kruche.
Czytaj też:
Delikatne ciasto przekładam prostym farszem. Przepis jest szybki, a danie smakuje fenomenalnieCzytaj też:
Biorę to ciasto i robię przysmak z przepisu Matteo Brunettiego. To świetny pomysł na szybki obiad