Kanapek już nie robię. Jajka mieszam z 1 składnikiem i po 7 minutach mam chrupiące gofry

To prosty patent na śniadanie albo lekką kolację, zwłaszcza gdy jesteś na diecie i nie masz ochoty kończyć na kolejnej kanapce. U mnie gofry białkowe sprawdzają się też po powrocie z pracy, gdy chcę zjeść coś ciepłego, ale nie zamierzam stać przy kuchence pół godziny.

Mocno rozgrzej gofrownicę, a gofry nie będą przywierać

Najczęstszy błąd podczas robienia gofrów, to wlanie masy do ledwie ciepłej gofrownicy. Jajko wtedy długo się ścina, ser przykleja się do płyt i przy otwieraniu urządzenia gofr może się rozerwać.

Włącz gofrownicę jeszcze przed przygotowaniem składników i daj jej chwilę, żeby dobrze się nagrzała. Płyty posmaruj bardzo cienko olejem, nawet jeżeli sprzęt ma powłokę nieprzywierającą. Najwygodniej nanieść go silikonowym pędzelkiem albo kawałkiem ręcznika papierowego lekko zwilżonego olejem – nie wlewaj go bezpośrednio na płyty.

Jak przygotować gofry z jajek i sera

Przepis jest banalnie prosty, a masę zrobisz w jednej misce. Do ciasta na gofry nie dodawaj soli, ponieważ żółty ser zwykle ma jej już wystarczająco dużo.

Napełniaj dolną płytę gofrownicy mniej więcej do dwóch trzecich jej głębokości. Dzięki temu ciasto nie wypłynie po zamknięciu pokrywy. Pamiętaj, by nie otwierać gofrownicy za wcześnie. Te gofry potrzebują kilku minut, żeby jajko dobrze związało ser i stworzyło zwartą, rumianą skorupkę.

Po wyjęciu nie układaj gofrów jeden na drugim. Najlepiej odłóż każdy z nich na kratkę z piekarnika. Dzięki czemu para nie rozmiękczy chrupiącego spodu.

Przepis: Gofry z jajek i żółtego sera Wytrawne gofry idealne, by zamienić zwykłe pieczywo na coś ciepłego i bardziej sycącego. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 2 min. Czas gotowania 7 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 215 w każdej porcji Składniki 2 jajka

80 g żółtego sera Dodatkowo: odrobina oleju do posmarowania płytek gofrownicy Sposób przygotowania Szykowanie masyZetrzyj ser na drobnych oczkach, aby szybko połączył się z jajkami i równomiernie zapiekł. Wbij jajka do miski, dokładnie rozmieszaj trzepaczką, wsyp ser i wymieszaj wszystko na jednolitą masę. Pieczenie gofrówMocno rozgrzane płyty gofrownicy posmaruj lekko olejem. Wlej równe porcje masy na dolną płytę, zamknij urządzenie i piecz około 5 minut. Sprawdź, czy gofry są rumiane i zwarte, a w razie potrzeby potrzymaj je jeszcze przez 1–2 minuty.

Z czym podać serowe gofry

Najprościej podać je z pomidorem, ogórkiem i garścią rukoli. Gdy robię je na kolację, dokładam jogurt naturalny lub skyr wymieszany ze szczypiorkiem albo plasterki awokado. Możesz też potraktować je jak bazę do bardziej konkretnego posiłku i podać z jajkiem sadzonym, wędzonym łososiem lub pieczonym mięsem – piersią z kurczaka lub filetem z indyka.

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