Zamiast chleba dietetyczka robi te gofry. Bez mąki pszennej sycą na długie godziny

Szukasz „zastępstwa” dla tradycyjnego chleba czy bułek? Zamiast sięgać po sklepowe tortille czy wafle ryżowe zrób gofry w wytrawnej wersji. Przepisem na ten przysmak podzieliła się w mediach społecznościowych dietetyczka Ola Skotnicka. Jest prosty w przygotowaniu i syci na długo. W dodatku nie zawiera ani grama klasycznej oczyszczonej mąki pszennej. Zobacz, w czym dokładnie tkwi jego sekret.

Prosty patent na chrupiące gofry bez mąki pszennej

Tajemnica tej obłędnie pysznej przekąski tkwi w odpowiednim doborze składników. Dietetyczka standardową mąkę zastępuje wersją migdałową, która diametralnie zmienia charakter potrawy. Nie dość, że świetnie chłonie wilgoć, to jeszcze dostarcza solidnej dawki mikro- i makroelementów. Ekspertka dorzuca do niej startą mozzarellę. Pod wpływem wysokiej temperatury ser zmienia konsystencję i „wiąże” całą masę, nadając jej sprężystości. O wartościach odżywczych potrawy decyduje również obecność warzyw, między innymi cukinii. Pamiętaj, by nie wrzucać jej bezpośrednio do ciasta. Ma dużo wody i rozrzedzi masę. Dlatego kluczowym krokiem jest starcie produktu na tarce i odciśnięcie z nadmiaru płynu, zanim dołączy do pozostałych składników.

Przepis: Wytrawne gofry wysokobiałkowe Świetna alternatywa dla tradycyjnego pieczywa. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 210 w każdej porcji Składniki 2 jajka

80 g mozzarelli

30 g mąki migdałowej

80 g cukinii

60 g czerwonej papryki

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

sól, pieprz Dodatkowo: inne dowolne przyprawy Sposób przygotowania Szykowanie warzywZetrzyj cukinię na tarce i mocno odciśnij w dłoniach nadmiar wody. Czerwoną paprykę drobno posiekaj. Łączenie składnikówW dużej misce wymieszaj jajka, startą mozzarellę oraz mąkę migdałową. Dodaj przygotowane wcześniej warzywa, proszek do pieczenia, sól, pieprz i wybrane przyprawy, po czym całość dokładnie wymieszaj. Pieczenie gofrówPrzełóż porcje ciasta do dobrze nagrzanej gofrownicy. Piecz do momentu, aż staną się chrupiące i złociste, dostosowując czas do mocy swojego urządzenia.

Wytrawne gofry wysokobiałkowe – propozycja podania

Te gofry – jak podkreśla Ola Skotnicka – to doskonały zamiennik pieczywa. Jedna porcja dostarcza około 20 gramów białka. Jeśli dodatkowo połączysz je z paroma innymi składnikami, stworzysz pełnowartościową przekąskę, która zapewni ci sytość na długie godziny. Wybór dodatków zależy wyłącznie od tego, co akurat masz pod ręką. Dobrze sprawdzi się na przykład serek wiejski, rzodkiewka i zielenina, na przykład koperek. Możesz też śmiało sięgnąć na przykład po sałatę, wędzonego łososia, kawałki soczystego pomidora malinowego, jajko sadzone czy pestki dyni. Opcji nie brakuje, a ogranicza cię jedynie wyobraźnia.

Czytaj też:

Nie dodaję do naleśników mleka, mąki ani jajek. Z tej kaszy wychodzą elastyczne i się nie rozpadająCzytaj też:

Zamiast mąki i mleka tylko 2 składniki. Dietetyczka tak robi puszyste naleśniki