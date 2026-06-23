Pomidorową gotowałam jak babcia. Dietetyczka podbiła w niej żelazo do 7,5 mg

Zupa pomidorowa w polskich domach to prawdziwy klasyk. Serwuje się ją na co dzień, ale też na specjalne okazje, ponieważ jest dość „bezpieczna”, bo lubi ją niemal każdy. Zazwyczaj to danie gotuje się ze sprawdzonych przepisów. Ja tak robiłam do tej pory – korzystałam z receptury mojej babci. To zmieniło się jednak ostatnio, gdy znalazłam przepis dietetyczki na zupę pomidorową z niecodziennymi dodatkami.

Przepis na zupę pomidorową pełną żelaza

Dietetyczka Anna Reguła podała przepis na pomidorówkę pełną żelaza. Ekspertka wyjaśniła, że to danie będzie idealne w przypadku osób z niską ferrytyną.

Pamiętajcie, że tam, gdzie jajka, tam żelazo, więc jego pulę zwiększa nam tutaj znacznie makaron Czaniecki 5-jajeczny, który znajdziecie w wielu popularnych kształtach typu kokardki czy nawet kolanka – dodała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Oprócz tego składnikami zupy są passata pomidorowa, czerwona soczewica, mleczko kokosowe, czerwona cebula, czosnek, natka pietruszki i pestki dyni. Absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o żelazo roślinne, jest ostatni z wymienionych produktów. Już mała garść (ok. 30 g) dostarcza ponad 2,5 mg żelaza. Dorzucenie ich na wierzch zupy jako posypki drastycznie podbija jej wartość odżywczą. Kopalnią żelaza niehemowego jest też czerwona soczewica. Nie można zapomnieć też o natce pietruszki. W 100 g natki znajduje się aż 5 mg żelaza. Zarówno ona, jak i pestki dyni są bogate w witaminę C, która ułatwia przyswajanie żelaza roślinnego. Jak podała dietetyczka w jednej porcji takiej zupy jest aż 26,1 g białka oraz 7,5 mg żelaza.

Przepis: Zupa pomidorowa pełna żelaza Ta zupa jest nie tylko pyszna, ale też bardzo zdrowa. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 549 Składniki 50 g makaronu Czaniecki 5-jajeczny

100 g passaty pomidorowej

1 szklanka wody

1 skrzydło z kurczaka

20 g czerwonej soczewicy

50 g mleczka kokosowego

50 g marchewki

30 g cebuli

1 ząbek czosnku

1 łyżka natki pietruszki

0.5 kostki rosołowej warzywnej z dobrym składem

1 łyżeczka pestek dyni Sposób przygotowania Gotowanie i blendowanie składnikówWszystkie składniki na zupę poza natką pietruszki i pestkami z dyni gotuj do miękkości razem z kostką rosołową, a następnie zblenduj, wcześniej wyciągając skrzydełko. Zabiel mleczkiem, dopraw do smaku i w razie potrzeby rozrzedź wedle własnych preferencji. Przygotowanie mięsa i makaronuMięso poszarp, a makaron ugotuj. Podawanie zupyCałość podawaj z natką pietruszki i pestkami.

Oznaki niedoboru żelaza

Brak odpowiedniej ilości żelaza w organizmie może prowadzić do anemii. Ta z kolei objawia się przewlekłym zmęczeniem i osłabieniem, ale też zawrotami głowy, bladością skóry, dusznością i kołataniem serca. Pogarsza się także kondycja włosów i paznokci, a niektórzy mogą zaobserwować u siebie spadek koncentracji oraz gorszy nastrój. Czasami występują też zajady w kącikach ust.

Jeśli podejrzewasz u siebie niedobór, najprostszą drogą do sprawdzenia tego jest wykonanie podstawowej morfologii krwi oraz zbadanie poziomu ferrytyny. Jest to białko, które pokazuje, jakie masz zapasy żelaza w organizmie.

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