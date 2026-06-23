Katarzyna Bosacka miesza 4 składniki. Ten sos do grilla znika szybciej niż mięso

Sos tysiąca wysp bez problemu kupisz go w większości supermarketów, jednak ten przygotowany w domu smakuje najlepiej. Dodatkowo masz kontrolę nad składnikami, jakich używasz. Przepis na taki sos podała na swoim Instagramie specjalistka od zdrowego odżywiania Katarzyna Bosacka. Sama już go wypróbowałam.

Przepis na domowy sos tysiąca wysp

Domowy sos tysiąca wysp do grilla? To wystarczy dodać cztery łyżki ketchupu, dwie łyżki majonezu, kilka posiekanych ogórków konserwowych, czosnek przeciśnięty przez praskę i wszystko dokładnie wymieszać – wyjaśniła.

Jeden z użytkowników Instagrama zarzucił ekspertce, że używa ketchupu oraz majonezu, a więc „chemii”, czyli produktów powszechnie uznawanych za wysoko przetworzone. Ekspertka odpowiedziała jednak następująco:

Można znaleźć produkty o dobrym składzie i nie będzie to „chemia”.

Wybierając ketchup, warto zwrócić uwagę na zawartość pomidorów – im jest ona wyższa, tym lepiej – oraz na jak najniższą ilość dodanego cukru i soli. W przypadku majonezu najlepiej sięgać po produkty o krótkim składzie, zawierające przede wszystkim olej, żółtka jaj, musztardę i przyprawy, bez zbędnych dodatków smakowych czy konserwantów. Jeśli dbasz o linię lub szukasz lżejszej alternatywy dla klasycznego sosu, majonez możesz z powodzeniem zastąpić gęstym jogurtem naturalnym lub greckim (albo wymieszać pół na pół jogurt z majonezem).

Przepis: Sos tysiąca wysp Ten sos jest naprawdę pyszny. Koniecznie spróbuj go zrobić. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 5 Liczba kalorii 66 w każdej porcji Składniki 4 łyżki ketchupu

2 łyżki majonezu

2–3 małe ogórki konserwowe, drobno posiekane

1 ząbek czosnku, przeciśnięty przez praskę Sposób przygotowania Mieszanie składnikówW miseczce wymieszaj ketchup z majonezem. Dodaj drobno posiekane ogórki konserwowe. Dodaj przeciśnięty czosnek. Całość dokładnie wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Odstaw na 10–15 minut do lodówki, aby smaki się połączyły.

Do tych potraw pasuje ten sos

Sos tysiąca wysp ma lekko słodkawo-kwaśny smak, który doskonale komponuje się z wieloma potrawami. Najczęściej podawany jest do sałatek. Dobrze smakuje z tymi, które przygotowuje się z kurczakiem i jajkiem. Świetnie sprawdza się również jako dodatek do burgerów, kanapek i wrapów, nadając im wyrazisty smak i soczystość. Sos tysiąca wysp dobrze pasuje także do frytek, pieczonych ziemniaków oraz innych przekąsek. Można go wykorzystać jako dip do świeżych warzyw, krewetek czy panierowanych kawałków kurczaka oraz dań z grilla. Zapewne ta ostatnia opcja będzie teraz najbardziej popularna.

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