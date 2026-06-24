Kefir bez mleka robię z wody. Po 2 dniach mam musujący i orzeźwiający napój z żywymi kulturami

Kefir wodny to świetny zamiennik gotowych napojów. Choć ma przyjemny słodki smak, przy okazji picia wspomaga organizm. W przeciwieństwie do klasycznego kefiru nie zawiera laktozy ani białek mleka. Dlatego może być alternatywą dla osób, które muszą ich unikać. Warto sięgać po niego także dla orzeźwienia w ciepłe dni.

Mało znany napój probiotyczny

Kefir wodny to napój musujący o kwaskowatym smaku, który zależy od rodzaju użytego płynu i dodatków. Powstaje z udziałem ziaren kefirowych złożonych z żyjących w symbiozie mikroorganizmów, takich jak bakterie mlekowe i octowe oraz drożdże. Mają one postać przezroczystych, galaretowatych kryształków, często z żółtym lub szarym odcieniem.

Inaczej niż w przypadku wyrobu mlecznego, pochodzenie tego wodnego nie jest znane. Chociaż starter do jego produkcji jest nazywany kryształkami japońskimi lub błędnie algami japońskimi, prawdopodobnie wywodzi się z Meksyku. Podobnie, jak kombucha, zdobywa rosnącą popularność ze względu na właściwości prozdrowotne. Gotowe napoje są już dostępne w sprzedaży, natomiast grzybki kefirowe można kupić od lat w sklepach internetowych. Na pewno opłaca się to drugie rozwiązanie. Starter kosztuje około 20 złotych i raz nabyty można wykorzystywać w nieskończoność, jeśli się o niego dba. Domowa wersja napoju jest niepasteryzowana, a więc żywa i korzystna dla organizmu.

Kefir wodny na wsparcie trawienia i odporności

Choć przybywa badań na temat tego napoju, wciąż nie ma ich wiele. Wskazują jednak na działanie przeciwzapalne kefiru wodnego. Zawarte w nim pożyteczne drobnoustroje pomagają zwiększać różnorodność mikroflory jelitowej i redukować ilość potencjalnych patogenów. W ten sposób jego picie może mieć korzystny wpływ na układ odpornościowy.

Z badań wynika też, że określone szczepy probiotycznych bakterii mogą wpływać na większą szczelność bariery jelitowej i zmniejszać ryzyko rozwoju infekcji jelit, układu moczowego czy oddechowych. Dostępne są ponadto wyniki testów działania ekstraktów z kefiru wodnego na linie komórek raka piersi, gdzie hamowały ich wzrost.

Przygotowanie kefiru wodnego w domu

Można zrobić go samodzielnie w ciągu 24-48 godzin. Wystarczy starter i woda z cukrem lub sok, a do tego suszone owoce, zwykle figi lub rodzynki. Mogą być też daktyle czy morele, byle niesiarkowane. Wystarczy sztuka lub dwie. Smak podkręca ponadto plasterek cytryny lub limonki. Natomiast owoce dodane do butelek po fermentacji pomagają uzyskać większe nagazowanie płynu. Optymalna temperatura procesu to 20-25 stopni Celsjusza, więc okres letni jest do tego idealny. Przy wytwarzaniu napoju w domu na litr płynu powinno przypadać 50-100 g sacharozy i 40-50 g ziaren.

Przepis: Kefir wodny Probiotyczny napój orzeźwiający. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Roślinna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 16 w każdej porcji Składniki 500 ml wody źródlanej

2 łyżki cukru trzcinowego (25-30 g)

2 łyżki kryształków japońskich (20-25 g)

2-3 niesiarkowane rodzynki lub 1 mała suszona figa Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZagotuj wodę, rozpuść cukier i ostudź roztwór. Kryształki przepłucz wodą na sitku i wrzuć do słoika. Zalej wodą z cukrem i dodaj suszone owoce. Przykryj słoik gazą lub ściereczką i zabezpiecz gumką. Pozostaw na blacie, aż nabierze kwaskowatego smaku. Butelkowanie napojuPrzelej napój do plastikowych butelek. Możesz dodać sok owocowy, owoce świeże lub mrożone, plasterki imbiru i kurkumy, listki mięty czy melisy. Szczelnie zakręć i trzymaj w lodówce 3-5 dni. Suszone owoce wyrzuć, a kryształki przepłucz i zrób nowy nastaw.

Skutki uboczne i przeciwwskazania do picia kefiru wodnego

Podobnie, jak w przypadku innych produktów bogatych w probiotyki, skutkiem nadmiaru mogą być zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym wzdęcia, kolki, nudności, biegunki czy zaparcia. Działanie zależy od tolerancji, która zwiększa się z czasem. Warto zacząć od małych porcji, na przykład 50-100 ml dziennie, najlepiej do posiłków.

Ponieważ kefir wodny może zawierać 0,2-2% alkoholu, nie jest zalecany dla kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia. Przeciwskazaniem do spożywania tego i podobnych „żywych” produktów jest przyjmowanie leków immunosupresyjnych oraz zaburzenia odporności takie, jak w HIV/AIDS. Napój nie jest odpowiedni dla osób cierpiących na zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (SIBO), bo może mocno pogarszać objawy. Jako produkt zawierający cukry, napój ten powinien być spożywany z umiarem w przypadku insulinooporności i cukrzycy.

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