Gdy termometry szaleją, robię ten koktajl zamiast kolacji. Genialnie nawadnia

Gdy na zewnątrz jest bardzo gorąco, zwykle nie mamy ochoty na ciężkie, sycące posiłki. W takie dni dużo lepiej sprawdzają się lekkie, chłodzące propozycje, które są przyjemne dla organizmu i jednocześnie dają trochę energii. Zamiast klasycznej kolacji można więc przygotować koktajl z owoców i warzyw. Będzie szybki, prosty, a do tego orzeźwiający.

Przepis na nawadniający koktajl

Moim ulubionym połączeniem na letni koktajl połączenie ogórka, selera i gruszki. Ogórek nadaje całości cudowną świeżość. Też doskonale nawadnia. W 100 g tego warzywa jest aż 95,2 g wody. W tej samej ilości jest też jedynie 15 kcal, więc jest on idealny dla osób, które są na diecie odchudzającej. Zawiera również potężną dawkę przeciwutleniaczy (flawonoidy i garbnik), które spowalniają procesy starzenia się organizmu i chronią przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi.

Ogórki są także świetnym źródłem potasu – jest to istotne zwłaszcza podczas upału, gdy z potem tracimy elektrolity. W 100 g ogórka jest aż 174 mg tego pierwiastka. Jedzenie tego warzywa, zarówno „solo”, w sałatce czy właśnie w takim koktajlu jest więc idealną alternatywą dla osób, które nie lubią pić wody.

Seler dodaje z kolei lekko wytrawnego smaku, a gruszka wszystko łagodzi swoją naturalną słodyczą. Taki koktajl jest lekki i dobrze sprawdza się jako alternatywa dla wieczornego posiłku, szczególnie latem. Jego przyrządzenie zajmie ci zaledwie kilkanaście minut.

Przepis: Koktajl na upały Ten koktajl nie tylko świetnie smakuje, ale jest też naprawdę zdrowy. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 184 Składniki 1/2 dużego ogórka (lub 1 mały)

1 łodyga selera naciowego

1 dojrzała gruszka

150–250 ml zimnej wody (lub wody kokosowej)

kilka kostek lodu (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówUmyj wszystkie składniki. Ogórka i gruszkę pokrój na mniejsze kawałki (nie musisz obierać, jeśli skórka jest cienka). Seler naciowy pokrój na kawałki. BlendowanieWrzuć wszystko do blendera. Dodaj wodę. Miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji. Spróbuj i ewentualnie dolej więcej wody, jeśli koktajl jest zbyt gęsty.

Zdrowe dodatki do koktajli

Żeby koktajl był bardziej sycący i odżywczy, możesz też dorzucić do niego różne zdrowe dodatki. Dobrze sprawdzają się nasiona chia, siemię lniane albo płatki owsiane, które zwiększają ilość błonnika. Można także dodać orzechy, pestki dyni albo masło orzechowe, jeśli chcemy więcej zdrowych tłuszczów. Z kolei jogurt naturalny, kefir lub skyr podnoszą zawartość białka. Dzięki takim dodatkom koktajl może spokojnie zastąpić lekki posiłek. Sprawdź też, jakie nietypowe produkty można dodać do koktajlu.

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