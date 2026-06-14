Mielone robię bez bułki. 3 składniki zamieniają je w soczysty niedzielny obiad

To dobry przepis na niedzielny obiad, gdy chcesz zostać przy domowej klasyce, ale bez uczucia ciężkości po jedzeniu. Kotleciki robi się szybko, nie trzeba ich panierować, a dodatki w środku dają więcej smaku niż kolejna kromka namoczonej bułki.

Największa różnica jest w strukturze. Chude mięso samo w sobie łatwo robi się suche, dlatego warto dać mu coś, co zatrzyma wilgoć i podbije smak. Tu tę robotę robią pieczarki, szpinak i słona feta. Kotlety nie są mdłe, nie kruszą się na patelni i dobrze smakują także następnego dnia, na zimno albo po krótkim podgrzaniu.

Dlaczego te mielone są lżejsze od klasycznych?

W tradycyjnych kotletach mielonych często pojawia się bułka i smażenie na większej ilości tłuszczu. Tutaj lista składników jest inna, a kotlety nie potrzebują panierki. Wystarczy chude mięso, jajko i dodatki, które pracują na smak oraz soczystość.

Feta daje słoność i kremowy akcent, więc z solą trzeba uważać. Pieczarki dorzucają mięsisty smak, a szpinak lekko rozluźnia masę. Najważniejsze, żeby kotleciki były niewielkie. Wtedy szybko dochodzą na patelni i nie trzeba trzymać ich długo na ogniu, bo właśnie wtedy chude mięso najłatwiej wysuszyć.

Jak krok po kroku zrobić dietetyczne kotlety mielone?

To lżejsza wersja klasycznych mielonych bez panierki i bez namaczanej bułki. Sprawdzą się do ziemniaków, kaszy, ryżu albo dużej porcji surówki. Są bardziej delikatne niż klasyczne mielone.

Porada: masa z fetą i warzywami jest wilgotniejsza, więc kotleciki robię mniejsze niż zwykle. Łatwiej je wtedy obrócić i nie rozpadają się przy pierwszym dotknięciu łopatką.

Przepis: Dietetyczne kotlety mielone To klasyczne przysmaki w lżejszej wersji. Świetnie smakują i sycą na długo. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradcyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 117 w każdej porcji Składniki 500 g chudego mięsa mielonego

80 g sera feta

40-50 g szpinaku

80 g pieczarek

1 jajko

sól, papryka, czosnek Dodatkowo: 1 łyżeczka oliwy do smażenia Sposób przygotowania Szykowanie składnikówOczyść i posiekaj pieczarki. Umyj szpinak. Pokrój go na mniejsze kawałki. To samo zrób z fetą. Łączenie składnikówSer, szpinak i pieczarki dorzuć do mięsa mielonego. Zagnieć całość. Dodaj jajko, przyprawy i ponownie zagnieć. Uformuj niewielkie kotleciki. Smażenie kotletówUsmaż kotleciki na rozgrzanej pateelni.

Z czym podać lżejsze mielone?

Do takich kotletów pasują klasyczne dodatki, ale warto pilnować proporcji. Jeśli mają zostać lżejszym obiadem, podaj je z gotowanymi ziemniakami, kaszą albo ryżem i dużą porcją surówki. Dobrze sprawdzi się mizeria, surówka z marchewki, kapusta kiszona albo sałata z jogurtowym sosem.

Możesz też zrobić z nich obiad pudełkowy. Kotleciki są niewielkie, więc łatwo zapakować je z kaszą i warzywami. Następnego dnia najlepiej podgrzać je krótko na patelni pod przykryciem albo w piekarniku. Mikrofalówka też da radę, ale przy chudym mięsie trzeba uważać, żeby nie przesadzić z czasem.

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