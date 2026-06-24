Dodaję 200 g do mięsa mielonego. Kotlety dosłownie rozpływają się w ustach

Kotlety mielone, zaraz po schabowych, są jednym z najpopularniejszych dań w Polsce. To zupełnie naturalne, ponieważ są nie tylko pyszne i sycące, ale też naprawdę proste w przygotowaniu. Z ich zrobieniem bez trudu poradzi sobie nawet kuchenny debiutant. To klasyka niedzielnych obiadów, ale wiele osób przyrządza je też na co dzień.

Niestandardowy dodatek do kotletów mielonych

I choć można użyć najprostszego przepisu na to danie, warto też trochę poeksperymentować, by wyszło jeszcze smaczniejsze. Ja ostatnio zainspirowałam się recepturą mojej babci, która dodaje jeden, dość niestandardowy składnik. Chodzi o twaróg. Samej ten produkt chyba nigdy nie przyszedłby do głowy w kontekście kotletów mielonych, jednak okazuje się strzałem w dziesiątkę. Dzięki niemu są cudownie mięciutkie i soczyste. Do tego są też bardziej wyraziste w smaku. Gdy zrobiłam je po raz pierwszy w ten sposób, wszyscy chwalili to danie, mówiąc, że dosłownie rozpływa się w ustach. Teraz robię je już tylko z tym dodatkiem. Na pół kilograma mięsa najlepiej użyć około 200 g twarogu.

Przepis: Kotlety mielone z twarogiem Te kotlety mielone smakują naprawdę wybitnie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 183 w każdej porcji Składniki 500 g mięsa mielonego (wieprzowego lub wieprzowo-wołowego)

200 g twarogu półtłustego

1 jajko

1 mała cebula

1 czerstwa bułka lub 2–3 łyżki bułki tartej

ok. 50 ml mleka (jeśli używasz bułki)

1 ząbek czosnku (opcjonalnie)

1 łyżeczka soli

½ łyżeczki pieprzu

bułka tarta do obtoczenia

olej lub smalec do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówBułkę namocz w mleku, a następnie odciśnij. Cebulę drobno posiekaj i zeszklij na niewielkiej ilości tłuszczu. Odstaw do ostygnięcia. Twaróg rozgnieć widelcem. Mieszanie i wyrabianie mięsaDo dużej miski włóż mięso, twaróg, jajko, bułkę, cebulę oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Dopraw solą i pieprzem, a następnie dokładnie wyrób masę ręką przez 2–3 minuty. Formowanie kotletówFormuj owalne kotlety i obtaczaj je w bułce tartej. SmażenieSmaż na średnim ogniu po 4–5 minut z każdej strony, aż będą rumiane i dobrze usmażone w środku.

Inne pomysły na to danie

Aby kotlety mielone były jeszcze smaczniejsze, możesz dodać do nich też inne składniki, podkreślające smak. Doskonałym wyborem jest na przykład drobno posiekana i podsmażona cebula. Nada kotletom cudownego aromatu. Postaw też na zioła, takie jak natka pietruszki czy koperek, a także ulubione przyprawy. U mnie obowiązkowym elementem jest też odrobina czosnku. Ciekawym dodatkiem są również starte warzywa, na przykład marchewka lub cukinia. One z kolei sprawiają, że kotlety stają się bardziej soczyste. Możesz dodać także pieczarki, ser lub odrobinę musztardy, dzięki czemu danie zyska jeszcze bardziej wyrazisty smak. Jeśli masz ochotę na więcej kuchennych eksperymentów, możesz też spróbować przyrządzić kotlety mielone z przepis Karola Okrasy z żurawiną i masłem orzechowym.

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