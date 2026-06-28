Zrobiłam to domowe ciasto z kruszonką i truskawkami. Mąż wziął trzy dokładki

Moim zdaniem domowe wypieki bardzo często przewyższają smakiem te kupowane w piekarni. Są przygotowywane z wysokiej jakości składników, bez pośpiechu i z dbałością o każdy szczegół. Samodzielne pieczenie daje również ogromną satysfakcję. Radość z własnoręcznie przygotowanego ciasta jest nieporównywalna z zakupem gotowego produktu.

Przepis na ciasto z kruszonką

W weekendy mam czas, więc wtedy zawsze staram się przygotować jakiś wypiek. Mój mąż uwielbia różne ciasta z kruszonką. Robię je więc często. Stawiam na sezonowe owoce, a więc truskawki, które teraz królują. Staram się jak najlepiej wykorzystać sezon na nie.

Aby ciasto z truskawkami i kruszonką wyszło idealnie puszyste, pamiętaj, by wszystkie składniki miały temperaturę pokojową. Tę zasadę zawsze powtarzała mi moja babcia, gdy dopiero uczyłam się piec. Jajka należy dokładnie ubić z cukrem na jasną i puszystą masę, natomiast po dodaniu mąki mieszać ciasto tylko do momentu połączenia składników. Zbyt długie miksowanie może sprawić, że wypiek będzie mniej delikatny.

Truskawki przed ułożeniem na cieście warto dokładnie osuszyć, dzięki czemu nie oddadzą nadmiaru soku podczas pieczenia. Dobrym pomysłem jest również schłodzenie lub krótkie zamrożenie kruszonki przed rozsypaniem jej na cieście – dzięki temu po upieczeniu będzie wyjątkowo chrupiąca i apetycznie się zarumieni.

Przepis: Ciasto z kruszonką i truskawkami To ciasto jest naprawdę pyszne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 517 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 2 szklanki mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 jajka (w temperaturze pokojowej)

1 szklanka drobnego cukru

1 łyżka cukru waniliowego

50 g roztopionego i przestudzonego masła lub oleju

1 szklanka jogurtu naturalnego Dodatkowo: ok. 350 g truskawek

cukier puder do oprószenia Na kruszonkę: 100 g mąki

70 g zimnego masła

4 łyżki cukru Sposób przygotowania Przygotowanie składnikówWszystkie składniki na ciasto wyjmij wcześniej z lodówki, aby osiągnęły temperaturę pokojową. Robienie kruszonkiPrzygotuj kruszonkę. Wymieszaj mąkę z cukrem, dodaj zimne masło pokrojone na małe kawałki i rozcieraj palcami, aż powstaną grudki. Delikatnie zagnieć całość, uformuj kulę i włóż do zamrażarki na czas przygotowania ciasta. Łączenie składnikówMąkę połącz z proszkiem do pieczenia. W osobnej misce ubij jajka z cukrem i cukrem waniliowym na jasną, puszystą masę. Następnie dodaj jogurt oraz roztopione masło i krótko wymieszaj. Wsyp suche składniki i mieszaj tylko do momentu, aż masa będzie jednolita. Zbyt długie miksowanie może sprawić, że ciasto będzie mniej puszyste. Układanie truskawek i kruszonkiPrzelej ciasto do przygotowanej formy. Na wierzchu rozłóż przekrojone truskawki. Wyjmij schłodzoną kruszonkę i pokrusz ją równomiernie na owocach. Pieczenie ciastaRozgrzej piekarnik do 180°C. Tortownicę o średnicy 24 cm wyłóż papierem do pieczenia. Piecz przez około 45–50 minut, aż wierzch będzie złocisty, a patyczek wbity w środek wyjdzie suchy.

Pomysły na inne desery z truskawkami

Truskawki są bardzo wszechstronnym owocem i w kuchni możesz wykorzystać je na naprawdę wiele sposobów. Poza jedzeniem ich „solo” lub z cukrem i śmietaną doskonale nadają się także do różnego rodzaju koktajli. Jeśli nie masz ochoty robić ciasta z kruszonką, możesz upiec prostsze ciasto jogurtowe z tymi owocami. Klasykiem, który przygotowywało się w mojej rodzinie, jest biszkopt z galaretką i truskawkami. Pamiętam, że ten placek uwielbiały wszystkie dzieci. Świetnym pomysłem są również lekkie desery w pucharkach, takie jak mus truskawkowy z bitą śmietaną, panna cotta z musem truskawkowym czy warstwowy deser z jogurtem naturalnym i granolą. W upalne dni postaw z kolei na domowe lody, sorbety oraz koktajle truskawkowe, które są szybkie w przygotowaniu i pełne letniego smaku.

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