Dorzuć do zakwasu z buraków zamiast soli. Ten napój to hit dla sercowców

Te owoce dodaje się do barszczu na zakwasie z buraków, ale można dorzucić je do warzywa już na etapie fermentacji. Napój z wiśniami ma jeszcze bogatszy kolor, smak i właściwości zdrowotne. Nie wymaga też użycia soli, dzięki czemu na jego piciu może skorzystać więcej osób.

Ten zakwas buraczany wspiera serce lepiej niż klasyczny

Zakwas z buraków stanowi bogate źródło przeciwzapalnych antyoksydantów, ma też cenne związki mineralne i witaminy. Dostarcza bakterii kwasu mlekowego i dobroczynnych związków powstających w procesie fermentacji. Dzięki temu może wspomagać pracę układu pokarmowego. Zapewnia przy tym sporo potasu, bo aż 250-300 mg w 100 mililitrach. Niestety, klasyczny napój ma w tej porcji aż 1-2 g soli. To odpowiada 400-800 mg sodu, natomiast w szklance jest już 1-2 g tego pierwiastka. Tymczasem najlepiej przyjmować nie więcej niż 2 g dziennie. Natomiast dla osób z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca czy chorobami nerek limit wynosi 1,5 g. Łatwo więc przekroczyć go nawet jedną porcją płynu.

Jednak wersja kiszonki przygotowana bez soli jest dla nich bezpieczna. Regularne picie takiego kwaśnego wyciągu z buraków wspiera prawidłowy poziom ciśnienia krwi, a według badań może także poprawiać wydolność fizyczną oraz zdolność do regeneracji po wysiłku.

Sposób na zakwas buraczany bez soli

Dodatek soli do zakwasu pełni ważną funkcję: hamuje rozwój niepożądanych drobnoustrojów i daje przewagę bakteriom fermentacji mlekowej. Gdy go nie ma – ani też tradycyjnych składników, takich jak czosnek, chrzan i inne przyprawy, proces może pójść w niewłaściwym kierunku. Dołożenie kwaśnych owoców, takich jak wiśnie, ratuje sytuację. Zwiększa kwasowość już na starcie, co sprzyja kluczowym bakteriom. Ten składnik obfituje ponadto w antyoksydanty, które nie pozwalają rozwijać się nieodpowiednim mikrobom.

Aby buraki dobrze się ukisiły, zarówno butelka czy słoik oraz zakrętka muszą być wyparzone. Zwłaszcza w pierwszych dniach opakowań nie należy otwierać, by chronić przetwór przed dostępem mikroorganizmów z powietrza. Wieczka nie mogą być jednak szczelnie zamknięte, a kiszonka powinna stać w innym naczyniu, bo mocno gazuje.

Przepis: Zakwas z buraków z wiśniami Prozdrowotny napój wzbogacony o sezonowe owoce. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Polska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 12 w każdej porcji Składniki 450 g niewielkich buraków

100 g wiśni

1 kawałek imbiru o długości około 1 cm

kilka strączków kardamonu (opcjonalnie)

1 litr wody Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZagotuj wodę i ostudź do temperatury około 50 stopni. Obierz buraki i pokrój na drobne kawałki. Wiśnie wydryluj, a imbir obierz i pokrój w plasterki. Wyjmij nasionka ze strączków kardamonu i lekko je zgnieć. Przygotowanie kiszonkiWrzuć buraki do wyparzonego słoika, a najlepiej do butelek z szeroką szyjką. Dorzuć wiśnie, imbir i ewentualnie kardamon. Zalej wodą, by przykryła składniki, ale pozostało 2-3 cm wolnej przestrzeni. Fermentacja zakwasuNałóż luźno wyparzone zakrętki, ustaw naczynie w talerzu i pozostaw na blacie na około 7 dni, zależnie od temperatury. Przez pierwsze 4-5 dni zakręcaj naczynie i delikatnie potrząsaj kiszonką, a następnie odkręcaj. Gdy po tym czasie zakwas uzyska odpowiedną kwasowość, schowaj go do lodówki.

Inne owoce do zakwasu buraczanego

W tym przepisie sprawdzą się również inne kwaśne owoce zamiast wiśni, takie jak czerwone lub czarne porzeczki, niedojrzały lub czerwony agrest, świeża lub mrożona żurawina lub borówka brusznica. Inną opcją są kwaśne lub winne jabłka ze skórką (duża sztuka) albo 3-4 twarde śliwki, najlepiej węgierki. Oprócz imbiru czy kardamonu można dołożyć kawałek laski cynamonu.

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