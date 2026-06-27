Dodaj rano tylko 1 łyżeczkę do kawy. Daje ulgę jelitom i może osłaniać żołądek

Kawa to codzienny napój wielu osób, a wzbogacanie jej o różne dodatki może podnieść jej wartości odżywcze i zdrowotne. Oprócz popularnych przypraw, kakao czy nawet sproszkowanych grzybów, stosuje się także oliwę z oliwek. O takim połączeniu pod nazwą Oleato zrobiło się głośno w 2023 roku, gdy w kilku krajach wprowadziła je sieć Starbucks. Z większości lokali napój został jednak szybko wycofany. Nieoficjalnym powodem były nagłe wizyty klientów w toalecie po jego wypiciu. To jednak dobra wiadomość dla osób zmagających się z zaparciami.

Kawa z oliwą pobudza jelita

Kawa już sama w sobie przyspiesza perystaltykę jelit, zwłaszcza wypita na czczo. W połączeniu z oliwą z oliwek efekt ten może być wielokrotnie silniejszy. Tłuszcz działa też jak naturalny smar, przez co u części osób napój prowadzi do przyspieszenia pasażu jelitowego, skurczów brzucha, a nawet ma silne działanie przeczyszczające. Warto jednak pamiętać, że zbyt szybki pasaż jelitowy oznacza mniejsze wchłanianie składników odżywczych z jedzenia. Zwiększona utrata wody to również ryzyko spadku poziomu elektrolitów, które trzeba potem uzupełniać. Najlepiej więc tak dobrać dawkę oliwy, aby nie wywoływała sensacji i dyskomfortu.

Napój kawowy z tym tłuszczem może ponadto zapewniać bardziej stabilny poziom pobudzenia i energii bez nagłego „zjazdu”, a także osłaniać żołądek przed drażniącymi kwasami z kawy. Dodatkowo oba składniki są źródłem cennych antyoksydantów, które wspomagają ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym.

Najlepszy sposób na kawę z oliwą z oliwek

Choć znana sieć kawiarni wymyśliła fantazyjny napój na bazie kawy na zimno (cold brew), w domu równie dobrze sprawdza się tradycyjny, gorący napar. Najlepiej wybrać podwójne espresso z większą ilością wody lub kawę z kawiarki. Ważny jest też dobór samej oliwy, która powinna być delikatna w smaku i z owocowymi nutami. Zbyt gorzka i pikantna mogłaby całkowicie zdominować napój. Do domowej wersji można dolać mleko – pełnotłuste krowie lub owsiane w wariancie barista.

Nie wystarczy jednak po prostu wymieszać wszystkiego łyżeczką w kubku, bo na wierzchu zostaną tłuste oczka. Całość należy połączyć spieniaczem do mleka albo zwykłym blenderem. Pod wpływem miksowania kawa zmienia kolor na jaśniejszy, staje się aksamitna i zyskuje lekko maślano-orzechowe nuty. Alternatywnie oliwę można spienić z mlekiem albo z samym naparem, by otrzymać wersję bez mlecznego dodatku.

Przepis: Kawa z oliwą Połączenie dwóch zdrowych składników w jednym smacznym napoju. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Śródziemnomorska Czas przygotowania 2 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 88 Składniki 150-200 ml naparu kawy

1 łyżeczka łagodnej oliwy z oliwek extra virgin (5 ml)

50-80 ml podgrzanego mleka krowiego 3,2-3,5% tłuszczu lub owsianego barista Sposób przygotowania Mieszanie składnikówWlej zaparzoną kawę do kubka, dolej mleko i łyżeczkę oliwy. Spienianie napojuSpień składniki spieniaczem lub blenderem przez 20-30 sekund, aż na powierzchni powstanie gęsta pianka.

Środki ostrożności przy domowym oleato

W przypadku wystąpienia zbyt silnego efektu przeczyszczającego, warto zmniejszyć ilość oliwy lub sięgać po taki napój tylko doraźnie. Dla niektórych kawa z tłuszczem będzie jednak nieodpowiednia. Przeciwwskazania są takie same, jak w przypadku klasycznej kawy, a dodatkowo uważać muszą osoby cierpiące na refluks i zgagę, choroby pęcherzyka żółciowego oraz z wrażliwym układem pokarmowym i skłonnością do biegunek.

FAQ – najczęstsze pytania o kawę z oliwą z oliwek

Jakie korzyści może przynieść picie kawy z dodatkiem oliwy z oliwek?

Napój ten może zapewniać bardziej stabilny poziom pobudzenia bez nagłego spadku energii oraz osłaniać żołądek przed działaniem kwasów zawartych w kawie. Oba składniki są również źródłem antyoksydantów, a dla osób zmagających się z zaparciami połączenie to może ułatwiać wypróżnienie.

Czy kawa z oliwą z oliwek ma działanie przeczyszczające?

Tak, u części osób napój ten może znacząco przyspieszać perystaltykę jelit i wywoływać efekt przeczyszczający. Tłuszcz działa też jak naturalny smar, co razem może prowadzić do skurczów brzucha i przyspieszonego pasażu jelitowego. Warto więc dostosować dawkę oliwy tak, aby nie powodowała dyskomfortu.

Jak przygotować kawę z oliwą w domu, aby dobrze smakowała?

Najlepiej wykorzystać kawę z kawiarki lub podwójne espresso i dodać do niej delikatną, owocową oliwę. Aby uniknąć tłustych oczek na powierzchni, całość należy połączyć za pomocą spieniacza do mleka lub blendera, co nada napojowi aksamitną konsystencję i maślano-orzechowe nuty.

Jakie są przeciwwskazania do picia kawy z dodatkiem tłuszczu?

Oprócz standardowych przeciwwskazań do picia kawy, na ten napój powinny uważać osoby cierpiące na refluks, zgagę oraz choroby pęcherzyka żółciowego. Nie jest on również zalecany osobom z wrażliwym układem pokarmowym i skłonnością do biegunek ze względu na ryzyko nasilenia problemów.

Czytaj też:

Wsypuję ten proszek do kawy. Pobudza łagodniej, a stan zapalny ma pod górkę Czytaj też:

Pobudza jak czarna kawa, ale nie podrażnia żołądka. Ten napój ma więcej antyoksydantów niż klasyczny