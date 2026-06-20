Zamiast natki pietruszki siekam darmowe zioło. Na to masło smakowe jest już ostatni dzwonek

Ta roślina jest szczególnie uporczywym chwastem, a jednocześnie cennym produktem prozdrowotnym. To najczęściej zbierane, bezpieczne zioło ma ciekawy smak i oferuje liczne korzyści. Warto zrobić z niego masło pokrzywowe, które urozmaici i wzbogaci kanapki.

Ostatni moment na zbieranie pokrzywy

Chociaż roślinę można spotkać przez cały rok, najlepszym czasem na wykorzystanie jej ziela przypada na wiosnę, przed kwitnieniem. Jest wtedy delikatne i najbardziej odżywcze. To zwykle maj, ale o zbiór można pokusić się jeszcze w czerwcu. Warto ścinać nie całe łodygi, tylko pojedyncze, najmłodsze liście – zwykle 3-4 sztuki z wierzchołka. Starsze są łykowate, gorzkie i mogą podrażniać układ pokarmowy.

Ma 4 razy więcej wapnia niż mleko i więcej potasu niż pomidory

Ta roślina stanowi dobre źródło witaminy C, której zapewnia około 40 mg w stugramowej porcji, pokrywając prawie połowę dziennego zapotrzebowania. Ma przy tym ponad czterokrotną dawkę witaminy K, niezbędnej dla prawidłowej krzepliwości krwi. Oprócz tego zawiera pewne ilości witamin A i z grupy B. Pokrzywa jest też szczególnie zasobna w wapń, którego ma nawet 4 razy więcej niż mleko – w 100 g jest ponad 1/3 dziennej dawki. Dostarcza również magnezu, żelaza, potasu i manganu.

Wysoki poziom składników mineralnych sprawia, że ma właściwości alkalizujące. Natomiast antyoksydanty pomagają hamować stany zapalne, zwłaszcza stawów. Znane jest działanie moczopędne ziela, wspierające odporność i antyhistaminowe, a więc łagodzące alergie. Zawarte w nim związki mogą pomagać w obniżaniu poziomu glukozy i cholesterolu LDL we krwi oraz usprawnianiu jej przepływu. Łagodzą ponadto dolegliwości żołądka i jelit oraz usprawniają pracę i ochronę wątroby.

Przygotowanie masła pokrzywowego

Po przywiędnięciu listki mniej parzą, ale do jedzenia to nie wystarczy. Przed posiekaniem trzeba je sparzyć, zanurzając na chwilę we wrzątku. Aby zatrzymać zmiany pod wpływem ciepła, chłodzi się je w lodowatej wodzie. Później należy dokładnie je osuszyć na papierowych ręcznikach, bo woda można rozwarstwić masło.

Właściwe przygotowanie jest proste. Wystarczy posiekać pokrzywę i dodać do miękkiego masła wraz przyprawami. Smak tego dodatku do chleba podnosi sok z cytryny, świeży czosnek i świeżo mielony pieprz. Pasuje tu także szczypiorek albo kminek. Aby smarowidło było bardziej puszyste, masło można wcześniej ubić mikserem. Na końcu natomiast warto przełożyć je na pergamin, zrolować w walec i tak chłodzić.

Przepis: Masło pokrzywowe z czosnkiem Aromatyczne ziołowe smarowidło do chleba. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Europejska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 73 w każdej porcji Składniki 200 g miękkiego masła

1 szklanka świeżych liści pokrzywy

1-2 ząbki czosnku

1 łyżeczka soku z cytryny

1/2 łyżeczki soli

świeżo mielony czarny pieprz Sposób przygotowania Szykowanie pokrzywyZagotuj w garnku osoloną wodę, wrzuć liście i po kilku sekundach wyjmij cedzakiem. Przełóż do wody z lodem, odsącz i dokładnie odciśnij w papierowych ręcznikach. Drobno posiekaj. Mieszanie masłaPrzeciśnij czosnek przez praskę i dorzuć do masła wraz z pokrzywą, sokiem z cytryny, solę i pieprzem. Dokładnie wymieszaj, przełóż do szczelnego pojemnika i trzymaj w lodówce.

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