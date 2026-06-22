Nie kupuję lodów, gdy są truskawki. Łączę je z włoskim serkiem i mrożę puszysty deser

Włoskie semifreddo to puszysty, półmrożony deser w bloku, który łączy lekkość musu z chłodem lodów. Jego baza tradycyjnie zawiera śmietankę kremówkę, cukier puder i jajka. Na surowo nie są jednak bezpieczne zwłaszcza latem, dlatego można zrobić wersję ze skondensowanym mlekiem lub ricottą. Ta z serkiem jest nie tylko pyszna, ale też wartościowa, bo zapewnia porcję cennych związków.

Domowe lody z ricottą to białkowy deser

Choć nieodzownym składnikiem semifreddo jest ubita śmietana, w przepisie jest niemal tyle samo ricotty. Ten świeży włoski ser jest wytwarzany z serwatki, a nie z mleka. Dzięki temu jego białka zapewniają więcej niezbędnych aminokwasów, są łatwo trawione i dobrze przyswajane. Towarzyszą im witaminy A, B2 i B1, selen oraz sporo wapnia. Ricotta zawiera dwa razy więcej tego pierwiastka niż chudy twaróg, chociaż ma tylko o kilka procent tłuszczu więcej. Jej słodki smak sprawia, że jest idealna do deserów.

Dzięki jej użyciu porcja domowego deseru z truskawkami zapewnia 4,4 g białka w 100 g (i 3,5 g w porcji około 75 g). Tymczasem sklepowe i rzemieślnicze lody śmietankowe to przeważnie 2,5-3,5 g białka, a waniliowe – 3-3,5 g białka w stu gramach. Zysk jest więc istotny.

Podstawowy sposób na semifreddo bez jajek

Bazę tego deseru można zrobić łatwo z sera ricotta z taką samą ilością śmietanki albo dodając jej o 20% więcej. Potrzebny jest też cukier puder, który zapewnia nie tylko słodki smak. Stabilizuje strukturę i zapobiega powstawaniu grubych kryształków lodu. Sprawia, że blok ma gładką konsystencję i nie zamarza na kamień. Najlepsza ilość cukru to kilkanaście procent w stosunku do masy śmietanki i sera.

Cukier i ewentualnie wanilię trzeba zmiksować z ricottą, natomiast śmietany nie należy ubijać na sztywną pianę. Łatwo przesadzić i ją rozwarstwić, ale poza tym jest mało elastyczna i pęcherzyki powietrza łatwo pękają przy mieszaniu. Aby wyszła idealna masa, oba produkty powinny być mocno schłodzone.

Przygotowanie deseru semifreddo z truskawkami

Na ten blok lodowy dobrze nadaje się szklane naczynie w kształcie keksówki o długości około 22 cm. Trzeba wyłożyć je folią spożywczą ze sporym zapasem, żeby można było zawinąć deser przed mrożeniem. Do podstawowej masy można dołożyć ekstrakt z wanilii lub wyskrobane nasiona z połowy laski tej przyprawy. Na końcu dodaje się truskawki, ale niezbyt dużą ilość. Zawierają sporo wody i w lodach stają się twarde, dlatego warto drobno je pokroić. Semifreddo zamraża się jednak maksymalnie 6 godzin. Zostawienie go na dłużej sprawia, że jest twardy. Wymaga wtedy godziny stania w lodówce, by odtajać.

Przepis: Deser semifreddo z truskawkami Włoski mrożony blok z bitej śmietany i serka ricotta z kawałkami świeżych owoców. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 185 w każdej porcji Składniki 250 g mocno schłodzonej ricotty

300 ml mocno schłodzonej śmietanki 36% tłuszczu

80 g cukru pudru

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

150 g jędrnych truskawek Sposób przygotowania Szykowanie formy i owocówWyłóż formę folią spożywczą z dużym marginesem. Truskawki pokrój na drobne kawałki, odkładając kilka sztuk do dekoracji. Miksowanie masyUmieść w misce ricottę, cukier puder i ekstrakt z wanilii. Mieszaj mikserem ręcznym na wysokich obrotach przez 2-3 minuty. Osobno ubij śmietankę na półsztywną pianę i wmieszaj ostrożnie w masę szpatułką. Dołóż truskawki i delikatnie połącz. Mrożenie deseruPrzełóż masę do formy i wyrównaj wierzch. Zawiń wystające brzegi folii spożywczej do środka, zamykając deser. Wstaw do zamrażarki 6 godzin. Przed wyjęciem z formy wystaw go na 10 minut, by lekko odtajał. Podawaj z odłożonymi truskawkami.

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