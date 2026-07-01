Orzeźwia i wspiera jelita. Zalewam tym truskawki i po 3 dniach mam musujący napój

Latem warto gasić pragnienie zdrowymi napojami, a z tych słodkich to nie tylko soki i koktajle. Sprawdzi się zapomniana dziś receptura, którą mogą znać jeszcze babcie. Na kwas owocowy można wykorzystać nadmiar owoców, w tym truskawki nie pierwszej świeżości, które wciąż są dobre.

Kwas owocowy zamiast domowej lemoniady

Kwas to inaczej fermentowany napój, a nazwa ta pochodzi z kuchni rosyjskiej. Stąd przywędrowało do nas wiele takich przepisów – nie tylko zbożowych, ale też właśnie owocowych. Co jednak ciekawe, podobny wyrób na skórach ananasa robi się w Meksyku i nosi nazwę tepache. Oprócz dowolnych owoców, w tym mieszanych, można użyć także obierków jabłek i gruszek. To również sposób na wykorzystanie niezbyt ładnych okazów, byle nie były zepsute.

Zasada przygotowania kiszonego napoju jest taka sama – zalanie owoców wodą z cukrem i zostawienie na kilka dni. To uruchamia spontaniczną fermentację. Odpowiadają za nią dzikie drożdże, które bytują na powierzchni. Na skórkach są ponadto naturalne bakterie mlekowe, które wraz z drożdżami odpowiadają za kwaskowaty smak. Choć istnieją receptury, gdzie owoce się gotuje, a potem dodaje drożdże piekarnicze, to już nie to samo.

Wspiera jelita i odporność

Kwas owocowy przygotowany na surowo zawiera nie tylko witaminy, związki mineralne i antyoksydanty pochodzące z użytych surowców, ale także korzystne drobnoustroje i ich produkty. Choć brakuje badań na temat tego niszowego napoju, w analizie tego typu przetworów autorzy francuscy podkreślili ich potencjał zdrowotny.

Bakterie kwasu mlekowego (LAB) stanowią istotny składnik mikroflory jelitowej człowieka i pełnią korzystne funkcje w przewodzie pokarmowym. Można je traktować jako probiotyki – żywe drobnoustroje będące suplementami diety, które korzystnie oddziałują na organizm gospodarza poprzez poprawę równowagi mikrobiologicznej jelit – czytamy w pracy „Soki owocowe lub warzywne poddane fermentacji mlekowej: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” z pisma „Beverage”.

Jak zaznaczają autorzy, bakterie z rodzaju Lactobacillus dbają o prawidłowe środowisko jelit. Hamują rozwój chorobotwórczych gatunków i wpływają na układ odpornościowy. Możliwe korzyści to m.in. lepsze odżywienie, łagodzenie dolegliwości jelitowych i wspieranie ogólnego stanu zdrowia.

Przepis na kwas truskawkowy do picia

Do jego przygotowania potrzebne są trzy składniki – truskawki, miód pszczeli i miękka woda, najlepiej przefiltrowana i przegotowana. Na kilogram owoców najlepiej wziąć słoik o pojemności 4 litrów, gdzie wsad sięga około połowy wysokości. To pozostawia miejsce dla pienienia i zapewnia większą ilość powietrza. Na początku procesu drożdże potrzebują sporo tlenu, stąd regularne napowietrzanie nastawu, połączone z wypuszczaniem dwutlenku węgla. To pozwala też zatopić truskawki, które były na powierzchni. Choć wiele osób miesza zawartość słoja łyżką, lepiej pozostać przy jego obracaniu i kołysaniu. Otwieranie naczynia może wprowadzić do napoju nowe zarodniki pleśni i zwiększa ryzyko zepsucia. Owoce mogą spleśnieć również bez mieszania, a pewno spowalnia to proces kiszenia.

Jeśli chodzi o miód, warto wybrać płynny, bo najłatwiej się rozpuszcza. Można również zastąpić go porcją 100-125 g cukru, najlepiej brązowego. Gdy po około 3 dniach płyn stanie się kwaskowaty i musujący, trzeba zlać go znad owoców do czystych butelek. Aby wytrzymały ciśnienie, najlepiej użyć tych z tworzywa. Napój może stać w lodówce do tygodnia, przy czym wtedy także warto codziennie go odkręcać. Porcja równa małej szklance (200 ml) zapewnia maksymalnie 60 kalorii.

Przepis: Kwas truskawkowy do picia Naturalny fermentowany napój ze świeżych owoców. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Rosyjska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 60 w każdej porcji Składniki 1 kg truskawek

1/2 szklanki miodu

1,5 l przegotowanej wody Sposób przygotowania Szykowanie nastawuMiód rozpuść w lekko podgrzanej wodzie i ostudź. Truskawki bez szypułek pokrój na kawałki i umieść w dużym, wyparzonym słoju. Fermentacja kwasuZalej płynem truskawki i lekko zakręć słój wyparzonym wieczkiem. Odstaw na 3 dni, ale potrząsaj słojem i wypuszczaj gaz co najmniej 2-3 razy dziennie. Trzeciego dnia odcedź płyn, przelej do butelek i schowaj do lodówki, ale też codziennie odkręcaj.

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