Nie kupuję lodów w upał. Wieczorem zalewam owoce, rano kroję deser z 70 kcal

Nie tylko lody orzeźwiają przy wysokiej temperaturze na zewnątrz. Dobrze sprawdzają się też desery z lodówki. Wiele osób wybiera je zamiast tych mrożonych, żeby uniknąć szoku termicznego. Przygotowanie jest na pewno łatwiejsze i krótsze, a efekt zdrowszy. Zimna przekąska złożona głównie z owoców to dietetyczny hit.

Letnie owoce to bomba witamin i nie tylko

Krajowe owoce zbierane w sezonie są najbardziej wartościowe. Mają najwyższe poziomy cennych związków, a każdy rodzaj zapewnia inny zestaw. Razem tworzą mieszankę o silnym działaniu ochronnym, nazywanym tarczą antyoksydacyjną. Połączenie witaminy C, witaminy E (z pesteczek), roślinnych pigmentów i innych przeciwutleniaczy to skuteczna broń na stres oksydacyjny. Neutralizują one powstający wtedy nadmiar wolnych rodników, chroniąc komórki i tkanki przed uszkodzeniami. Podnoszą też poziom wewnętrznych antyoksydantów w organizmie.

Oprócz tego letnie owoce to bogate źródło składników mineralnych. Oprócz wapnia, żelaza, manganu i cynku zapewniają potas i magnez. To elektrolity, które pomagają utrzymać prawidłową gospodarkę wodną. Gdy intensywnie tracimy wodę w upały, razem z nią maleje poziom tych związków. Aby więc nawodnić organizm, obok płynów potrzebne są dodatkowe dawki minerałów.

Choć są naturalnie słodkie, owoce jagodowe i wiśnie zapewniają niewiele kalorii, a za to mnóstwo błonnika. Mają niski indeks i ładunek glikemiczny. W przeciwieństwie do słodkich przekąsek pomagają więc utrzymać bardziej stabilny poziom glukozy we krwi, energii i apetytu.

Tak zrobisz terrinę z galaretki i letnich owoców

Pomysł na ten deser w formie terriny jest prosty – mieszanka ulubionych gatunków i galaretka z różowego wina. Najlepiej przy tym wybrać napój bez procentów, bo alkohol odwadnia i osłabia w upały. Do sporządzenia galarety potrzebne są jeszcze tylko cukier i żelatyna. Najpierw należy namoczyć ją w porcji wina, a pozostałą ilość podgrzać z cukrem. Potem wystarczy połączyć płyny.

Na terrinę najlepiej wziąć keksówkę o długości 25-26 cm lub okrągła formę o średnicy 20 cm, które trzeba wyłożyć w środku folią spożywczą. Owoce należy ułożyć ciasno w środku, po czym zalać galaretką w dwóch podejściach. Ponieważ unoszą się do góry, ten sprytny trik pozwala zatrzymać je na miejscu. Formę z połową galaretki schładza się przez 20 minut, a następnie wlewa resztę. Całość trafia na noc do lodówki, a rano można wyjąć pyszny i lekki deser. W porcji około 130 g ma tylko 70 kalorii, więc można jeść go z czystym sumieniem.

Przepis: Terrina z galaretki i letnich owoców Lekki żelowy deser na bazie świeżych sezonowych owoców. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 70 w każdej porcji Składniki 375 ml półwytrawnego różowego wina bezalkoholowego (1/2 butelki)

20 g żelatyny proszku (4 i 1/2 płaskiej łyżeczki)

50 g cukru (ok. 1/4 szklanki)

0,75 kg mieszanki owoców, np. truskawek, malin, jeżyn, borówek amerykańskich, ew. czerwonych porzeczek czy drylowanych wiśni Sposób przygotowania Szykowanie galaretkiNamocz żelatynę w 75 ml wina przez 10 minut. Resztę podgrzej, ale nie do wrzenia. Wsyp cukier i rozpuść, po czym zdejmij z ognia. Wlej stopniowo 1/2 szklanki gorącego wina do żelatyny i mieszaj do rozpuszczenia. Dodaj płyn do garnka z winem i dokładnie połącz. Odstaw do wystygnięcia, ale nie do stężenia. Zalewanie owocówWyłóż formę folią spożywczą i ułóż w niej owoce. Zalej do połowy galaretką, podważając je łyżką, by masa wpłynęła we wszystkie szczeliny. Wstaw formę na 20 minut do lodówki, po czym wylej resztę. Odstaw deser na 8-12 godzin do lodówki.

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